120 TV-tips i coronakrisen

Nyere høydepunkter

«The Capture», TV 2 Sumo/CMore

Britisk cyberkrim-serie . En soldat blir ettersøkt etter at overvåkningsbilder viser at han har begått en forbrytelse. Eller har han det? Ron Perlman og Famke Janssen dukker opp i denne overraskende, britiske affæren.

«Watchmen», HBO Nordic

Vår anmelder trillet en sjelden sekser på terningen for denne nyskapningen med blant andre Regina King, Don Johnson og Jeremy Irons på rollelisten og Trent Reznor og Atticus Ross på musikksiden.

UTSØKT: Regina King i «Watchmen». Foto: Mark Hill / HBO

«The Boys», Amazon Prime

Amazons «The Boys» er en av de friskeste nye vriene på superheltserier vi har sett de siste årene. Her får vi se hvor galt det kan gå når superhelter også skal være influencere og pleie sitt image i sosiale medier. Serien er morsom, men samtidig virkelig mørk. Det er deilig blodig alvor i alt tullet.

STJERNER: Antony Stass som Homelander og Dominique McElligott som Queen Maeve i «The Boys». Foto: Jan Thijs / Ep/ Amazon

«Unbelievable», Netflix

Denne serien gjør det vondt å se på. Den tar utgangspunkt i den Pulitzer-vinnende artikkelen «An Unbelievable Story of Rape», og forteller historien om Marie Adler, spilt av Kaitlyn Dever. Etter et liv i fosterhjem blir hun en natt voldtatt på sitt eget rom. Når politiet begynner å etterforske hendelsen, blir det raskt sådd tvil om Maries historie.

«The Loudest Voice», HBO Nordic

Russell Crowe legemliggjør Roger Ailes, medietoppen som grunnla Fox News, i denne serien. «The Loudest Voice» er ganske tradisjonell historiefortelling, men med et hyperaktuelt tema som gjør serien interessant for alle som vil skjønne litt mer om dagens USA.

MEDIESJEF: Russell Crowe som Roger Ailes i «The Loundest Voice». Foto: SHOWTIME/HBO

«Succession», HBO Nordic, 2 sesonger

Mens sesong 1 av familiesagaen med Brian Cox, Kieran Culkin, Jeremy Strong og Sarah Snook var kostelig, satte sesong 2 virkelig fart på intrigene og loddet nye dybder i Roy-familiens mørke. «Succession» er nåtidens rikingversjon av «Game of Thrones», der en dolk i ryggen er daglig kost når man skal finne ut av hvem som skal styre imperiet inn i framtiden.

«The Mandalorian», Disney Plus

Dessverre en serie som er vanskelig tilgjengelig. Så langt sees «The Mandelorian» kun i USA og Canada med mindre man bruker digitale snarveier. VGs anmeldere som har sett den, kaller den «magisk».

«When They See Us», Netflix

En serie med enorm slagkraft i sin forankring i virkeligheten. Ava DuVernay har regissert denne versjonen basert på historien om «The Central Park Five» - der fem tenåringer fra Harlem ble uskyldig dømt for den brutale voldtekten av en 28-årig hvit jogger i Central Park i 1989.

I RETTEN: Joshua Jackson som Mickey Joseph, Caleel Harris som Antron McCray og Blair Underwood som Bobby Burns i «When They See Us». Foto: Atsushi Nishijima/Netflix

«Love Is Blind», Netflix

Det siste tilskuddet til reality-floraen er en snakkis fra Netflix - en slags krysning mellom «Gift ved første blikk» og «Ungkaren». En gjeng gifteklare menn og kvinner får date uten å se hverandre før de bestemmer seg for å gifte seg - og så starter prøvelsene i virkeligheten.

«Fleabag», Amazon Prime, 2 sesonger

Begynte som ombygget standup og passe drøyt grensesprengende om singellivets prøvelser, både innenfor og utenfor den utvidede kjernefamilien. Men Phoebe Waller-Bridge kan så mye mer enn å bryte den fjerde veggen og onanere til Barrack Obama-taler.

Norske godbiter

«22. juli», NRK TV

Ingen beroligende serie, men en god en. Handler ikke primært om det som skjedde på Utøya, men om en gruppe mennesker og yrkesgrupper som ble berørte av det som skjedde.

«Heksejakt», TV 2 Sumo

Norsk krimdrama med Ingrid Bolsø Berdal som Ida Waage, «office manager» på advokatfirmaet Biermann&Gude, begynner å mistenke hvitvasking av penger. Serien viser et Norge der samfunnstopper av alle slag er i seng med hverandre, både i overført betydning og mer bokstavelig.

HOVEDROLLE: Ingrid Bolsø Berdal aner ugler i mosen. Foto: Misofilm / TV 2

«Ragnarok», Netflix

Norsk Netflix-serie for ungdom VGs anmelder mente var en kalkun. Utspiller seg på det fiktive stedet Edda som er fullt av raringer med et visst okkult drag. Omdreiningspunktet i bygda er familien Jutul, direkte etterkommere av jotnene fra norrøn mytologi, og deres forurensende fabrikk. Sprøtt, spesielt og litt spennende.

«Vikingane», NRK TV, 3 sesonger

Den nyeste sesongen er sesong 0. Om du har lurt på hvordan Orm ble som han ble (han er vel strengt tatt født sånn) eller hvordan Jarl Varg ble så ond, får du svarene her! Deilig å endelig få en vaskeekte norsk «prequel».

«Kompani Lauritzen», TV 2 Sumo

En ny realityserie VGs anmelder mener kan bli «vårens vakreste eventyr». Her møter streng disiplin en stigende positiv gruppedynamikk mens kjendisene finner den beste versjonen av seg selv.

DISIPLIN: Øyvind «Vinni» Sauvik er en av deltakerne som virkelig overbeviser som kommende soldat. Foto: Matti Bernitz, TV 2

«Kåss til kvelds», NRK TV

«Exit», NRK TV

Vår anmelder introduserte «Exit» som «Garantert den mørkeste investeringen denne høsten kan by på» og diskusjonene som fulgte om finansserien kan tyde på at mange seere var enige. «En rå og frastøtende guttefortelling hvor overflod og ekstrem misogyni er forventet og hyllet» sikret NRK kanalens mest strømmede serie noensinne.

