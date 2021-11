FETTERE: Ernst Øyvind Tvedt måtte forlate «Nissene» etter «blackface»-debatten i fjor. Inn kommer fetteren Jørn Stian Tvedt. – Bortsett fra hudfargen er de til forveksling like, ikke minst har de samme personlighet, sier serieskaper og rolleinnehaver Espen Eckbo.

Da «blackface»-debatten raste som verst i desember i fjor, vurderte serieskaper Espen Eckbo å droppe den nye sesongen av «Nissene på låven».

– Det gikk utover både fokus og skriveprosessen. Jeg mistet motivasjonen og jeg var en stund usikker på om det var verdt å bruke tiden på dette, sier Espen Eckbo.

Bakgrunnen for den opphetede debatten ved juletider i fjor var karakteren «Ernst Øyvind Tvedt». Om hvorvidt han var «blackface», og serien dermed kunne tolkes som rasistisk. På bakgrunn av dette valgte Discovery å fjerne «Nissene over skog og hei» fra strømmetjenesten.

MISTET MOTIVASJONEN: – Det gikk utover både fokus og skriveprosessen. Jeg mistet motivasjonen og jeg var en stund usikker på om det var verdt å bruke tiden på dette, sier Espen Eckbo om «blackface»-debatten.

Men Discovery la den senere tilbake med en plakat om at «enkeltelementer i programserien fra 2011 kan fremstå utdatert og oppleves støtende».

– Etter hvert tenkte jeg at turbulensen gjorde det enda mer meningsfylt å lage en ny sesong. Det ga også mulighet til å adressere problemstillingen i en form jeg behersker, som jo er TV-humor fremfor debattinnlegg, sier Eckbo videre.

Dermed er det klart for 24 episoder av «Nissene i bingen» på TVNorge og Discovery fra 1. desember.

«Ernst Øyvind Tvedt» er ikke med – men derimot dukker «Jørn StianTvedt! opp i serien – og ja de to er i slekt.

– Jørn Stian er et søskenbarn av Ernst Øyvind. Bortsett fra hudfargen er de til forveksling like, ikke minst har de samme personlighet. Dette er jo en karakter som lever inne i meg uansett, så det ble et mål å finne en mindre kontroversiell variant av den samme skikkelsen. Det blir interessant å få seernes reaksjoner.

I en «nekrolog til minne om Ernst Øyvind Tvedt» publisert i VG like før jul i fjor skrev Espen Eckbo blant annet dette:

«Skaperen har nå tatt Ernst Øyvind tilbake og gitt ham sin endelige hvile. Det er en trøst å vite at nettopp det å få hvile, er akkurat hva Ernst Øyvind selv stort sett ønsket seg.

Vi lyser fred over Ernst Øyvind Tvedts minne».

NISSENE I BINGEN: Fra venstre: Atle Antonsen, Fridtjof Josefsen, Espen Eckbo, Jakob Schøyen Andersen, Natalie Bjerke Roland, Marian Saastad Ottesen, Siw Anita Andersen.

Av de 24 karakterene som er med i «Nissene på låven», spiller Eckbo, tre av dem. Ernst Øyvind Tvedt var en av dem i forrige sesong. Men på grunn av «blackface-debatten» ble det med det. I stedet banet han vei for Jørn Stian.

– Jeg ville ikke bare lage en lettvint erstatning, men et komisk supplement til Ernst Øyvind. Begge får eksistere side om side i det kreative universet. Og i beste fall, illustrerer de to til sammen noe som er verdt å ta med seg om betydningen av hudfarge og etnisitet, sier Espen Eckbo

20 år etter «Nissene på låven» og 10 år etter «Nissene over skog og hei», vender Espen Eckbo tilbake med nye nisser i «Nissene i bingen», der 24 single mennesker samles på en nedlagt grisefarm, for å leve parvis som Nissefar og Nissemor i 24 dager. En serie som er inspirert av både «Paradise hotell» og «Ex on the beach».

– Men de som forventer dampende, vulgær sex, må nok oppsøke originalene, sier Eckbo.