Jonathan Sørfonden og Mila Timofeeva.

«Gift ved første blikk»-Jonathan ble dumpet rett før innspilling

To måneder før TV-bryllupet, skulle realityprofilen Jonathan Sørfonden (36) egentlig gifte seg med en helt annen kvinne.

– Det var en veldig vanskelig situasjon å være i, egentlig. Jeg burde ikke ha blitt med på «Gift ved første blikk». Selv om det hjalp i kjærlighetssorgen, var jeg ikke klar til å møte en ny, sier han til VG.

Han sier han aldri har vært så usikker på seg selv som da han ble med på realityprogrammet. Han skulle egentlig gifte seg i slutten av juni, men bare tre uker før bryllupet, ble han dumpet etter et seks år langt forhold.

– Det ble liksom ikke bare et brudd mellom oss. 200 av nærmeste familie og venner måtte inkluderes i mitt brudd, i den verste tiden av mitt liv. Det var utrolig skamfullt og forferdelig.

Det var Se og Hør som omtalte saken først.

Jonathan Sørfonden og Mila Timofeeva.

I «Gift ved første blikk» blir seks par matchet av fagfolk og gifter seg på TV – til tross for at de aldri har møtt hverandre før.

Sørfonden giftet seg med Mila Timofeeva 14. august i fjor, under to måneder etter at han ble singel. I begynnelsen av sesongen hadde Jonathan og Mila en litt vanskelig start.

– Jeg prøvde så hardt jeg kunne å overbevise meg selv om at Mila var en bra match. Det blir fremstilt som jeg blir hodestups forelsket i starten. Jeg kjente med en gang at hun ikke var rett for meg, sier Sørfonden.

Men han ville gi det et ordentlig forsøk og likte TV-konseptet – at deltagerne skal jobbe med forholdet over tid for å se om det utvikler seg.

Etter giftermål og bryllupsreise flytter alle parene inn i et leilighetskompleks, og deltagerne møtes hver uke til middagsfester og kjærlighetsseremonier, hvor de må velge hverandre på nytt.

– Da jeg merket at Mila ikke var for meg eller ikke interessert i meg heller, ble jeg nok veldig stresset for å «få det til». I et forhold må du jo jobbe hardt.

Jonathan Sørfonden og Mila Timofeeva.

I dag er Jonathan tilbake til sitt gamle jeg. Han forteller at han har det fantastisk, og at det er mye på grunn av Mila og den opplevelsen de hadde sammen.

I de siste episodene av TV-serien ser det ut til å løsne mellom de to.

– Så fort jeg slappet av, og levde i bobla, så ble jeg mer meg selv og da slappet Mila mer av også. Ting ble faktisk veldig bra. Så vi endte jo veldig bra til slutt, og jeg vil si eksperimentet, om man gir det et skikkelig forsøk, faktisk fungerer, sier Sørfonden.

«Gift ved første blikk» har tidligere gått i seks sesonger på TVNorge, fra 2014 til 2020. I årets sesong er ikke ekteskapsinngåelsen juridisk bindende.

Info Deltagerne i årets sesong Cecilie Andrea Varela, 25 år, fra Sarpsborg, bor i Stockholm

Ørjan Hansen, 34 år, fra Ørsta, bor i Oslo

Marius Kristiansen, 31 år, fra Ålesund

Kaja Elvebråten, 31 år, fra Ski

Björn Pettersson, 31 år, svensk, bor i Oslo

Joakim Johansen-Asprusten, 40 år, fra Drammen

Maja Anna Berdychowska, 35 år, bor i Oslo

Sandra Abrahamsen, 24 år, fra Tønsberg

Sverre Daniel Gaupås, 31 år, bor i Oslo

Kasper Hansen, 22 år, fra Nannestad

Mila Timofeeva, 26 år, fra Rådal

Jonathan Sørfonden, 37 år, fra Hamar Vis mer

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post