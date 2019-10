FØDTE: Sarah Drew som April Kepner like før hun føder i sesong 11. Foto: Ron Batzdorff/ ABC / TV 2

«Grey’s Anatomy»-stjerne spilte inn dødfødsel rett før hun fødte prematur datter

Sarah Drew (39) forteller at hennes egen fødsel startet bare ti timer etter at hun hadde spilt inn en scene i «Grey’s Anatomy» der April Kepner føder en sønn som dør i armene hennes.

Det var i sesong 11 i episoden «All I Could Do Was Cry» at Drew spilte inn den følelsesladede scenen der hun føder sønnen Samuel som hun og partner Jackson Avery vet ikke kan overleve utenfor livmoren.

Nå forteller hun til People at hennes egen fødsel kom i gang bare timer senere – én måned før termin.

AKTUELL: Sarah Drew på premieren på Lifetime-filmen «Twinkle All the Way» 22. oktober. Foto: Janet Gough / AFF

– I den episoden der April føder babyen Samuel og han dør i armene hennes, var jeg gravid med datteren min Hannah. Og jeg fikk rier før tiden – ti timer etter at vi hadde spilt inn den scenen. Hun ble født en måned for tidlig og lå på nyfødt-intensiven i to uker, sier Drew til magasinet.

Hun blir intervjuet i forbindelse med premieren på sin nye film «Twinkle All the Way».

Skuespilleren forteller at alt står bra til med datteren, som nå er fire år, i dag.

– Jeg vil aldri glemme den opplevelsen. (...) Jeg bare åpnet meg og ble veldig mottagelig. Følelsene dine er rett på overflaten. Du kan ikke «fake» noe. Det er så virkelig, det går også virkelig inn på deg, så du må komme deg etter sånne scener.

Mens sykehusserien nå er inne i sin 16. sesong, og det er klart at det kommer en sesong 17, forlot Drew serien i sesong 14.

Skuespilleren har også sønnen Micah på syv år.

Publisert: 25.10.19 kl. 06:05







