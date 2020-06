KNUTE PÅ TRÅDEN: Det er fremdeles langt mellom Telia og TV 2. Foto: Telia/Eivind Senneset, TV 2

Ingen løsning på konflikten mellom Telia og TV 2

Mye tyder på at nesten en halv million nordmenn går inn i helgen med svarte TV 2-skjermer. Telia sier de er i løpende samtaler med TV 2. TV 2 sier at de ikke har hørt noe fra Telia siden onsdag.

– Vi er i løpende samtaler med TV2, og håper det skal være mulig å finne en løsning som er bra for kundene raskest mulig, skriver Telias kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i en e-post til VG.

– Vi har ikke hørt fra Telia siden onsdag. Da kom vi med et tilbud om en forlengelse av avtalen i seks måneder, på samme vilkår som i dag. Vi håper jo at Telia vil akseptere dette tilbudet så Get-kundene kan få tilbake TV 2-kanalene mens forhandlingene fortsetter på bakrommet, sier Sarah Willand, kommunikasjonsdirektør i TV 2 til VG fredag formiddag.

Nesten en halv million nordmenn mistet TV 2s kanaler forrige helg, da Telia-eide Get og TV 2 ikke klarte å komme til enighet om en ny avtale.

– Det er Telia/Get som taper mest på konflikten med TV 2 – det er de som har kunder som ikke får det de betaler for. Mange føler at denne konflikten tar ikke Telia/Get på vegne av dem og de vil selvfølgelig kreve å bli kompensert for svarte TV 2-skjermer.

Det sier kommunikasjonsrådgiver og partner i marketing- og kommunikasjonsbyrået Hausmann, Arne-Inge Christophersen, til VG.

– Vi tar selvfølgelig ikke lett på denne konflikten. Det er våre kunder og vi kjenner på ansvaret. Som vi har sagt mange ganger tidligere så er ingen av partene tjent med at vi ikke finner en løsning raskest mulig. Det går først og fremst utover kundene våre, og det liker vi ikke, sier Henning Lunde til VG.

Han opplyser også at for å gjøre TV-tittingen litt bedre har alle Telias kunder fått 45 ekstra TV-poeng som kan brukes til andre kanaler.

– Det er det mange som har satt pris på, sier Lunde.

Arne-Inge Christophersen mener at det først og fremst er de eldre seergruppene til Telia/Get som rammes hardest av en konflikt som dette.

TELIA TAPER: – Det er Telia/Get som taper mest på konflikten med TV 2 – det er de som har kunder som ikke får det de betaler for, sier Arne-Inge Christophersen, til VG. Foto: Knut Erik Knudsen

– I en slik situasjon kan mange og særlig yngre brukere fort stille seg spørsmålet hva skal vi egentlig med denne Get-boksen. Det kan være like greit å skaffe seg for eksempel Appel-TV og bruke appene der. Jeg tror at Telia lett kan komme til å skyte seg selv i foten her. Men samtidig har jo også TV 2 et ansvar for situasjonen som har oppstått, fortsetter Christophersen.

– De aller fleste av våre kunder er positive til at vi kjemper for at de ikke skal måtte betale mye mer for mindre innhold. Det er jo kundene våre som over tid velger å se mindre og mindre på TV 2-kanalene. Det er de som ser at stadig flere programmer og serier blir flyttet fra hovedkanalen over på betalingstjenesten Sumo, og de kan ikke forstå at de da skal betale mer i fremtiden for de lineære kanalene, skriver Henning Lunde videre til VG.

Sarah Willand i TV 2 skjønner fortsatt ikke hvorfor Telia/Get skal betale mindre til TV 2 for mer innhold.

– Det har vi ennå ikke fått noen forklaring på. Faktum er at Telia/Get allerede nå betaler mindre enn alle andre distributører for stadig mer innhold. Dette handler om livsgrunnlaget til TV 2 og andre norske mediehus fremover i tid og hvordan vi skal finansiere det norske innholdet. Hvilket ansvar skal distributørene ta? Vi er i en situasjon hvor norske medier er mer presset enn noen gang. Da må distributører som Telia-eide Get bære sin andel, og i alle fall være villig til å betale på nivå med resten av markedet. Vi har aldri opplevd så vanskelige forhandlinger som dette tidligere. Det er vårt inntrykk at Telia ikke ønsker å komme til enighet, sier Willand.

TV-sjef Morten Wiberg i Carat mener at i utgangspunktet er ikke denne konflikten den største katastrofen for TV 2.

– Den kommer på et tidspunkt hvor det er lavsesong og TV 2 har ikke problemer med å levere til sine annonsører. Men det som kan være uheldig er at Telia/Get har store deler av sin kundemasse i Oslo. Erfaringsmessig går hovedstaden gjerne foran i å ta i bruk nye medier, her er man gjerne mer innovative. Dermed kan man miste attraktive seere og det kan igjen være uheldig for annonsørene, sier Wiberg til VG.

– Men neste uke er det Premier League-start og er ikke denne konflikten løst innen da, vil det garantert utløse mye støy i sosiale medier.

