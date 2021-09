LIVETS 2. FIOLINISTER: Bjarte Tjøstheim (til venstre) og Robert Stoltenberg i «Coda KORK».

TV-anmeldelse «Coda KORK»: Mildt morsom

Sympatisk nok. Men for tynn og forutsigbar.

Av Morten Ståle Nilsen

«Coda KORK»

Norsk humordrama i 10 deler

Premiere på NRK fredag 3. september

Manus: Christopher Pahle

Regi: Lars Kristian Flemmen

Med: Robert Stoltenberg, Bjarte Tjøstheim

Juksedokumentaren er stadig en farbar vei i humoren, og premisset i denne er lovende:

Et TV-team følger Kringkastingsorkesteret (KORK) i 75-årsjubileumsåret, og får mer godt stoff enn de hadde drømt om. For det første blir det vedtatt at orkesteret skal legges ned (ikke sant). For det andre blir det vedtatt at NRK skal flytte fra Marienlyst til Ensjø (sant).

For det tredje har den nye stjernesolisten deres, den feterte og ekstremt selvforelskede svensken Ebbe Lindqvist (Stoltenberg) – «fløytisten med de blå øynene» – fått en muskelsykdom i fingrene som medfører at han ikke kan spille et eneste pip.

«FLØYTISTEN MED DE BLÅ ØYNENE»: Robert Stoltenberg som Ebbe Lindqvist i «Coda KORK».

At Robert Stoltenberg har et enormt talent for typer og dialekter er noe alle vet. Så det sier seg selv at han og Bjarte Tjøstheim, som også er god, har fått i oppgave å gestalte en rekke karakterer:

Tjøstheim spiller paukisten – ja, det er et ord – Stian-Lars, som synes at fem slag i løpet av en lang konsert er i snaueste laget. Han spiller også en litt snikete lydtekniker, snobben Valentin og den kuede Bendik, en 2. fiolinist som ganske riktig spiller 2. fiolin i forholdet til …

… Alfred (Stoltenberg), en pedant som teiper igjen matpakken sin om morgenen og har veldig vondt for å uttrykke følelser. Stoltenberg spiller videre den oppviglerske Tiril, som får for lite skjermtid, samt den skrekkslagne materialforvalteren Reidar, en musiker som ikke tør spille, og som blør neseblod hver gang nervene melder seg.

S.N.O.B.B.: Bjarte Tjøstheim som trompetisten Valentin i «Coda KORK».

Hvor gode er disse typene? Gode, om enn litt vel klassiske i snittet. Valentin, for eksempel, er en slik humørløs tørrpinn med et pappa-kompleks som alle som er opptatt av kvalitet gjerne blir fremstilt som i komedier. Ebbe Lindqvist, sjarmøren med den blanke ansiktshuden og de høyhalsede genserne, kunne med fordel vært enda noen hakk mer motbydelig.

Et større problem er det at historiene disse karakterene får, er så forutsigbare. Det som skjer med dem, er som regel det vi regner med at skal skje. Intet mindre, lite mer.

HJERTE TIL HJERTE: Robert Stoltenberg og Bjarte Tjøstheim i «Coda KORK».

«Coda KORK», som består av 10 episoder á 9-15 minutter, er satt til et interessant miljø, og benytter seg av statister fra det virkelige orkesteret. Den har i god NRK-tradisjon gjesteopptredener fra andre NRK-ansikter fra «virkeligheten»: Kåss, Staysman, kringkastingssjefen selv. Og Abid Raja, selvsagt, som stadig er med på alt.

Serien fanger i korte øyeblikk noe av den melankolien som institusjonen må føle på idet den skal runde av sitt lange liv i det unike bygget på Marienlyst. Den er sympatisk, og spilt av to begavede komikere. Men den har ingen latterkramper å by på, nei.

Anmelderen har sett hele serien