NORSK SKUESPILLER: Eili Harboe sammen Sarah Snook og Alexander Skarsgård under innspilling av «Succession».

To nye norske skuespillere er bekreftet til «Succession»

Christian Rubeck og Ellen Bendu dukker opp i «Succession».

Allerede har norske Eili Harboe blitt bekreftet til HBO-serien.

Nå skriver HBO Max i en pressemelding at ytterligere to norske skuespillere blir å se i løpet av fjerde og siste sesong.

«I den femte episoden av Succession, som slippes mandag 24. april, får vi et gjensyn med svenske Alexander Skarsgård som tech-visjonæren Lukas Matsson, og blir samtidig introdusert for nye nordiske skuespillere i rollebesetningen, som norske Eili Harboe (Marerittet, Thelma) og islandske Jóhannes Haukur Jóhannesson (Beforeigners, Game of Thrones)», står det i pressemeldingen.

Videre står det at det i dag blir avslørt navn på flere nordiske skuespillere som er del av rollebesetningen.

I tillegg til den svenske skuespilleren Kristofer Kamiyasu, får man se norske Christian Rubeck (kjent fra «Amundsen» og «Forsvinningen») og Ellen Bendu (kjent fra «Nach» og «Basic Bitch»).

Christian Rubeck fra 2017.

I tillegg er det allerede kjent at Eili Harboe har en rolle i serien.

Harboe er kjent fra blant annet seriene «Hjerteslag», «Beforeigners» og filmen «Thelma».

I høst ble det kjent at scener av serien ble spilt inn i Norge.

Senere ble en av hovedrolleinnehaverne Sarah Snook (34) sett i Åndalsnes for å spille inn fjerde sesong av den populære serien.

Dramaserien har høste gode anmeldelser verden over, og sesong tre fikk terningkast fem av VGs anmelder.

Se traileren til sesong 4 under her: