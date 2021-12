SMITTET: Garcelle Beauvais, Lisa Rinna og Erika Jayne, her på prisutdeling i L.A. for en uke siden.

People: «Frue»-staben har fått corona – innspilling stoppet

«Real Housewives of Beverly Hills»-stjernene Garcelle Beauvais (55), Lisa Rinna (58) og Erika Jayne (50) skal ha testet positivt for corona.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder People og en rekke andre amerikanske medier.

For bare én uke siden kastet syv av kvinnene i serien glans over People’s Choice Awards i Santa Monica i Los Angeles. Nå bekrefter kilder overfor mediene at realityserien har måttet ta en ufrivillig pause.

– Kvinnene prøver å ta vare på seg selv. De andre i staben er engstelige for at de også kan være smittet. Produksjonen tar alle forholdsregler for å sørge for sikkerheten, sier en kilde.

Det opplyses videre at alle de tre er vaksinert.

– Og derfor går det bra med dem, sier vedkommende til People.

Kun den ene av de tre nevnte kvinnene bekrefter offentlig at hun er smittet. Garcelle Beauvais gikk ut på Instagram mandag med følgende videobeskjed:

– Jeg har funnet ut at jeg har testet positivt for Covid. Jeg føler meg bra, og jeg er sikker på at det kommer til å gå fint også videre, sier Beavais.

Hun forteller at sønnene også er testet, og at de har avlagt negativ prøve.

– Send meg TV- og film-anbefalinger, for jeg kommer til å være i karantene i noen dager, trolig ti. Denne greia er helt spinnvill. Vær forsiktige der ute. Ta vare på dere selv, sier 55-åringen og legger til at hun kommer til å savne de andre kvinnene i serien.

ALLE: Sutton Stracke, Kyle Richards, Garcelle Beauvais, Lisa Rinna, Erika Jayne, Crystal Kung Minkoff og Dorit Kemsley på People’s Choice Awards i Los Angeles 7. desember.

Hverken Lisa Rinna eller Erika Jayne har besvarte Peoples henvendelser.

Realityserien har vært rammet også tidligere. Dorit Kemsley (45), Kyle Richards (52) og Kathy Hilton (62) fikk alle corona i fjor. Også da måtte innspillingen settes på vent.

«Real Housewives of Beverly Hills» er i sin 12 sesong. TV 2 Play, Netflix, C More og Viafree sender serien.