EKSTREMT: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) i «Exit». Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle/ NRK

«Heimebane», NRK TV, 2 sesonger

Oppfølgeren til fjorårets store seriesuksess holdt seg på et høyt nivå når sagen om Helena Mikkelsens trenerjobb i toppen fortsetter. Varg ILs sjel står på spill og homofili i fotballen blir tema. Vår anmelder understreket at ««Heimebane» er fremdeles norsk TV-drama av sjeldent godt, og helt ualminnelig velspilt, kaliber.»

«Beforeigners», HBO Nordic

Den første norske originalserien på HBO ble et fenomen, mye på grunn av sine morsomme grep i sammenføyningen av flere tidsepoker i en moderne, politisk korrekt tid. «Det bobler av gode innfall og nyord.» skriver VGs anmelder.

«Skitten snø», NRK TV

Thrillerserie basert på Mahmona Khans suksessroman ved samme navn, om fire jenter fra ulik bakgrunn som samler seg for å hevne et overgrep. Tarjei Sandvik Moe er med som en ytterst slesk type, mens Kamalpreet Kaur utmerker seg i debutrollen som Sumera. VGs anmelder konkluderte at: «Skitten snø» en bedre, mer interessant serie enn mang en krim myntet på et mer voksent publikum.»

VENNSKAP: Tamanna Agnihotri (Anila), Kamelpreet Kaur (Sumera), Hibba Najeeb (Ambar), Pernille Persen (Charlotte) i «Skitten snø». Foto: Miso Film Norge/ NRK

Mørke og krim

«Den som dreper – Mørket» Viaplay og HBONordic

Danske «Den som dreper» kom i 2011 og var en kvalmende spennende krim med Laura Bach og Jakob Cedergren. Dette er en frittstående fortsettelse med nye ansikter i en tettpakket jakt på en seriemorder som mishandler og dreper kvinner.

ETTERFORSKERE: Kenneth M. Christensen og Natalie Madueño i «Den som dreper». Foto: Per Arnesen / Viaplay

«Velkommen til Villefranche» Netflix, 2 sesonger

Kuriøs fransk krim som gir assosiasjoner til både «Skogen» og «Jordskott». Politiet i en avsidesliggende landsby får sitt å stri med når det dukker opp stadig flere drap i og rundt den enorme skogen der ingenting ser ut til å fungere etter normale regler.

«La Trêve» Netflix, 2 seonger

Den belgiske krimserien markerte seg i 2016 med historien om den plagede etterforskeren Yoann som flytter med sin datter tilbake til sin hjemby og blir viklet inn i flere drap som gravde opp smertefulle minner fra fortiden. I slutten av 2018 kom sesong 2, der Yoann blir bedt om å bistå når en psykiatrisk pasient blir beskyldt for å ha drept en baronesse.

KRIMGÅTE: Yoann Blanc (t.v.) som Yoann Peeters i sesong 1 av «La trêve/The Break». Foto: Netflix

«Le Chalet» Netflix, 1 sesong

Skrekkserie fra 2018 om en gjeng barndomsvenner som vender tilbake til en avsidesliggende bygd. Så begynner én etter én å dukke opp død.

«Dark», Netflix 2 sesonger

Det er lett å tenke på «Dark» som en tysk «Stranger Things», men serien står støtt på egne bein. Den følger forsvinningene til flere unge gutter i en liten tysk by. Historien hopper i tid, og etter hvert skjønner vi at det er mer «enn øyet kan se» ved denne fortellingen om vennskap, hemmeligheter, kjernekraftverk og parallelle virkeligheter. Det er, som tittelen antyder, mørkt.

«Big Little Lies» HBO Nordic, 2 sesonger

Serien som nå er utvidet fra boken til Liane Moriarty følger en gjeng mer eller mindre priviligerte mødre i lille Monterey California. Bak glansbildeoverflaten lurer mørke hemmeligheter.

«Castle Rock» HBO Nordic, 2 sesonger

Skrekkserie basert på rollefigurer og steder fra Stephen Kings univers, produsert av J. J. Abrams. Bills Skarsgård og Sissy Spacek er å se foran kamera.

Norske Anne Sewitsky har regissert to episoder av sesong 2.

«The Handmaid’s Tale» HBO Nordic, 3 sesonger

Den kanskje mest aktuelle dystopiske fiksjonsserien i vår tid fortsetter sin gang utover boken av Margaret Atwood fra 1985. Atwood er med videre som produsent.

BRENNER: Yvonne Strahovski som Serena i sesong 3 av «The Handmaid’s Tale». Foto: Hulu / HBO

«Chambers» Netflix, 1 sesong

Psykologisk skrekkserie med Uma Thurman. Tenåringen Sasha (Sivan Alyra Rose) får etter en hjertetransplantasjon uvante syn fra jenta hjertet kommer fra - og den avdødes familie hungrer etter kontakt.

«The Outsider», HBO Nordic

Skrekk/mysterieserie basert på Stephen King-materiale. Mørk og tidvis blodig. Rystende mest av alt fordi ofrene stort sett er barn. Gi den et forsøk!

Lys og humor

«Younger» TV 2 Sumo, 6 sesonger

40-årige Liza er en nyskilt tenåringsmor som sliter med å få jobb etter skilsmissen, fordi hun har vært hjemmeværende. Etter flere avslag i forlagsbransjen fordi hun er «for gammel», skaffer Liza seg en ny identitet som 26-åring og vips har hun en jobb. Men når hun får venner og ny, ung kjæreste, blir det vanskeligere og vanskeligere å opprettholde livsløgnen.

LIVSLØGN: Molly Bernard som Lauren, Sutton Foster som Liza, Hilary Duff som Kelsey og Debi Mazar som Maggie i «Younger», Foto: TV 2

«Badehotellet» TV 2 Sumo, 7 sesonger

En av de største perlene på TV, den danske fortellingen om et hotell ved kysten og dets gjester, utspiller seg mellom 1928 og 1940 og får med seg både interne intriger og bevegelser ute i Europa. I den nyeste sesongen har krigen kommet til badehotellet ved Skagen. Danskene drikker selvsagt litt snaps og er lykkelige likevel.

