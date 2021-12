HOVEDROLLER: Philemon Chambers (t.v.) og Michael Urie spiller Nick og Peter.

Netflix med første julefilm om homofil kjærlighet

Den romantiske komedien «Bjelleklang» tar for seg forviklet juleromantikk og er den første i sitt slag hos strømmekanalen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Filmen, som opprinnelig har tittelen «Single All The Way», hadde premiere på Netflix torsdag.

Mens andre strømmekanaler som Hallmark og Hulu serverte julefilmer med homofil kjærlighet i sentrum i fjor, er denne den første fra Netflix.

Michael Urie (41), en av hovedrollene, sier til USA Today at han er spesielt glad for at Jennifer Coolidge er med i filmen. Den 60 år gamle stjernen, kjent blant annet fra «American Pie», betraktes som et ikon for homofile.

– Å ha med henne er en homofil drøm som er gått i oppfyllelse, sier Urie om sin 19 år eldre motspiller.

Urie er glad for at filmen ikke bare er enda en «komme ut av skapet»-film, men at den strekker seg utover det.

– Sånne filmer har jeg gjort før. Jeg har spilt i filmer om homofobi, og jeg har figurert i historier om skam og om traumer i forhold til LHBT-miljøet (lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, red.anm.). Fortsatt er disse viktig. Men vi har også lov til å vise oss selv og fortelle historier om verden sånn mange av oss opplever den – og som den bør være for alle, sier Urie.

KOLLEGER: Michael Urie og Jennifer Coolidge i en scene fra «Bjelleklang».

Selv er Urie best kjent fra TV-serien «Ugly Betty». I «Bjelleklang» fylles den andre hovedrollen av Philemon Chambers (27).

– Filmen handler om en familie som elsker sønnen sin og ønsker det beste for ham, sier Chambers til USA Today.

– Jeg har aldri sett det før på film – at en familie med heterofile ønsker at sønnen skal få være i et forhold med en annen homofil mann, legger han til.

Netflix bestilte manuset fra skribent Chad Hodge. Hodge, som selv er homofil, hadde aldri skrevet manus til en julefilm før, men tok utfordringen.

– Da jeg startet å skrive, satte jeg opp en liste over alt det jeg ønsket at en homofil julefilm skal inneholde, sier han til avisen.

– Én av de tingene var Jennifer Coolidge, sier han.

Kathy Najimy (64) spiller også en sentral rolle i filmen.

OGSÅ MED: Kathy Najimy står på rollelisten.

Britiske The Guardians TV-anmelder roser «Bjelleklang» for at den er «så vanlig».

«Det «Bjelleklang» gjør aller best, er å vise oss at en julefilm om homofil julefilm kan være akkurat like klisjéfylt som en heterofil en. Vi får det samme som vi er vant med, hverken mer eller mindre», heter det i anmeldelsen.

I februar i år kunngjorde Netflix at de blar opp en milliard kroner for satsing på mangfold.

Ikke bare skal satsingen over en femårsperiode bidra til at underrepresenterte samfunn får mer plass på skjermen. Pengene skal også brukes til opplæring for å utdanne gryende talenter globalt, slik at man sikrer et varig resultat.

Seksualitet overskrider ofte fordommer – se BAdesken teste sin «gaydar» på VGTV: