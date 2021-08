KJÆRESTER: Jakob Oftebro og kjæresten Hannah Chocron klar for årets Amandapris-utdeling.

Jakob Oftebro nominert til Amandapris: − Veldig spent

HAUGESUND (VG) Lørdag ankom filmstjernene den røde løperen for å delta på årets Amandapris-utdeling.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag er det duket for den 36. Amandapris-utdeling på Filmfestiviteten i Haugesund. Her skal filmbransjen kåre sine beste fra filmåret.

Blant dem som møtte opp på den røde løperen er Jakob Oftebro og kjæresten Hannah Chocron.

– I kveld har vi barnefri og koser oss. Det er jo helt tullete for det er jo bare venner her. Bransjen er jo liten, så det er jo så utrolig mange fine folk, og jeg gleder meg veldig til å kose meg sammen med dem, sier han til VG.

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Jan Kåre Ness

– Men jeg er også veldig spent, det må jeg innrømme.

Han er nominert til beste mannlig skuespiller, for rollen i «Den største forbrytelsen».

– Det er kjempestort. Jeg har ikke vært nominert før, så jeg er veldig spent. Jeg er også veldig stolt av å være nominert, jeg la utrolig mye jobb i den rollen.

Se Jakob Oftebro i traileren til «Den største forbrytelsen» her:

– Kjempeskuffet

– Det er så rått. Det er ikke så ofte jeg har fått tilbudt en sånn type rolle, så jeg synes dette er noe av det beste og fineste jeg har gjort.

«Den største forbrytelsen» er omtalt som en norsk storfilm, men er ikke nominert i kategorien beste norske kinofilm.

– Jeg må jo bare med hånden på hjertet si at vi er jo kjempeskuffet over at vi ikke er nominert til årets kinofilm. Det ville jo bare å være å lyve hvis jeg sa noe annet. Det hadde vært hyggelig og vært her med regissør osv.

– Men selv om jeg synes det er kjemperart så er Amanda er den gjeveste prisen vi har. Det er tøft og det er mange om beinet. Det at «Den største forbrytelsen» ikke er nominert en gang sier litt om norsk film.

De nominerte: Beste norske kinofilm «Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent Ingvil Giske)

«Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm og Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Ninjababy» (regi: Yngvild Sve Flikke, produsent: Yngve Sæther) Beste regi Benjamin Ree for «Kunstneren og tyven»

Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen for «Tottori! Sommeren vi var alene»

Yngvild Sve Flikke for «Ninjababy» Beste mannlige skuespiller Arthur Berning for «Ninjababy»

Jakob Oftebro for «Den største forbrytelsen»

Pål Sverre Hagen for «Dianas bryllup» Beste kvinnelige skuespiller Birgitte Larsen for «Gritt»

Kathrine Thorborg Johansen for «Oslo – København»

Kristine Kujath Thorp for «Ninjababy» Mannlig birolle Nader Khademi for «Ninjababy»

Dennis Storhøi for «Prosjekt Z»

Michalis Koutsogiannakis for «Den største forbrytelsen» Beste kvinnelige birolle Pia Halvorsen for «Den største forbrytelsen»

Marte Magnusdotter Solem for «HAN»

Marte Wexelsen Goksøyr for «Gritt» Beste barnefilm «Bortebane» (regi: Line Hatland, prod: Ingvil Giske og Mari Monrad Vistven)

«Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret » (regi: Gunhild Enger og Rune Spaans, produsent: Ingunn Sundelin og Eric Vogel)

«Tottori! Sommeren vi var alene» (regi: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, produsent: Gary Cranner) Beste dokumentarfilm «Generasjon Utøya» (regi: Aslaug Holm, Sigve Endresen, produsent: Tore Buvarp)

«Kunstneren og tyven» (regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

«Odelsgutt og fantefølge» (regi: Merethe Offerdal Tveit, produsent: Kristine Ann Skaret) Beste filmmanus Benjamin Ree og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Itonje Søimer Guttormsen for «Gritt»

Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy» Beste utenlandske kinofilm «Et glass til» (regi: Thomas Vinterberg, distributør: Arthaus)

«The Father» (regi: Florian Zeller, distributør: Storytelling Media)

«Promising Young Woman» (regi: Emerald Fennell, distributør: United International Pictures) Beste kortfilm «Greetings from Myanmar» (regi og produsent: Sunniva Sundby og Andreas J. Riiser)

«Syv Mil» (regi og produsent: Eilif Bremer Landsend)

«Hva er en kvinne?» (regi og produsent: Marin Håskjold) Beste originalmusikk Johan Söderqvist for «Den største forbrytelsen»

Kåre Chr. Vestrheim for «Ninjababy»

Thomas Dybdahl for «Tottori! Sommeren vi var alene» Beste Produksjonsdesign/scenografi Nina Buer Brun, Marianne Stranger og Ann Kristin Talleraas for «Gritt»

Olve Askim for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret»

Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen» Beste lyddesign Alexander Dudarev for «Gunda»

Erik Ljunggren for «Gritt»

Hugo Ekornes og Gisle Tveito for «Ninjababy» Beste maske/sminke Grethe Gunn Solberg Hansen for «Dianas bryllup»

Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z»

Sara Klänge for «Den største forbrytelsen» Beste foto Egil Håskjold Larsen og Viktor Kosakovskij for «Gunda»

Marianne Bakke for «Ninjababy»

Patrik Säfström og Egil Håskjold Larsen for «Gritt» Beste visuelle effekter Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul»

Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Lars Erik Hansen for «Den største forbrytelsen» Beste klipp Christian Siebenherz og Elise Solberg for «Den største forbrytelsen»

Karen Gravås for «Ninjababy»

Robert Stengård for «Kunstneren og tyven» Beste kostyme Anne Pedersen for «Den største forbrytelsen»

Ida Toft for «Dianas bryllup»

Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt» Folkets Amanda* «Børning 3»

«Den største forbrytelsen»

«Generasjon Utøya» Vis mer

– Glad uansett

Også «Exit»-stjerne Pål Sverre Hagen møtte opp i Haugesund lørdag kveld.

– Det er så god stemning her. Etter en lang pandemi er det overraskende kjekt å treffe folk igjen.

Han er nominert til beste mannlige skuespiller, og skal i tillegg dele ut pris.

– Det er veldig kjekt. Det er for en rolle jeg er veldig glad i, og det er en karakter jeg hadde det veldig kjekt med å lage. Jeg har mange favoritter som jeg virkelig synes fortjener pris, det gjelder også min egen kategori.

– Jeg er glad uansett kjenner jeg i dag.

PRISUTDELER: Pål Sverre Hagen deler ut pris for beste kvinnelige birolle.

Det er «Ninjababy» som har flest nominasjoner i år. «Den største forbrytelsen» er nest mest nominert, mens «Gritt» har syv nominasjoner.

Prisutdelingen i Haugesund skal i år som i fjor ledes av Odd-Magnus Williamson.

Amandaprisen består av en bronsestatue utformet av Kristian Kvakland og et diplom. Det er Den norske filmfestivalen AS og Norsk filminstitutt som arrangerer Amanda.