BADEGLADE: Anette Støvelbæk som Alice Frigh, Anne Louise Hassing som Therese Madsen og Amalie Dollerup som Amanda Madsen i sesong 4 av «Badehotellet». Foto: Mike Kollöffel/TV2 DK/TV4

«Sex Education» Netflix, 2 sesonger

Otis (Asa Butterfield) er en tenåring med en mor (Gillian Anderson) som er sexterapeut. Det er selvfølgelig pinlig, men også en mulig inntektskilde for Otis, som etter hvert starter sitt eget terapitilbud. Også Mikael Persbrandt dukker opp i denne finurlige komedien.

PINLIG: Asa Butterfield og Gillian Anderson som sønn og mor Otis og Jean Milburn i sesong 1 av «Sex Education». Foto: Sam Taylor/Netflix

«The Heart Guy» TV 2 Sumo, 3 sesonger

Denne australske serien (originaltittel «Doctor, Doctor») følger hjertekirurgen Hugh Knight (Rodger Corser) som blir suspendert fra Sydney-jobben etter litt for heftig festing og må gjøre tjeneste i distriktet for å få tilbake jobben.

«Transparent» Viaplay, 4 sesonger

Jeffrey Tambor har vunnet Golden Globe for hovedrollen som den aldrende familiefaren som etter en livstid i skapet bestemmer seg for å leve som kvinne. Persongalleriet med ekskonen, tre barn og deres utfordringer er også ytterst severdig. En nydelig, original, trist og varm serie.

STORFAMILIE: Det er nok av forviklinger i familien Pfefferman. Foto: Jennifer Clasen / Viaplay

«Gösta» HBO Nordic.

Ny dramakomedie fra Lukas Moodysson - regissøren og manusforfatteren bak «Fucking Åmål», «Tilsammans» og «Linja 4-ever». Dette er hans første TV-serie, og HBOs første nordiske originalserie. Vi følger den nyutdannede barnepsykologen Gösta som får jobb i en liten by i Småland.

«After Life» Netflix

En av de aller beste seriene i år. Ricky Gervais spiller lokalavis-journalisten Tony som gir faen i livet etter at kona dør. Både rørende og morsom og ganske så sarkastisk.

LEVERER: Ricky Gervais som Tony og Roisin Conaty (t.v.) som Roxy. Foto: Natalie Seery / Netflix

«Pose» HBO Nordic, 2 sesonger

Denne serien har absolutt sine såre og mørke sider, men er mest av alt en feiring av ballroom-miljøet i New York på åttitallet: Fylt av fantastiske transer, kule drag queens og herlige homser. Det er livsglede og dødelig alvor hånd i hånd.

DRONNING: Angel (Indya Moore) gjør sin beste versjon av kjole og septer. Foto: JoJo Whilden / FX/ HBO

«This Is Us» Amazon Prime 2 sesonger, 3 sesonger på amerikansk iTunes

Følger medlemmene i en svært broket familie over flere tiår og hopper fram og tilbake i tid for å avsløre stadig nye hemmeligheter. Det er både underjholdende og tåredryppende å se Mandy Moore og Milo Ventimiglia som foreldre til trillinger og utfordringene de møter.

«Better Things» Viaplay 3 sesonger, HBO Nordic 4 sesonger

Sarkastisk hverdagsserie om alenemoren Sam Fox som oppdrar tre døtre mens hun jobber som skuespiller i Los Angeles. Det går med vekslende hell og kontinuerlige forviklinger.

Fart og spenning

«Kriger» NRK TV

Dansk serie der Dar Salim spiller hjemvendt soldat som hjelper kameratens politi-enke ved å gå «undercover» i et kriminelt motorsykkelmiljø. Jakob Oftebro dukker opp i glimt som den avdøde kameraten.

BLODIG: Danica Curcic og Dar Salim i «Kriger». Foto: Karoline Tiara Lieberkind/ TV2 Danmark/NRK

«Killing Eve» HBO Nordic, 2 sesonger

En av fjorårets beste og mest overraskende krimserier har nylig fått ny sesong. Sandra Oh fikk Golden Globe for hovedrollen som Eva Polastri som blir rekruttert til en hemmelig granskingsgruppe som prøver å få has på drapskvinnen Villanelle (Jodie Comer).

JAKT: Sandra Oh som Eve Polastri og Jodie Comer som Vilanelle i sesong 1. Foto: Aimee Spinks/ BBC America/ HBO

«Bodyguard» Netflix

Nei, denne serien har ingenting med hverken Whitney Houston eller Kevin Costner å gjøre. Men Keeley Hawes er en fremadstormende britisk politiker den PTSD-rammede ekssoldaten Richard Maddens rollefigur blir satt til å vokte. Det ender med både blodsprut, sex og flere traumer. Og underveis vet man selvsagt ikke hvem man kan stole på.

PASSER PÅ: Richard Madden som David Budd og Keeley Hawes som Julia Montague i «Bodyguard». Foto: World Productions/Netflix

«Killjoys» HBO nordic 4 sesonger (Sesong 5 kommer 20. juli)

Sci-fi-eventyr om tre interegalaktiske dusørjegere som må jobbe hardt for både føden og å overleve selve jobben.

JAKT: Luke Macfarlane som D'Avin og Hannah John-Kamen som Dutch i «Killjoys». Foto: Steve Wilkie/SyFy/HBO

«Lethal Weapon» Viaplay, 3 sesonger

TV-versjonen av filmserien har Clayne Crawford og Damon Wayans som etterforskerne Riggs og Murtaugh. Som vanlig er Riggs en løs kanon på dekk og Murtaugh den forsiktig, erfarne politimannen som holder tilbake. I sesong 3 blir Riggs erstattet av CIA-agent Wesley Cole.

