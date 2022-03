NYE TIDER: JoJo Siwa på People’s Choice Awards i Los Angeles i desember 2021.

JoJo Siwa røper ny kjæreste

Den 18-årige youtuberen avslører i en podkast at hun ikke lenger er singel.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Hun har 12,2 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal og over 40 millioner følgere på TikTok, og ble nylig historisk på amerikanske «Skal vi danse».

I fjor sto Siwa fram som skeiv og panseksuell, og hun var den første som danset med en partner av samme kjønn i danse-realityen i USA. De endte på annenplass.

DANSEPARTNERE: Jenna Johnson og Jojo Siwa kom på annenplass i «Dancing With the Stars». Her er de på en festival i Hollywood 13. november.

I fjor sto hun frem med kjæresten Kylie Prew i februar, før de to gikk fra hverandre på høsten.

Nå forteller hun i podkasten «Rachel Uncensored» at hun ikke lenger er singel.

– Vi er ikke singel. Og jeg sier vi fordi det er meg og mine flertallige personligheter ... Jeg er ikke singel og jeg vil ikke mingle. Nei, jeg er en lojal kvinne, sier hun ifølge E! News.

RØD LØPER: JoJo Siwa på American Music Awards i november 2021.

Om tiden som singel, sier hun:

– Jeg har levd litt. Jeg prøvde mye og jeg lærte mye, og jeg er veldig, veldig lykkelig der jeg er nå.

Også på sin TikTok har Siwa delt et bilde av status fra starten av 2022 der det blant annet står «singeeeeel», og kommentert «Utrolig hvor mye som har endret seg på bare tre måneder».

Det var også på en podkast hun meldte nyheten om bruddet i fjor:

– Jeg har ikke snakket om dette offentlig før, men vi har gjort det slutt. Men hun er bokstavelig talt min beste venn. Jeg snakket med henne i går, og hun har akkurat fått seg valp. Hun er fantastisk. Hun lever livet og jeg lever livet, sa Siwa på Paris Hiltons podkast «This Is Paris».

EKSER: Kylie Prew og JoJo Siwa på premiere på «The J Team» i Pasadena i september 2021.

Siwa medga at den intensive treningen på grunn av «Dancing With the Stars» var en medvirkende faktor til bruddet i fjor, og understreket at de begge var veldig unge – Prew var 17 og Siwa 18.

Hun deltok i sin første danse-reality i 2013, og ble kjent gjennom to sesonger med «Dance Moms» fra 2015.

I 2020 havnet hun på Times’ liste over de 100 mest innflytelsesrike menneskene i verden.