EKTEMANNEN: Lindsay Lohan og Bader Shammas på premieren til «Falling for Christmas» i New York før helgen.

Lindsay Lohan tok med ektemannen på rød løper for første gang

Julefilm-aktuelle Lindsay Lohan (36) giftet seg i sommer, men har aldri tidligere tatt med Bader Shammas (35) i offentligheten.

Når hun før helgen kastet glans over premieren til Netflix-filmen «Falling for Christmas», kom hun imidlertid arm i arm med sin utkårede.

Lohan var for anledningen ifølge WWD.com iført kjole fra Valentino. Han stilte i sort dress.

– Vi er et team. Han er best. Jeg har funnet min partner, og han er en enestående mann, uttalte en fornøyd Lohan om Shammas i et TV-intervju med ABC News før premieren.

– Jeg elsker ham så høyt.

Topper liste

Julefilmen, der 36-åringen spiller bortskjemt hotellarving med hukommelsestap og kjærlighetstrøbbel, plasserer seg søndag helt på topp over de mest sette filmene på strømmekanalen i Norge.

– Jeg ville lage denne filmen, fordi jeg har savnet å være på settet, og dette var det perfekte manuset – fylt med kjærlighet, glede og familie. Budskapet er også fantastisk, nemlig at man trenger ikke alle disse materielle tingene i livet, det er fint bare å kunne fokusere på de enkle tingene.

Lohan og Shammas, som er finansmann og opprinnelig kommer fra Kuwait, har vært et par i tre år.

De forlovet seg på denne tiden i fjor, og i juli i år opplyste Lohan på Instagram at de var blitt mann og kone.

«Jeg er verdens lykkeligste kvinne. Han fant meg og visste at jeg ønsket meg både lykke og harmoni. Jeg er målløs over at dette er min ektemann, mitt liv og mitt alt. Alle kvinner bør kjenne på det samme som meg – hver dag», skrev Lohan.

På premieren var også flere av kollegene i julefilmen:

KOLLEGER: F.v.: Chord Overstreet, Lindsay Lohan, Olivia Perez og George Young på premieren til «Falling for Christmas» i New York.

Et halvt år har gått siden den amerikanske skuespilleren skrev under en avtale med Netflix om å figurere i to filmer.

Neste film er allerede underveis, en romantisk komedie med tittelen «Irish Wish». Der skal Lohan fylle rollen som brudepike – som er hodestups forelsket i brudgommen.

Opp- og nedturer

Lohan skuespillerdebuterte allerede som 11-åring i «Foreldrefellen» og kan i ettertid skilte med kassasuksesser som «Mean Girls» og «Herbie: Full Tank». Hun har også gitt ut flere popalbum.

De siste årene har imidlertid både skuespiller- og musikkarrieren gått i motbakke, og suksessene har uteblitt. Blant annet ble den erotiske thrilleren «The Canyons» stemplet som en solid flopp etter åpningshelgen i 2017. Realityserien «Lindsay Lohan’s Beach Club» fikk nådestøtet etter kun én sesong på MTV to år senere.

Desto større oppmerksomhet har stjernen fått for sine private eskapader.

Lohan var i en periode inn og ut av retten, sonet bak murene, vært innlagt for rusavhengighet og kranglet med faren, med moren og samarbeidspartnere.