«Marvel’s The Punisher» Netflix 2, sesonger

En serie med et dystert PST-bakteppe som dveler lenge ved hovedpersonen Frank Castle (Jon Bernthal) sin bakgrunn. Etter å ha mistet familien forsøker han å leve et anonymt, fredelig liv, men de voldsomme omgivelsene lar ham ikke være i fred, og snart får den kriminelle underverdenen smake på Castles eminente kniv– og skarpskytter-kompetanse.

HEVNER: Jon Bernthal som Punisher. Foto: Jessica Miglio/Netflix

«Wynonna Earp» Netflix, 2 sesonger

En sci-fi-western-serie der Melanie Scrofano spiller Wynonna - hvis tipp-tipp-oldefar er Wyatt Earp. Hun må bekjempe både de reinkarnerte kriminelle forfaren har drept og en haug overnaturlige vesener i hjembyen Purgatory.

«Hanna» Amazon Prime, 1 sesong

TV-versjonen av filmen har nok en gang samlet Mireille Enos og Joel Kinnaman i samme serie. Historien om jenta Hanna som blir oppdratt og trent som en supersoldat i skjul når ikke helt opp til originalen, men byr på spenning underveis.

ACTION: Esme Creed-Miles som Hanna og Joel Kinnaman som Erik. Foto: Jonathan Prime /Amazon Prime

«Das Boot» NRK TV, 1 sesong

Nok en TV-versjon av en klassisk film. Men mens filmen var basert på boken «Das Boot» der handlingen ga seg i 1941, følger TV-serien også oppfølgeboken «Die Festung» og strekker seg til 1942. Vi følge både det tyske ubåtmannskapet på U-612 og den franske motstandsbevegelsen.

TYSKE: Ubåtkaptein Klaus Hoffmann prøver å leve opp til sin berømte fars rykte, mens nestkommanderende Tennstedt følger ham med argusøyne. Foto: NIK KONIETZNY / Sky Deutschland / Bavaria Fiction

«Jack Ryan» Amazon Prime, 1 sesong

John Krasinsky har rollen som Tom Clancys mest kjente figur: analytikeren som ble agent som ble president - Jack Ryan. Nå dreier det seg om krigen mot terror. Ifølge VGs anmelder utstråler skuespillrne watt, og det er eksplosjoner og påkostede actionscener. Morten Tyldum har også regissert første epsiode.

Politikk og samfunn

«The Good Fight» HBO Nordic, 3 sesonger

Et bevis på at avleggerserier av og til er vel så bra som originalen. I «The Good Fight» får du en miks av krimsaker som skal løses episodevis og overordnet drama og svik som strømmer serien gjennom. Eksentrisk jusmagi mikses med taktil spenning. Christine Baranski, Rose Leslie og Chush Jumbo er den enigmatiske advokattrioen i seriens sentrum.

STERKE KVINNER: Cush Jumbo som Lucca Quinn, Rose Leslie som Maia Rindell og Christine Baranski som Diane Lockhart i sesong 2 av «The Good Fight». Foto: Patrick Habron/CBS/HBO

«Chernobyl» HBO Nordic

En serie basert på de virkelige hendelsene da atomkraftverket eksploderte i 1986. Stellan Skarsgård og Jared Harris utmerker seg som mer eller mindre plagede kommunistkamerater som prøver å komme til bunns i hva som skjedde. Vil du ha mer innsikt i hva som er fiksjon og hva som er faktisk, bør du høre på podkasten om serien også.

KRISEHÅNDTERING: Stellan Skarsgård som Boris Shcherbina og Jared Harris som Valery Legasov Foto: HBO Nordic

«Years and Years» HBO Nordic

En serie i samme spor som «Black Mirror»: Vi følger en britisk storfamilie som i en oppdiktet framtid får en Trump-lignende statsminister (spilt av Emma Thompson) og må forholde seg til både politikk, teknologi og flyktningkrise.

POLITIKER: Emma Thompson spiller politikeren Vivienne Rook i «Years and Years». Foto: HBO

«The Good Wife» Netflix 7 sesonger, Viaplay 7 sesonger, Amazon Prime 7 sesonger

Julianna Margulies spiller hovedrollen som advokaten Alicia Florrick. Til tross for sin heller kjedelige tittel, gir «The Good Wife» deg en krysning av «The Practice», «The Wire» og «House of Cards».

«Veep» HBO Nordic 7 sesonger

Politisk satire med Julia Louis-Dreyfus i hovedrollen som visepresident Selina Meyer. Serien har sju Golden Globe-nominasjoner og 17 Primetime Emmy-priser.

«Secret City» Netflix

En av de beste australske krimseriene de siste årene er tilgjengelig på Netflix, og sesong 2 har akkurat hatt premiere i hjemlandet. Anna Torv har hovedrollen som journalisten Harriet Dunkley som oppdager at ikke alt er som det skal i den politiske høyborgen Canberra.

NYSGJERRIG: Anna Torv spiller politisk journalist som snubler over en død kropp som blir hentet opp av vannet, og deretter vikler seg inn i en intrikat sak. Foto: Netflix

«City on a Hill» HBO Nordic

Kevin Bacon spiller FBI-etterforsker Jackie Rohr og Aldis Hodge har rollen som den nye statsadvokaten Decourcy Ward. Handlingen er lagt til Boston på begynnelsen av 90-tallet og viser en korrupt og rasistisk politistyrke. Ben Affleck og Matt Damon er blant produsentene.

«The Americans» Netflix, 6 sesonger

Serien følger en tilsynelatende erkeamerikansk kjernefamilie under den kalde krigen, sånn bortsett fra at Elizabeth og Philip Jenner egentlig er russiske spioner og den kalde krigen både varm og blodig. Digger du spionspenning og 80-tallspolitikk, er dette serien for deg. Men den er interessant for resten også.

«Catch-22» TV 2 Sumo / C More

Blant de mange TV-serie-adaptasjonene av filmer/bøker. Denne selvsagt fra Joseph Hellers klassiker om krigens surrealistiske redsler. Christopher Abbott spiller bombeflygeren Yossarian, utplassert på en amerikansk base i Middelhavet på tampen av Andre verdenskrig. George Clooney har både regissert, produsert og spiller en rolle, sammen med blant andre Hugh Laurie og Kyle Chandler.

