SPEIL PÅ VEGGEN DER: Sofia Tjelta Sydness i den andre sesongen av «Delete Me» på Viaplay.

TV-anmeldelse «Delete Me» (sesong 2): Fiksfakseri

Imponerende, men irriterende.

«Delete Me (Watch Me)»

Norsk ungdomsdrama i seks deler

Premiere på Viaplay torsdag 27. april

Serieskaper og konseptuell regi: Marie Kristiansen

Episoderegi: Emilie Norenberg og Marie Kristiansen

Med: Sofia Tjelta Sydness, Erik Enge, Happy Jankell, Maria Wiik, Axel Aubert, Nicoline Devik, Eline Høyer

Den første sesongen av «Delete Me», fra 2021, var et formmessig friskt pust i en norsk TV-produksjon som stadig blir mer profesjonalisert, men i hovedsak fremdeles fremstår som nokså traust når det kommer til det visuelle og fortellertekniske.

Serieskaper Marie Kristiansens hadde et halvt øye på amerikanske å være ung er for jævlig/ungdommen nå til dags-forbilder som Sam Levinsons «Euphoria». Men hun bidro sannelig med et par egne triks også:

Historien i «Delete Me» ble fortalt baklengs, og fikk mye ut av den særnorske tradisjonen russefeiring. Ikke minst kunne serien by på to knallfine prestasjoner av Thea Sofie Loch-Næss og Amalie Holm.

FRUSTRERT KUNSTNERTYPE: Erik Enge som Lucas i «Delete Me».

Denne gangen er det Sofia Tjelta Sydness sin tur til å imponere. Hvilket hun gjør. Karakteren hennes, Sanna, hadde en mindre rolle i den foregående sesongen. I sesong 2 er det henne alt handler om.

Tjelta Sydness er utmerket. Hun får oss til å bry oss om et menneske det ikke er gitt at vi skal bry oss om. Sanna er en grunn person, opptatt av grunne ting – «likes» og luksus, Prada og penger. En opportunist som aldri har ramlet over en snarvei hun ikke har tatt. Men Tjelta Sydness har en tilforlatelig gøyal utstråling, og gjør Sanna skarpere og mer sympatisk enn jeg vil tro hun fremsto som på papiret.

Sanna skulle egentlig studert i New York nå. Men dét kom pandemien og satt en stopper for. Hun jobber på bar i stedet, en sånn som fylles av sleske menn hver kveld, og har startet en «YouStream»-kanal der hun deler videoer med sminketips.

LUKSUSDYR: Sofia Tjelta Sydness og Erik Enge i «Delete Me».

Jakten på flere følgere leder henne til å starte en profil på den mer tvilsomme kanalen «HornyFans» også. I dette blir hun støttet av både Lucas (Erik Enge), en BI-streber som egentlig er en frustrert kunstner, og Sannas potensielle Store Kjærlighet, samt «mentoren» Mimmi (spilt av IRL-influenceren Nicoline Devik).

En «anonym InstaGrid-kunster» maler et portrett av Sanna med naken overkropp og lollipop i munnen, som får hovedstadens internett til å koke. Medgangen fører til at Sanna begynner å gjøre dumme, dristige ting.

Snart opptrer hun som et menneskelig, nakent sushi-serveringsbord på en fest for ekle «Exit»-rikinger. Snart driver hun med sugardating. Snart vikler hun seg inn i en farlig utpressingssituasjon med Svein Tovik (Axel Aubert).

LEVENDE SUSHI-SERVERINGSBORD: Sofia Tjelta Sydness i «Delete Me».

Tovik er gift med samfunnsstøtten Mona Pedersen (Mona Grenne). Hun er en kvinnelig investor og gründer, en feministisk inspirator som har lovet Fanny (Happy Jankell, også med fra forrige sesong) støtte til å realisere sitt drømmeprosjekt: Å utvikle et program som kan jakte ned og fjerne all hevnporno fra nettet.

Sanna legger seg ut med mektige krefter. Men det tar tid før hun forstår det selv. Det går jo så bra med SoMe-kanalene hennes, og pengene renner inn.

Som vi skjønner: «Delete Me», som har undertittelen «Watch Me» denne gangen, vil gjerne snakke om viktige ting i tiden, fremfor alt unge menneskers liv på internett. Det ligger et godt, gammeldags, nesten Margrethe Munthe-aktig imperativ i bunn: Vær fornuftig, unge kvinne! Husk at ikke alt som glimrer som en Gucci-veske, er gull.

«SUGARDATING»: Axel Aubert dokumenterer Sofia Tjelta Sydness i «Delete Me».

Men det er heller ingen tvil om at serien vil ha i både pose og sekk. «Delete Me» retter en advarende pekefinger mot dekadanse og kynisme, men kameraet kan ikke hjelpe for å elske den samme dekadansen og kynismen. Det er store mengder livstrett luksus her, som i en sang av The Weeknd, og mange erotiske scener av softcore-slaget.

Det store narrativet grepet – at kronologien går baklengs – er i mine øyne blitt en tvangstrøye. Det irriterer mer enn det gleder. Det gir ikke nok til at det kan rettferdiggjøres, og sørger for at serien blir kjedeligere etter hvert som den skrider frem. Overraskelsene blir for få.

RAVE-ESTETIKK: Erik Enge og Sofia Tjelta Sydness i «Delete Me».

Kristiansen jobber knallhardt med det visuelle for å kompensere for svakhetene. Det er slo-mo, det er split screen, det er close-ups, reklamefilm- og musikkvideo-estetikk, tilbakeblikk og frempek. Det er, kort sagt, hyper-stilisert, kaotisk og ikke så rent lite pretensiøst. Den første sesongen hadde et sterkt sentralt visuelt tema: Synkronsvømming. Denne kan ikke skilte med noe like slående.

Verdt å se. Ikke minst på grunn av Tjelta Sydness. Men denne gangen blir «Delete Me» vel fiksfaksete.