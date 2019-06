VENTER BARN: Martin «Danielle» Bjercke og samboeren Alexandra Backstrøm venter sitt første barn i oktober. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Blir foreldre i oktober

«The Voice»-dommer Martin «Danielle» Bjercke og samboeren Alexandra Backstrøm skal bli foreldre i oktober.

Det bekreftet paret overfor Dagbladet på rød løper på ELLE-festen tirsdag kveld. Bjercke og Backstrøm har så langt i svangerskapet vært opptatt av å holde en lav profil.

– Men nå synes det jo såpass mye at det er vanskelig å holde det skjult, så vi tenkte at dette var en fin anledning til å dele denne nyheten, sa de to til Dagbladet.

Paret har vært kjærester i fire år og har akkurat kjøpt en ny leilighet. I et intervju med VG i oktober 2017, fortalte Bjercke om sine blandende følelser rundt det å ha blitt kjent gjennom «The Voice».

-Jeg synes ikke selv at jeg som privatperson er så spennende, men skjønner at folk ønsker å vite mer om meg, sa han den gangen.

Om forholdet til Alexandra Backstrøm som han da hadde vært kjæreste med i to år fortalte Martin:

– Det er ikke hemmelig at vi er et par, men selv om jeg er artist, betyr ikke det at hun ønsker den oppmerksomheten. Jeg respekterer at hun vil holde forholdet mer privat.