ABSURD: Scheisskopf (George Clooney), Yossarian (Christopher Abbott) og Clevinger (Pico Alexander) i «Catch-22». Foto: Philipe Antonello / Hulu / TV 2

«Black Mirror» Netflix, 5 sesonger

Denne antologiserien er egentlig en samling enkeltstående filmer, som har det til felles at de har et skarpt satirisk blikk på dagens samfunn. Er du småbekymret for datastyring, overvåkning og virtuell virkelighet, er det bare å la seg skremme inn til margen!

Fantasi og superhelter

«Magnus», NRK TV

VGs anmelder trillet terninkast 6 og mente at Vidar Magnussen redefinerer grensene for «ellevill», og nærmest gjenoppfinner hva norsk humor kan være i denne dramakomedien. Det er vel grunn nok.

FANTASI: Vidar Magnussen som politietterforsker Magnusb Undredal og Charlie Hutton som Nikolai i «Magnus». Foto: VIAFILM/NRK

«Stranger Things» Netflix, 3 sesonger

En nostalgi-godteskål av en serie med Winona Ryder på skjermen i tillegg til at de unge skuespillerne står fram som stjerner i det som er noe så motsetningsfullt som en varm sci fi-grøsser om familiebånd og vennskap. «Stranger Things» har absolutt noe å by på også for ikke-sci fi-fans, og er verd å se for 80-tallsreferansene alene.

KOMMER: Noah Schnapp,Sadie Sink, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard og Caleb McLaughlin i sesong 3 av «Stranger Things». Foto: Netflix

«Jessica Jones» Netflix, 3 sesonger

«Jessica Jones» er en utypisk superhelt-serie med Krysten Ritter i tittelrollen som den alkoholiserte privatdetektiven med en helt liten grisefarm av svin på skogen. Selve superhelt-aspektet, hovedsakelig at Jones er ektremt sterk og kan hoppe høyt, er nedtonet. Det er mysteriene som står i fokus når hun forsøker å stoppe den manipulative erkeskurken Kilgrave (spilt av «Doctor Who»- og «Broadchurch»-David Tennant) som terroriserer unge kvinner.

«The Order» Netflix

Supernaturlig ungdomsserie der universitetstudenten Jack (Jake Manley) avdekker stadig nye hemmeligheter i jakten på å avsløre en magisk orden.

«Good Omens» Amazon Prime

Serie med Micahel Sheen, David Tennant og Jon Hamm basert på bok-samarbeidet mellom Neil Gaiman og Terry Pratchett fra 1990. VGs dom var «genialt lettbent tøysing med tro, livet, døden, kjærligheten - og Queen.»

SKÅLER: Himmelens og helvetes representanter på jorden: engelen Aziraphale (Sheen) og demonen Crowley (Tennant) blir motvillige en del av prosessen fram mot verdens undergang. Foto: Chris Raphael / Amazon Prime

«The Magicians» HBO Nordic 4 sesonger, Viaplay 2 sesonger’

Serien er basert på boken ved samme navn av Lev Grossman, og dreier seg rundt Quentin Coldwater, en ung mann som alltid har vært fascinert av fantasybøker og magi, og som etter et opphold på psykiatrisk sykehus snubler over et universitet for trolldomskyndige og finner ut av magi er virkelig. Selvfølgelig er det også langt fra ufarlig, og han og en gruppe studenter befinner seg snart i en kamp på liv og død med en motstander kalt «The Beast».

«The Umbrella Academy» Netflix

Ellen Paige og Mary J. Blige er blant skuespillerne i denne serien om en gjeng «superbarn» født på samme dato verden rundt i 1989. En eksentrisk riking adopterer sju av barna og trener dem opp i The Umbrella Academy. Men det går på bekostning av flere av barnas psykiske og fysiske helse, og så blir det deres jobb å redde verden fra utryddelse.

SUPRE: Cameron Brodeur, Blake Talabis, Eden Cupid, Dante Albidone, Aidan Gallagher og Ethan Hwang. Foto: Christos Kalohoridis/Netflix

«A Discovery of Witches» HBO Nordic

Gir kanske kraftige «Twilight»-vibber. Teresa Palmer spiller historiker Diana Bishop som innser at hun er en heks og etter hvert forelsker seg i professoren og vampyren Matthew Clairmont (Matthew Goode). De havner midt i en alvorlig konflikt mellom hekser, vampyrer og andre magiske vesener.

MAGISK: Theresa Palmer som Diana Bishop og Matthew Goode som Matthew Clairmont i sesong 1 av «A Discovery of Witches». Foto: Sky UK / HBO

«Heartless» HBO Nordic

Dansk serie som følger søsknene Sofie og Sebastian som plages av en mørk forbannelse. På en snobbete kostskole sliter de med å skjule sin natur samtidig som de jakter svar på hva som skjuler seg i deres fortid.

«Salem» Viaplay, 3 sesonger

Denne gotiske hekseserien har rukket å bli noen år gammel, men funker for dem som er nysgjerrige på Salems (fiksjonelle) historie. Janet Montgomery spiller heksen Mary Sibley som kontrollerer Salem gjennom magi og lurer puritanerne trill rundt mens hun jobber mot djevelens tilbakekomst.

Kostymedrama

«Poldark» NRK TV, 5 sesonger

Et klassisk historisk melodrama om makt, svik og kjærlighet – servert av vakre mennesker i vakre landskaper.

PAR: Demelza Carne (Eleanor Tomlinson) og Ross Poldark (Aidan Turner) i Poldark, sesong 1. Foto: ITV Global Entertainment

«Les Misérables» NRK TV

Endelig en versjon uten sang! Dominic West, David Oyelowo og Lily Collins har hovedrollene i denne versjonen av Victor Hugos klassiske melodrama.

«Ein engelsk skandale» NRK TV og Amazon Prime

En friskt aktuell serie basert på en virkelig historie som utspilte seg på 60- og 70-tallet, men er såpass spinnvill at man skulle tro det var ren oppspinn: Kaniner, hunder, hemmelige elskere og tidenes mest amatørmessige leiemorder er blant ingrediensene Stephen Frears serverer som luftig farse.

