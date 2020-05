TV-KJENDIS: Khloe Kardashian, her på People’s Choice Awards i Los Angeles i fjor. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Khloe Kardashian raser mot rykteflom

Realitykjendisen (35) freser mot alle som mener de har innsyn i hennes livmor.

Nå nettopp

Khloe Kardashian har sett seg mektig lei på folks intense spekulasjoner om at hun kan være gravid igjen. I sosiale medier har TV-stjernens tilhengere i det siste boltret seg i rykter om at Khloe muligens venter barn igjen – med ekskjæresten Tristan Thompson (29).

I en serie heftige Twitter-utbrudd setter Khloe nå skapet på plass.

«Alle de stygge tingene dere skriver om meg på grunn av ET RYKTE! Jeg har sett så mange sårende/avskyelige historier og Twitter-poster om meg på grunn av en løgnhistorie. Om det så hadde vært sant, så er det MITT LIV, IKKE DERES», skriver 35-åringen.

Khloe forklarer at hun i disse dager tilbringer lite tid på sosiale medier, og at nettopp sånne rykter er årsaken til at hun styrer unna.

«Alle syke og sårende ting folk sier. Jeg vemmes over så mye av det jeg leser, skriver hun og legger til at folk sverger på at de vet alt om henne.

«Inkludert om min livmor. Sykt.»

Trolig har ryktesprederne fått blod på tann etter en uttalelse fra Khloe i en fersk episode av realityserien «Keeping Up With The Kardashians». Der lekte hun nemlig med tanken om å nettopp Thompson – som er far til hennes to år gamle datter – som spermdonor.

Mange har studert Khloes sosiale medier og kommet frem til at mangelen på helfigurbilder den siste tiden, bunner i voksende mage.

les også Khloe Kardashian: – Det er mulig jeg aldri vil date noen igjen

Khloe uttalte på TV at det kan være en smart idé å bruke eksens sperm dersom hun vil bli gravid på nytt og gi datteren et søsken. Hun har tidligere innviet seerne i ønsket om å få enda et barn og har drøftet muligheten for å fryse ned egg.

Forholdet mellom Khloe og Tristan Thompson tok brått slutt da det i februar 2019 ble klart at han hadde vært utro. Etter stor turbulens og mye frem og tilbake, har eksparet imidlertid klart å etablere et vennskapelig forhold, slik at de kan samarbeide om å oppdra datteren.

I fjor skapte disse klippene av de tre oppsikt (artikkelen fortsetter under videoen):

I Twitter-tiraden peker Khloe på hvordan mennesker så lett har meninger om hvordan andre skal leve livene sine.

«Folk burde heller fokusere på sine egne liv og familier, og å bruke energien på å gjøre denne skremmende verdenen vi lever i, til et bedre sted. Man bør fremme positivisme i stedet for å være ufyselig.»

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Khloe er for øvrig ikke den eneste Kardashian-søsteren som har måttet tåle spekulasjoner. Kourtney Kardashian (41), som har tre barn med eksmannen Scott Disick (39), postet to bikinibilder sent onsdag kveld til sine 92 millioner følgere (se bildene lenger ned).

På det ene bildet, der hun ligger i solen og leser, mener følgerne at hun ser gravid ut. Det avviser Kourtney blankt i svar til en av følgerne:

«Dette er meg når jeg har lagt på meg noen ekstra kilo, og jeg elsker det faktisk. Jeg har tre fantastiske fødsler bak meg, og dette er fasongen på min kropp.»

Publisert: 14.05.20 kl. 10:42

Les også

Fra andre aviser