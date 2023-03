ORIGINALEN: Baker har gitt stemmen sin til animasjons- og spillkarakterer i årevis. Her er han på en gaming-messe i Milan i fjor.

Spiller Joel i «The Last of Us»-spillene: − Hyller Pedro Pascal

Selv om en halv verden nå forbinder Joel Miller med Pedro Pascal, ble den andre halvdelen først kjent med Troy Baker. Til VG forteller han om hvordan skuespilleren har tatt rollen til et nytt nivå.

– Pedro er så utrolig komfortabel og selvsikker i valgene han tar, og han tillater seg å gjøre det annerledes. Det var det jeg ønsket mer enn noe. Det kan være fristende å gjøre ting nøyaktig som de er gjort før, fordi man vet at folk elsket det, sier Troy Baker i et intervju med VG.

Da det første PlayStation-spillet ble utgitt i 2013, var det Baker som både ga Joel en stemme, og spilte ut hans bevegelser gjennom såkalt performance capture performance captureMotion capture eller performance capture er en metode innenfor film/spillproduksjon, hvor en ekte skuespillers bevegelser og ansiktsutrykk filmes og deretter overføres til en digital karakter. Gollum i «Ringenes Herre» er kanskje det mest berømte eksempelet på performance capturing. -teknologi. I 2020 gjentok han rollen oppfølger-spillet.

I serien spiller han en mindre rolle i den åttende episoden, som kom ut i Norge mandag.

KJENT RØST: Spillere av PlayStation-serien får nok flashbacks når de hører stemmen til karakteren James i «The Last of Us» episode åtte.

Info Dette er «The Last of Us»-universet I 2013 kom det første «The Last of Us»-spillet til PlayStation. Handlingen er lagt til et postapokalyptisk USA, hvor en sopp-pandemi har gjort mesteparten av jordens befolkning til blodtørstige monstre. Livstrøtte Joel må ta med seg tenåringen Ellie gjennom et livsfarlig landskap, fullt av infiserte, røvere og andre skumle hindre, i håp om å finne en kur. Første spill ble en enorm hit, og mottok bøttevis med «årets spill»-priser. I 2020 kom oppfølgeren, som også ble en suksess. En filmversjon ble først pitchet allerede i 2014, men det var først i 2018 at planene fikk bein å gå på. Craig Mazin, mannen bak HBOs «Chernobyl», fikk oppdraget. Sammen med Naughty Dog-sjef, Neil Druckmann, har han tatt «The Last of Us» til TV-skjermen. Vis mer

Forandring fryder

Baker forteller at han hele veien har hatt full tiltro til at teamet rundt TV-serien ville tørre å gjøre det annerledes.

– Neil og Craig (Druckmann og Mazin, serieskaperne), og for så vidt også Pedro og Bella (Ramsey), har stolt på at historien er god nok, og at karakterene er sterke nok til at de kan tillate seg å utfolde seg. Det er dette som gjør at folk blir truffet hver bidige episode. Det er på den måten vi får episode tre, sier han.

Den tredje episoden av «The Last of Us» ble et aldri så lite fenomen. Historien om det homofile paret Bill og Frank traff TV-seere som et godstog, og flere omtalte den som en av de beste TV-episodene i nyere tid. Episoden overrasket også de som har spilt spillene, da historien i serien er langt mer utbrodert.

Til VG har Bella Ramsey, aka Ellie, tidligere fortalt om hvor viktig skeiv representasjon er for «The Last of Us».

Selv om Baker har måttet gi fra seg hovedrollen, er han fremdeles involvert i universet. I tillegg til den lille rollen i episode åtte er også programleder i HBOs offisielle «The Last of Us»-podkast.

Og at franchisen betyr mye for han, er tydelig. Under det digitale intervjuet med VG, står det nemlig to små figurer i bakgrunnen – en av Joel og en av Ellie.

Det virker også som at han nyter å se Pedro Pascal videreføre rollen han selv var med på å skape.

– I hver episode klarer Pedro å oppdage noe nytt ved karakteren. Det var alt jeg ønsket, å bli vist nye sider. Han har denne råskapen og brutaliteten i fysikken sin. Se på når han løper, han er stiv og sliten. Det er vanskelig å få frem i spillet, men i serien er det tydelig: «Jeg er 54 år gammel, la meg være».

Hvilken Joel liker du best? Troy Baker Pedro Pascal

Veien videre

Mandag 13. mars er det klart for siste episode i første sesong.

HBO har allerede kunngjort at de jobber med sesong 2. I og med at serien så langt har vært relativt tro mot kildematerialet, måtte vi høre med Baker om han tror dette vil fortsette.

Se svaret hans i videoen under – men OBS! Den inneholder store spoilere for «The Last of Us Part II», og dermed muligens også andre sesong. Se på eget ansvar!