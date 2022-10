SKADET: Nadya Khamitskaya skadet foten under trening torsdag. Dermed må hun stå over kveldens dans med Nate Kahungu.

Danse-Nadya skadet under trening

Nate Kahungus dansepartner Nadya skadet foten under trening torsdag kveld – og må stå over «Skal vi danse: All stars» lørdag.

Hun blir dessverre ikke klar til kveldens «Skal vi danse: All stars»-sending, skriver TV 2 i en pressemelding lørdag ettermiddag.

– Jeg er veldig lei meg og det er en vanskelig situasjon å stå i foran en kvartfinale i en sesong som denne, sier Nadya Khamitskaya.

Det blir proffdanser Mai Mentzoni som har vikariert som Nates treningspartner det siste døgnet, som stepper inn og blir hans partner under kveldens direktesending.

– Vi har heldigvis klart å finne en veldig fin løsning med at Mai stepper inn på kort varsel og jeg føler meg veldig trygg på at Nate er i gode hender. Vi har blitt til en trio, hvor jeg er på sidelinjen som trener, koreograf og først og fremst deres støttespiller, sier Nadya videre.

Hun sier at hun er sikker på at Nate og Mai vil danse en veldig fin slowfox og kul gruppedans sammen i kveld.

– Fokuset nå er at Nate leverer godt i kveld og kommer seg videre slik at vi skal kunne danse sammen igjen i semifinalen neste uke, avslutter Nadya