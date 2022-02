RÅTT KJØTT: Lila Cerullo (Gaia Girace) presenterer sommerens grillmat.

TV – anmeldelse «My Brilliant Friend» sesong 3: Sømløse netter

Dramatiseringen av Elena Ferrantes lavmælt episke fortelling fortsetter som nær og sømløs fornøyelse.

Av Tor Martin Bøe

«My Brilliant Friend», sesong 3

Amerikansk/italiensk dramaserie i åtte deler

Med: Margherita Mazzucco, Gaia Girace, Anna Rita Vitolo

Serieskaper: Daniele Luchetti

Premiere på HBO Max mandag 7. februar

Selv om det har gått to år siden forrige sesong – og handlingen har hoppet enda flere år fram – trenger ikke «Mi briljante venninne» mange sekundene før man føler seg hjemme igjen.

Venninnene Elena Greco og Raffaella Cerullo (som ingen kaller noe annet enn Lila) er et sted i overgangen mellom slutten av sekstitallet og begynnelsen på syttitallet. Elenas romandebut hylles for å være ekte og viktig, og kritiseres for å være direkte usømmelig.

Lila jobber som kjøttskjærer på fabrikken i Napoli. I motsetningen til sin akademiske venninne som har tid til å lese aviser og drikke kaffe, står hun gjennom tunge åttetimersskift i dampen fra kokende mortadallvann.

De politiske endringskreftene som raser over i Italia fascinerer uansett begge to på hvert sitt vis.

Elena som akademisk, passe overfladisk og nysgjerrig. Med en primær erotisk interesse i rørsla. Lila som rettferdighetens representant, godt plassert i arbeiderklassen. Med en virkelighetsbeskrivelse som nesten når for godt gjennom når hun først begynner å fortelle.

KOKT HODE: Mor (Anna Rita Vitolo) beskylder datter (Margherita Mazzucco) for å studere seg til idiot.

Senere skjeller hun ut sine politiske venner (leger, studenter og tilsvarende meningsøvrigheter) for gjennomgående fravær av forståelse for, og mangel på kontakt med, de de representerer.

Flere har påpekt at det er i bok tre Ferrante gjør Elena til en karakter man ikke lenger er sikker på om man virkelig liker. Disse usympatiske trekkene rører også serien forsiktig inn.

I sin nøkterne omgang av virkelige og mindre virkelige hverdagsproblemer blir Elena mer selvsikker og selvopptatt, mens Lila fremstilles som tilsvarende fellesskapsorientert og frustrert.

Responsen til Elenas mor («hun har studert så mye at hjernen har forsvunnet») når Elena vil gifte seg utenfor kirken er enklere å komme over enn Lilas nærmest enslige opprør mot overgrep fra kollegaer og overordnede.

KIOSKVELTER: Elena Greco (Margherita Mazzucco) er spent på om kiosken har fått inn noen nye «Tex Willer».

Dette er likevel ingen tung politisk beretning om kampen mellom veldig dumme fascister og ganske naive kommunister. Den prøver ikke å være annet enn en ektefølt fortelling om vennskap, familie og om livet som ikke er så enkelt som man kanskje skulle ønsket.

Tidskoloritten er upåklagelig lekker. Skuespillet så mykt at man glemmer tiden. Fremdriften er kanskje litt mer enn nødvendigv seig noen steder. Men i motsetning til «Mad Men», en tilsvarende serie som farer gjennom samme nære fortid, er den visuelle helheten mellom sesongene imponerende konsistent.

Når «My Brilliant Friend» rundes av etter fire sesonger om noen år, vil det ikke lenger være en serie. Det vil være en sømløs, drøye 32 timer lang film.

Det blir briljant.

Anmelderen har fått se to episoder