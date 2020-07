NOMINERT: «Tiger King» har fått seks nominasjoner til årets Emmy-utdeling. Foto: NETFLIX

«Tiger King» kan hente hjem Emmy

Nå kan TV-snakkisen få gjev pris. Se de nominerte her!

Tirsdag kveld ble årets Emmy-nominerte presentert. Dokumentar-snakkisen «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» fikk seks nominasjoner.

– Tusen takk til Television Academy! Det er en ære å være nominert sammen med så gode dokumentarer. Og mange takk til vårt fantastiske team, sa regissørene Eric Goode og Rebecca Chaiklin i en uttalelse.

«Tiger King» er nominert i kategoriene beste dokumentar, beste redigering i en dokumentar, beste billedredigering i en dokumentar, beste musikk-komposisjon, beste lyd i en dokumentar og beste lydmiksing.

Serien handler om tigerkongen Joe Exotic og hans dyrepark. Selv har Joe Exotic, eller Joseph Maldonado-Passage, som Netflix-kjendisen opprinnelig heter, sittet fengslet siden han i januar i år ble dømt til 22 år bak murene for å ha forsøkt å få en leiemorder til å ta livet av erkefienden Carole Baskin.

Dette fikk du ikke se i serien:

Serien som hentet hjem flest nominasjoner var HBO-serien «Watchmen», med hele 26 noteringer totalt.

Emmy-utdelingen finner sted 20. september. Emmy-statuettene deles hvert år ut til de beste fjernsynsproduksjonene, og de siste årene har det vært en tvekamp mellom seriegigantene Netflix og HBO.

Og i år er det ikke annerledes. Netflix fikk tirsdag til sammen 160 nominasjoner mot HBOs 107. Men som enkeltseire får «Watchmen» flest med 26 nominasjoner, fulgt av serien «The Marvelous Mrs. Maisel» fra Amazon med 20 nominasjoner.

I fjor var det «Game of Thrones» som ble den store vinneren.

Zendaya ble nominert for sin rolle i «Euphoria». På Twitter er hun euforisk over nominasjonen.

– Jeg er helt målløs, hjertet mitt flommer over av kjærlighet og takknemlighet. Jeg er så utrolig stolt over å kunne jobbe med talentfulle folk jeg også kan kalle familie. Jeg er en liten bit av et stort, vakkert puslespill, og jeg er så stolt av dere.

Dette er de nominerte til de gjeveste prisene:

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series

Anthony Anderson, «black-ish»

Don Cheadle, «Black Monday»

Ted Danson, «The Good Place»

Michael Douglas, «The Kominsky Method»

Eugene Levy, «Schitt's Creek»

Ramy Youssef, «Ramy»

Outstanding Lead Actress in a Comedy Series

Christina Applegate, «Dead to Me»

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Linda Cardellini, «Dead to Me»

Catherine O'Hara, «Schitt's Creek»

Issa Rae, «Insecure»

Tracee Ellis Ross, «black-ish»

Outstanding Lead Actor in a Drama Series

Jason Bateman, «Ozark»

Sterling K. Brown, «This is Us»

Steve Carell, «The Morning Show»

Brian Cox, «Succession»

Billy Porter, «Pose»

Jeremy Strong, «Succession»

KAN VINNE: Rachel Brosnahan kan vinne pris for beste kvinnelige skuespiller for «The Marvelous Mrs. Maisel». Foto: Philippe Antonello / Amazon Studios

Outstanding Lead Actress in a Drama Series

Jennifer Aniston, «The Morning Show»

Olivia Colman, «The Crown»

Jodie Comer, «Killing Eve»

Laura Linney, «Ozark»

Sandra Oh, «Killing Eve»

Zendaya, «Euphoria»

Outstanding Supporting Actress in a Drama Series

Helena Bonham Carter, «The Crown»

Laura Dern, «Big Little Lies»

Julia Garner, «Ozark»

Thandie Newton, «Westworld»

Fiona Shaw, «Killing Eve»

Sarah Snook, «Succession»

Meryl Streep, «Big Little Lies»

Samira Wiley, «The Handmaid's Tale»

Outstanding Supporting Actor in a Drama Series

Nicholas Braun, «Succession»

Billy Crudup, «The Morning Show»

Kieran Culkin, «Succession»

Mark Duplass, «The Morning Show»

Giancarlo Esposito, «Better Call Saul»

Matthew Macfadyen, «Succession»

Bradley Whitford «The Handmaid's Tale»

Jeffrey Wright,»Westworld»

KAN VINNE: Zendaya for sin rolle i «Euphoria». Foto: Eddy Chen / TT NYHETSBYRÅN

Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series

Alex Borstein, «The Marvelous Mrs. Maisel»

D'Arcy Carden, «The Good Place»

Betty Gilpin, «GLOW»

Marin Hinkle, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Kate McKinnon, «Saturday Night Live»

Annie Murphy, «Schitt's Creek»

Yvonne Orji, «Insecure»

Cecily Strong, «Saturday Night Live»

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series

Mahershala Ali, «Ramy»

Alan Arkin, «The Kominsky Method»

Andre Braugher, «Brooklyn Nine-Nine»

Sterling K. Brown, «The Marvelous Mrs. Maisel»

William Jackson Harper, «The Good Place»

Daniel Levy, «Schitt's Creek»

Tony Shalhoub, «The Marvelous Mrs. Maisel»

Kenan Thompson, «Saturday Night Live»

Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie

Jeremy Irons, «Watchmen»

Hugh Jackman, «Bad Education»

Paul Mescal, «Normal People»

Jeremy Pope, «Hollywood»

Mark Ruffalo, «I Know This Much is True»

BESTE SERIE? «The Handmaid’s Tale» kan vinne den gjeve prisen for «beste dramaserie». Foto: Take Five/Hulu/HBO

Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie

Cate Blanchett, «Mrs. America»

Shira Haas, «Unorthodox»

Regina King, «Watchmen»

Octavia Spencer, «Self Made»

Kerry Washington, «Little Fires Everywhere»

Outstanding Limited Series

«Little Fires Everywhere»

«Mrs. America»

«Unbelievable»

«Unorthodox»

«Watchmen»

Outstanding Comedy Series

«Curb Your Enthusiasm»

«Dead to me»

«The Good Place»

«Insecure»

«The Kominsky Method»

«The Marvelous Mrs. Maisel»

«Schitt's Creek»

«What We Do in the Shadows»

Outstanding Drama Series

«Better Call Saul»

«The Crown»

«The Handmaid's Tale»

«Killing Eve»

«The Mandalorian»

«Ozark»

«Stranger Things»

«Succession»

Publisert: 29.07.20 kl. 14:00