ELLEVILT: Hugh Grant har rollen som Jeremy Thorpe og Ben Whishaw spiller Norman Scott i «Ein engelsk skandale» Foto: Sony

«Ku’damm» NRK TV, 2 sesonger

Tysk periodedrama fra 50-tallet som følger danseskolelæreren Caterina og hennes tre døtre som alle får hver sine problemer med å passe inn i etterkrigstidens Berlin. Både «Ku’damm 56» og «Ku’damm 59» ligger på NRK.

TYSK NOSTALGI: Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) med sine døtre Eva (Emilia Schüle, v.), Monika (Sonja Gerhardt) og Helga (Maria Ehrich) på danseskolen Schöllack i «Ku'damm 56» Foto: Stefan Erhard / UFA FICTION

«Gentleman Jack» HBO Nordic

En serie basert på dagbøkene til Anne Lister, som regnes som den moderne historiens første lesbiske (som er dokumentert). Vi følger livet hennes i Halifax på 1830-tallet, der hun utmerket seg som en driftig forretningskvinne og kvinnebedårer. Suranne Jones har hovedrollen som Lister.

DYKTIG: Suranne Jones t.h. som Gentleman Jack, et av Listers kallenavn. Foto: MATT SQUIRE / HBO

«Outlander» HBO Nordic 4 sesonger, Viaplay 5 sesonger

Bakteppet er en britisk sykepleier som på 1940-tallet forsvinner fra mannen sin og havner på det skotske høylandet på 1740-tallet. Den fargerike historieveven som trer frem med uavhengighetskrig, staute skotter i kilt og en virvelvind-romanse, er seriens velsmakende innhold.

TIDLØS KJÆRLIGHET: Sam Heughan som Jamie Fraser og Caitriona Balfe som Claire Randall i sesong 1 av «Outlander». Foto: Nick Briggs /Sony Pictures Television

«Traitors» Netflix

Britisk miniserie fra London etter Andre verdenskrig der en ung kvinne blir rekruttert av amerikanerne for å avsløre en sovjetisk spion i Statsministerens kontor. Med Emma Appleton og Keeley Hawes.

«Downton Abbey» Amazon Prime, 4 sesonger

Nå som en «Downton Abbey»-film er på trappene, kan det passe fint med et gjensyn av det populære britiske periodedramaet som utspiller seg mellom 2012 og 1925. Manusforfatter Julian Fellowes' verden byr på en fyldig blanding av humor, renkespill, og spenning - både blant herskap og tjenere.

«Vår tid er nå» Viaplay, 3 sesonger

Svensk versjon av «Herskap og tjenere» som følger en familie som eier en restaurant i Stockholm i etterkrigstiden. VGs anmelder oppsummerte den som: «God, gammeldags såpeopera. Med vekt på god.»

«The Marvelous Mrs. Maisel» Amazon Prime, 3 sesonger

Prisbelønnet og kritikerrost serie med Rachel Brosnahan som en New York-husfrue på slutten av 50-tallet som blir dumpet av mannen og finner ut at hun ønsker å bli stand up-komiker.

KOMIKER: Rachel Brosnahan som Miriam «Midge» Maisel. Foto: Nicole Rivelli / Amazon Prime

Kjærlighet og vennskap

«Grace and Frankie» Netflix, 6 sesonger

Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston og Martin Sheen har hovedrollene i serien om to aldrende ektepar som mister fotfestet og må starte på nytt når mennene forteller at de er homofile og forelsket i hverandre. De to ekskonene, erkesnobben Grace og erkehippien Frankie, blir tvunget til å støtte hverandre, til tross for sine mange og betydelige ulikheter. En serie med mye sår varme og humor for alle som har måttet «omstarte» en familie.

CHILL: Jane Fonda, Nicole Richie og Lily Tomlin i sesong 5 av «Grace and Frankie». Foto: Ali Goldstein / Netflix

«The Kominsky Method» Netflix, 2 sesonger

Michael Douglas har hovedrollen som skuespiller Sam Kominski som lever av å holde skuespillerkurs mens han og manageren Norman (Alan Arkin) jakter på skuespillerjobber - noe som viser seg å ikke være lett i hans alder.

«Atypical» Netflix, 3 sesonger

Keir Gilchrist spiller tenåringen Sam som har en form for autisme, men som har bestemt seg for at han er klar for kjærligheten. Vi følger han og familien i denne underfundige serien om seire og utfordringer.

UNDDOMSLIVET: Keir Gilchrist som Sam og Jenna Boyd som Paige i sesong 2 av «Atypical». Foto: Beth Dubber/Netflix

«Grey’s Anatomy» TV 2 Sumo sesong 16, Viaplay 15 sesonger

Sykehus-såpeserien trenger ikke videre presentasjon. For et gjensyn med tidlig Ellen Pompeo som Meredith Grey, er altså Sumo og Viaplay stedene å gå.

«Friends from College» Netflix, 2 sesonger

Komiserien følger en vennegjeng som gikk sammen på Harvard og nå er i 40-årene. Gjengen har sammenflettede og kompliserte forhold, og serien utforsker gammelt vennskap, tidligere romanser og det å balansere voksenlivet med ungdoms-nostalgi. Med blant andre Keegan-Michael Key og Cobie Smulders.

«You Me Her» Netflix, 4 sesonger

Greg Poehler og Rachel Blanchard spiller ekteparet Trakarsky som etter et møte med Izzy (Priscilla Faia) finner ut at de ønsker en tredje person i forholdet. Serien følger de forviklingene det resulterer i.

TREKANT I HJERTER: Rachel Blanchard som Emma og greg Poehler som Jack Trakarsky. Priscilla Faia som Izzy med ryggen til. Foto: Darko Sikman / Netflix

«Derry Girls» Netflix, 2 sesonger

Britisk serie lagt til Derry i Nord-Irland på 90-tallet, der en gjeng tenåringsjenter på katolsk skole prøver å finne sin plass i både byen og verden midt i konfliktene som raser.

