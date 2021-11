TV-KJENDIS: Tonje Frigstad, her avbildet på Steinsjøen gård på Østre Toten.

Tonje Frigstad fra «Farmen» blir programledervikar

Tonje Frigstad (21) får drømmen oppfylt når hun stepper inn som vikar for Sophie Elise Isachsen (26) i «God Kveld Norge».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Sophie Elise Isachsen, som selv er fersk programledervikar for Marte Bratberg (32), skal ha to ukers ferie. Dermed har det åpnet seg en mulighet for «Farmen»-deltager Tonje Frigstad.

– Jeg ble litt sånn: «What?», for jeg hadde ikke sett dette for meg. Men jeg sa ja med én gang. Det er en superkul mulighet, sier Frigstad i en kunngjøring via TV 2.

Til VG opplyser sørlandskvinnen, som fortsatt er med i kampen om å stikke av med «Farmen»-premien, at hun har vært begeistret for «God Kveld Norge» siden hun var liten.

– Så da de ringte og spurte om jeg kunne tenke meg å være vikar, ble jeg veldig glad. De hadde nok fått med seg ønsket mitt om å jobbe i mediene. I tillegg har jeg vært ganske tydelig på at jeg er spesielt stor fan av «God Kveld Norge», sier hun og smiler.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse. Jeg føler meg veldig heldig.

Frigstad, som kommer fra Birkeland, er blitt vant med å se seg selv på TV i høst.

– Det er faktisk utrolig gøy! For meg føles det helt naturlig å være på TV nå, ler hun.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Frigstad, som er student, vil gjerne jobbe mer med TV og håper at vikariatet i «God Kveld Norge» skal åpne flere dører.

– Det er den retningen jeg har lyst til å gå, men jeg har ingen flere tilbud akkurat nå. Jeg ønsker meg flere.

– Hva blir den største utfordringen som programleder, tror du?

– Jeg er jo veldig ny i bransjen, men jeg får nok god veiledning. Bare det at jobben er ny i seg selv, kan bli utfordrende.

Frigstad sier hun er blitt ganske vant med selv å bli intervjuet av journalister.

– Det blir spennende nå å skulle sitte på andre siden. Jeg har troen på at det skal gå bra, sier hun og ler.

– Hvem er drømmeintervjuobjektet?

– Tja, det har jeg ikke tenkt så mye på. Men kanskje det blir litt fokus på de andre «Farmen»-deltagerne? svarer 21-åringen.

– Som kjæresten din? spør VG og sikter til Simon Tronstad Jacobsen (23) fra Tromsø.

– Hehe, vi er ikke helt kjærester ennå, men om han tar turen innom er det gøy.

ROMANSE: Tonje Frigstad og Simon Tronstad Jacobsen.

«Farmen»-deltagerne har tidligere snakket med nettopp «God Kveld Norge» om at det er aktuelt for dem begge å flytte til Oslo. At det er god stemning mellom de to ble ytterligere bevist i forrige uke da de kysset hverandre i «Farmen».

Sophie Elise Isachsen har tro på vikaren sin.

– Det er veldig hyggelig at Tonje kommer inn, og jeg er sikker på at det kommer til å gå strålende. Mitt tips til henne er å slappe av og behandle hvert intervju som en samtale – og være nysgjerrig på dem man snakker med, sier hun via TV 2.

MAKKERE: Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen.

Programleder Niklas Baarli ser også frem til å få en ny makker.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Tonje og få enda en ny venn og kvinne inn i livet mitt, sier han.

Han lover å lære henne alt han kan.

– Og det kommer til å gå fort, fordi det er ikke så mye, sier han humoristisk.

– Jeg håper sabotasjen blir igjen i 1921, og at alle mine boksere er trygge i undertøyskuffen min, legger Baarli til og sikter til da Frigstad og Jacobsen i forrige uke saboterte ukesoppdraget med å brenne militærunderbuksene som skulle vaskes og levers trygt tilbake til mentor.