BOMBA: Clark (Bill Skarsgård) demonstrerer konseptet «vannfast sigar».

TV-anmeldelse «Clark»: Olofssonsyndromet

En røver- og kjeltringhistorie som forholder seg til virkeligheten som bankranere forholder seg til privat eiendomsrett.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Clark»

Svensk dramakomedieserie i seks deler

Manus: Fredrik Agetoft, Peter Arrhenius og Jonas Åkerlund

Regi: Jonas Åkerlund

Med: Bill Skarsgård, Sandra Ilar, Vilhelm Blomgren, Peter Viitanen, Hanna Bjørn, Adam Lundgren m. fl.

Premiere på Netflix torsdag 5. mai

Clark Olofsson var Sveriges første populærkulturelle gangster.

En smilende røver med et voldsomt vinnende vesen og evnen til å iscenesette seg selv, uansett situasjon. Den perfekte blanding av Egon Olsen og Elvis. Eller, i følge ham selv, Pippi Langstrømpe og Al Capone.

I en miks av heldige og uheldige tilfeldigheter er han også særdeles delaktig, men ikke slik du tror, i bankranet på Norrmalmstorg i Stockholm. Det som senere ga verden begrepet «Stockholmsyndromet».

Selvsagt skal et slikt menneskelig fenomen ha sin egen miniserie. Selvsagt skal svenskenes største populærkulturelle regissørgeni, Jonas Åkerlund lage den. Selvsagt har han fått Bill Skarsgård («IT») til å spille Olofsson.

Skarsgård og Åkerlund framstilles Olofsson som en selvopptatt sjarlatan med hyperaktiv libido og evnen til å sjarmere hvem som helst i senk. Skremmende likt originalen, helt ned til det tidvis pussige skjegget.

BILTUR: Maria (Hanna Björn) og Clark (Bill Skarsgård) i et poserende øyeblikk.

«Jeg blir lett forelsket» er en tidlig innrømmelse fra ham selv. «Hyperseksuell», noterer fengselspsykologen.

«Clark» er seks i alle fall hyperhedonistiske episoder der Olofsson får rane, skyte og knulle seg gjennom den beste versjonen av sin egen livshistorie fram til midten av åttitallet. Åkerlund bruker samme fortellerknep som i «Lords of Chaos». Historien tilpasses klipp og dramaturgi, og lar sjelden fakta komme i veien for en bedre fortalt historie.

I virkeligheten sto for eksempel aldri Olofsson på feil side av Sveriges statsminister Tage Erlanders hagle. De møttes ikke i det hele tatt. Han ble heller aldri arrestert i frokostbuffeten på Gran Canaria, men under helt andre omstendigheter i et helt annet land.

Serien tar uansett høyde for disse løgnaktighetene allerede i åpningsteksten og kjører full ansvarsfraskrivelse «basert på sannheter og løgner». Historietilpassingene styrker dessuten Olofsson som løgnaktig forteller. Ryktet hans som sengehingst plukkes for eksempel greit fra hverandre med et enkelt lite flatterende poeng der superelskeren aldri holder mer enn tre jokk.

BENSIN: Clark (Bill Skarsgård) og Kurre Räven (Adam Lundgren) løser utfordringene med høye bensinpriser på eget initiativ.

«Clark» har det motsatte problemet. Her har ingen behov for å gjøre seg kjapt ferdig. Enkelte momenter dras ut til det repetitive og smått kjedsommelige. Jonas Åkerslund er en regissør som gjerne bruker lenger tid på en rulletekstidé enn det andre bruker på en hel serie. Det gjør at «Clark» bobler av overskudd og idéer.

Men at Netflix gjør det mulig å lage så lange serier som man bare orker, betyr jo ikke at man trenger å gjøre det. Det er minst halvannen episode for mye i denne tolkningen av Clark Olofsson.

Selv unner Åkerlund seg et øyeblikks selvkritikk mot slutten, da en journalist - for øvrig spilt av Skarsgårds kjæreste Alida Morberg - skal gjøre et bokprosjekt om Olofsson. Hun er i tvil om hun skal gjennomføre. Fordi det vil gi et dårlig forbilde enda mer oppmerksomhet.

Og at det er akkurat den oppmerksomheten egoet hans næres av.

Sånn sett er «Clark «verdens beste serie noensinne, i alle fall i følge Clark Olofsson. For alle oss som ikke er Clark Olofsson er den like skamløs, utforutsigbar og selvopptatt som opphavsmannen.

Anmelderen har sett hele serien