Sophie Elise gråter over kaninslakt: − Føltes så unødvendig

Sophie Elise Isachsen (27) tok vare på dyrene inne på «Farmen». Da to kaniner skulle slaktes, var hun den som bar den første kaninen til slaktebordet.

Av Maria Støre

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det jeg reagerte på i akkurat den episoden, var at det føltes så unødvendig, vi skulle drepe kaninene for å lage et klesplagg til en fiktiv karakter som ingen hadde noe bruk for, sier Sophie Elise Isachsen om kaninslakten i tirsdagens episode av «Farmen kjendis».

I episoden kommer en slakter til gården. Av skinnet til de to kaninene skal det lages votter. Det reagerer både Isachsen og meddeltager Shabana Rehman (45) på.

– Det skal lages et moteplagg av dem, altså, sier de to etter slakten, før de klemmer.

Siden første dag på «Farmen» har Isachsen tatt vare på dyrene. Hun ble derfor med på slaktet og hentet den første kaninen. På veien ned for å hente den, plukker hun gress til kaninene mens hun gråter. Hun sier senere hun fikk veldig dårlig samvittighet.

– Hvorfor gjorde du det?

– Jeg var den eneste som hadde brukt tid med kaninene, og så for meg en kaotisk scene hvor de ville bli ekstra stresset av ukjente folk. Men det føltes ikke bra det heller, og jeg ønsket ikke å gjøre det igjen.

TØFT: Sophie Elise Isachsen sier det ikke føltes bra å være med på slakten.

les også Sophie Elise om «Farmen»-Isak: – Vet det er rykter om oss

Niklas Baarli (32) ender opp med å hente den andre kaninen, da Isachsen er åpenbart preget av å ha hentet den første. Hun orker heller ikke se på i det øyeblikket kaninene blir slaktet.

– Jeg var 100 prosent sikker på at det kom til å bli slakting, og var sikker på at det kom til å bli grisene som vi fikk da de var helt små. Det tenkte jeg på hver dag, og selv om jeg var med grisene hele tiden, ga jeg dem aldri noe navn fordi jeg var så sikker på hvilken vei det skulle gå, sier hun.

I sommer verserte en video av Isachsen og Isak Dreyer (27) fra «Norges Tøffeste» på sosiale medier, og mange spekulert i om det har oppstått en romanse mellom dem da de var på «Farmen kjendis» sammen. I videoen satt hun på fanget hans under en fest.

– Jeg vet at det er rykter om oss, og hvis man lurer på hva som skjedde på «Farmen», så får man bare se på «Farmen» da. Det kommer jo der, sa hun til VG på lørdag.

FORSKJELL: Isak Dreyer, som ikke ser på slakt som noe problem, og Sophie Elise Isachsen på «Farmen kjendis».

les også Kjersti Grini sa N-ordet i «Farmen kjendis»: – Pinlig

Isak Dreyer er derimot ikke imot slakting. For ham er slakting og spising samme prosess, sier han på TV. Isachsen påpeker i episoden at slaktet var uunngåelig.

– Hva tenker du om at Isak er «slaktevennlig»?

– Man kan jo si det sånn at absolutt alle som spiser kjøtt er «slaktevennlig».

Isachsen spiser selv ikke kjøtt. Det kunne bli krevende på «Farmen», der dietten består av mye kjøtt.

– Det ble ekstremt lite mat om man ikke spiste kjøtt, så det gikk mye i poteter og egg.