LIVET: Gjengen i «Derry Girls». Foto: Netflix

«Rita» Netflix, 4 sesonger

Den danske dramakomedien om læreren Rita som prøver å få orden på livet sitt og bli «voksen» har Mille Dinesen i hovedrollen. Perfekt TV-fråtsing om du ønsker å føle deg litt mer på topp i livet selv.

«Dead to Me» Netflix, 1 sesong

Ny komiserie med Christina Applegate som enken som går til en sorggruppe for å komme over mannens brå død. Der møter hun Linda Cardellinis rollefigur som ender med å flytte inn i gjestehuset. Men hvilke hemmeligheter skjuler hun egentlig?

NI SORG: Christina Applegate, Linda Cardellini og Telma Hopkins i «Dead to Me». Foto: Eddy Chen / Netflix

«Herrens veier» NRK TV, 2 sesonger (ikke lenger tilgjengelig)

Dansk dramaserie der Lars Mikkelsen spiller presten og patriarken Johannes. Hans to sønner har gått hver sin vei: Yngstesønnen August har gått i farens fotspor, mens eldstesønnen Christian kjemper for å finne en vei utenfor prestegjerningen.

Uvirkelig virkelighet

«Keeping Up With the Kardashians» TV 2 Sumo, 16 sesonger

Den originale kjendis-dokusåpen ruller fremdeles på skjermen. Det er vanskelig å si om berømmelsen kom før eller på grunn av denne serien, men det er underholdende å se hvor mye Kardashian-familiemedlemmene har forandret seg fra de første sesongene.

STORFAMILIE: Kardashian-familien i sesong 8 av «Keeping Up With the Kardashians». Foto: TV 2

«The Real Housewives of Beverly Hills» TV 2 Sumo, 4 sesonger

Også denne gjengen er ganske så uvirkelige. Intrigene vil ingen ende ta i den eklektiske samlingen husfruer i Los Angeles hvor absolutt alle blir baksnakket i tur og orden.

«UnReal» TV 2 Sumo, 4 sesonger (ikke lenger tilgjengelig)

Et fascinerende og underholdende sort komi-drama om produksjonen av en «Ungkaren»-aktig realityserie. Fiksjonsserien er både skarp, mørk og morsom og passer utmerket også for dem som IKKE liker realityserier. Shiri Appleby spiller TV-produsenten Rachel som er berømt som en slags «deltaker-hvisker» for sin evne til å manipulere, og hun når nye stadig bunnpunkter.

REALITY-DRONNINGER: Constance Zimmer som Quinn og Shiri Appleby som Rachel i «UnReal». Foto: Leo Williams / TV 2

«Ex on the Beach» Norge, Sverige og Danmark på DPlay, Storbritannia og USA på Viafree

Konseptet som vekket oppsikt i Norge i 2018 finnes selvsagt i mange flere varianter. Fellesnevneren er altså at en haug single møter på sine ekser på en tropisk strand - og så blir det forviklinger.

«Botched» TV 2 Sumo, 3 sesonger

Kjent i Norge under tittelen «Kirurgiske katastrofer», byr denne serien på de mest ekstreme eksemplene på hvor plastisk kirurgi har gått galt. Litt som å se et bilkrasj - du vet du bør se vekk, men blir fascinert likevel.

KORRIGERER: Kirurgene Terry Dubrow (t.v.) og Paul Nassif konsulterer mennesker som enten ønsker seg mer plastisk kirurgi, eller korrigering av prosedyrer som har gått feil. Foto: TV 2

«Million Dollar Listing New York» TV 2 Sumo, 3 sesonger

Foruten å ha med den svenske megleren Fredrik Nylund, kan denne serien skilte med et innblikk i New Yorks syke eiendombransje der millionene sitter løst.

«Masterchef» Norge, Storbritannia og USA på Viafree, Australia på Amazon Prime

Kanskje den koseligste realitykonkurransen på TV, der amatørkokker kjemper om å bli kåret til den aller beste.

«Ungkaren USA» Dplay

Nok et «gammel og godt» konsept. Ja, det er arkaisk, men «Ungkaren» og «Ungkarskvinnen» er fremdeles en av de beste kildene til pute-TV.

«RuPaul’s Drag Race» Netflix, 11 sesonger

Er du ute etter skikkelig dose glam og glitter, er «RuPaul’s Drag Race» serien for deg.

«Love Island UK» Viaplay, 1 sesong

Konseptet som ikke fungerte på TV 3 i Norge er nå plukket opp av TV 2. De peker mot suksessen programmet har hatt i utlandet, så om du er nysgjerrig på det kan du teste den britiske varianten her.

For yngre

«Jamie Johnson» NRK TV, 2 sesonger

En britisk serie som treffer over et bredt alderspekter og passer for alle kjønn. Handler om Jamie som drømmer om å bli fotballproff, men som har utfordringer med konsentrasjon og temperament. Flere fotballhelter gjør gjesteopptredener.

ACTION: Louis Dunn som Jamie Johnson. Foto: Marcus Tate/ Short Form Film Company/NRK

«Trolljegerne» Netflix, 2 sesonger

En animasjonsserie full av magi og eventyr produsert av skrekkmester Guillermo del Toro. Har både spenning for de yngre og humor for de litt større. Kan være litt skummel, men har mye varme og er også morsom for voksne.

TROLLJEGERE: Vennene Jim, Claire og Toby. Sesong 2 Foto: NETFLIX

«Euphoria» HBO Nordic

En av de mørkeste og mest magiske ungdomsseriene i nyere tid. Produsert av Drake og med Zendaya i hovedrollen, handler serien om videregående-jenta Rue som er dopavhengig uten noen som helst plan om å bli rusfri. Hun bli venn med transjenta Jules som har sine egne utfordringer. Inneholder både nakenhet og sterke scener knyttet til vold og narkotika.

VENNER: Hunter Schafer som Jules og Zendaya som Rue Foto: HBO Nordic

«Skam Austin» NRK TV, 2 sesonger

Den amerikanske versjonen av «Skam». Russebuss er byttet ut med cheerleader-dansing, men ellers følger serien den norske ganske så presist med unntak av at jentegjengen og deres venner går på videregående i Austin i Texas.

