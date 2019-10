POPULÆR GJENG: Felix Herngren, Mia Skäringer, Malin Cederbladh, Henrik Dorsin, Josephine Bornebush og Johan Rheborg. Foto: SUMO

Aftonbladet om nye «Solsidan»: Hjemmekoselig

Fire år etter at «Solsidan» takket for seg, er det duket for gjensyn.

Søndag 6. oktober braker det løs igjen – på TV 2 Sumo og C More. Da starter sesong seks av den svenske komiserien, med hovedkarakterene Anna, Alexander, Fredrik og Mikaela.

Ifølge svenske Aftonbladet kan fansen glede seg.

«De nye avsnittene av «Solsidan» overrasker ikke akkurat, men er av samme, høye kvalitet som det man forventer av en av tidenes beste svenske komiserier», skriver avisen, som konkluderer med at «alt er som vanlig» i leiren.

«Å få se Felix Herngren, Mia Skäringer, Johan Rheborg, Josephine Bornebusch, Henrik Dorsin og Malin Cederbladh sammen igjen, i roller som det faktisk fortsatt ser ut som de elsker å fylle, føles rett og slett hjemmekoselig», skriver TV-anmelderen og legger til:

«Tonen er den samme, skarp, men varm.».

TV-seerne får tre nye sesonger med totalt 30 nye episoder. De to andre sesongene skal etter planen vises i 2021 og 2023. Det blir altså en god pause mellom hver.

Den aller første episoden ble sendt på TV4 i januar 2010, og siste episode i 2015. I 2017 kom det også en film basert på serien.

Handlingen i den nye sesongen utspiller seg om lag et og et halvt år etter filmen. Svenske Expressen skriver at Anna (spilt av Mia Skäringer) har fått fart på skuespillerkarrieren og er gjenforent med Alex (spilt av Felix Herngren).

Ellers er det duket for mer nabokrangling i episodene som hver er på 22 minutter.

– Det har vært givende for alle, tror jeg, å borre dypere i rollefgurene og tone ned selve spillet, sier Herngren til Expressen.

Felix Herngren uttalte for fem år siden at slutten på de fem sesongene ikke betydde at karakterene aldri kom tilbake.

– Jeg synes det er dumt å si at «Nå skal vi aldri mer gjøre dette», for hvis vi ombestemmer oss og lager enda en sesong, så må vi spise ordene våre.

I hjemlandet samlet «Solsidan» på det meste over 2,5 millioner seere.