«ZombieLars» NRK TV, 3 sesonger

11-årige Lars flytter med moren sin til Bekkebakken, og det går ikke uten problemer når Lars er halvt zombie - eller «levende ulevende» som de sier i serien. På både morsomt og litt skummelt vis tar serien opp aktuelle temaer som utenforskap og fremmedfrykt.

LEVENDE DØD: Ine Marie Wilmannsom Lars’ mor og Leonard Valestrand Eike som Lars i «ZombieLars». Foto: Anna Myking/Tordenfilm / NRK

«Lik meg» NRK TV, 2 sesonger

Handler blant annet om den nye og den usynlige mobbingen som foregår på de sosiale arenaene og mediene barn og ungdom befinner seg på i dag. Mange føler seg utestengt, men mange er også med på å ekskludere selv. Seirne kommer snart i bokformat.

«Trio» NRK TV, 3 sesonger

De tre vennene Nora, Simen og Lars må rydde opp når underlige ting skjer i den lille bygda Akjåk.

«Carmen Sandiego» Netflix

Basert på et datespill som nok har lært flere generasjoner geografi. Carmen Sandiego reiser verden rundt for å stjele fra skurker og gi tilbake til ofrene. Men for å finne ut hvor hun er, må man kunne følge hint om geografi og samfunnsskap.

FRA SPILL TIL SERIE: Carmen Sandiego. Foto: Netflix

«Chilling Adventures of Sabrina» Netflix, 2 sesonger

Denne serien må for all del ikke forveksles med «Tenåringsheksen Sabrina» fra 90-tallet. Netflix’ versjon er noe helt annet - en ganske så mørk ungdomsserie komplett med satandyrkelse og sort magi. Samtidig byr den på forelskelse og kampen for det gode også.

TENÅRINGSHEKS: Kiernan Shipka som Sabrina i sesong 2. Foto: Diyah Pera/Netflix

«The Rain» Netflix, 2 sesonger

Dansk sci-fi der regnet har blitt giftig og menneskene må prøve å overlevere i tilfruktsrom. Mye av serien går med til å prøve å finne svaret på hvordan det har blitt sånn, og hvor mye faren til hovedrollene Rasmus (Lucas Lynggaard Tønnesen) og Simone (Alba August) har med viruset/regnet å gjøre. Passer best for tenåringer og oppover.

«The Innocents» Netflix

Spenningen bygges langsomt og lagvis i Netflix-serien som blander elektrisk tenåringsforelskelse med det overnaturlige – og norske innslag. Handler om 16-årige June som er hamløper – hun kan anta skikkelsen til ulike folk hun møter. Parallelt med Junes flukt i Storbritannia, følger vi et norsk samfunn som fremstår som en sekt.

INTERNASJONALT: Guy Pearce som Halvorson og Ingunn Beate Øyen som Runa i «The Innocents». Foto: Richard Hanson / Netflix

Nostalgi

«Buffy the Vampire Slayer» Viaplay, 7 sesonger

«Buffy» var en milepæl i TV-seriehistorien med en hardslående kvinnelig hovedrolle traktert av Sarah Michelle Gellar. Riktignok dreier det seg om vampyr- og demonjakt, men serien byr også på romantikk, spenning og vennskap.

«Beverly Hills 90210» Viafree, 10 sesonger

Nå som gjengen er samlet igjen for å spille inn en oppfølgerserie, kan det passe med et gjensyn med gjengen som gikk på TV den gang vi samlet oss hjemme hos hverandre på bestemte ukedager for å se neste epsiode i fortellingen om videregåendelivet i Beverly Hills.

GJENGEN: Flere av disse er samlet igjen for å spille inn nye runder, men dette er fra originalserien. Foto: Viaplay

«Uti vår hage» NRK TV

En humorserie som fortjener er gjensyn om det er er lenge siden du så Harald Eia, Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen boltre seg i mye annet enn hager.

GAMMEL OG GOD: Atle Antonsen, Harald Eia og Bård Tufte Johansen. Foto: Ole Kaland / NRK

«Det var en gang et menneske» Netflix

Den franske animasjonsserien om universets og menneskets opprinnelse gikk på NRK for første gang på slutten av 1978, med flere repriser for dem som vokste opp på 80-tallet. Nå er to av sesongene tilgjengelige på Netflix.

«Dawson’s Creek» Viaplay 6 sesonger, Amazon Prime 6 sesonger

Serien som gjorde Michelle Williams og Katie Holmes til stjerner kan nå inntas i ett jafs på flere strømmetjenester. James Van Der Beek er fortsatt mest berømt for sin rolle som den aspirerende filmregissøren Dawson Leery.

«Friends» Netflix, 10 sesonger

Får du ikke nok av reprisene på TV, kan serien i sin helhet strømmes på Netflix. Strømmegiganten ga 118 millioner dollar for rettighetene i 2014, og la ytterligere 100 millioner på bordet i desember i fjor for å beholde rettighetene ut 2019, men det er uvisst hva som skjer med serien etter det.

«Sex og singelliv» HBO Nordic, 6 sesonger

Nok en klassiker som ikke trenger introduksjon. Serien som har vært sendt på Tv 3 i Norge er tilgjengelig i sin helhet på HBO.

GJENGEN: . Kristin Davis som Charlotte, Kim Cattrall som Samantha, Sarah Jessica Parker som Carrie Bradshaw og Cynthia Nixon som Miranda i «Sex og singelliv». Foto: HBO

«24» Viaplay, 8 sesonger

På 2000-tallet var den kanskje den mest kjente actinserien på TV - som vi faktisk fulgte lineært. Viaplay har alle sesongene om Jack Bauer, spilt av Kiefer Sutherland.

«21 Jump Street» Amazon Prime, 5 sesonger

I 2012 kom det en filmversjon med Channing Tatum og Jonah Hill, men originalserien kom allerede i 1987 og kunne skilte med Johnny Depp i hans aller første store TV-rolle.

«The L Word» C More, 6 sesonger

I vinter ble det klart at det kommer en oppfølgersesong, ti år etter at serien gikk av lufta, og da passer det godt med et gjensyn med den lesbiske vennegjengen i Los Angeles.

