Gjentar «Black Panther»-rollen - et år etter sin død

Produsent Brad Winderbaum forteller nå at Boseman vil figurere i fire episoder av den kommende serien, noe han rakk å gjøre før sin bortgang. «What If...?» skal utforske hvordan eventyrene til Marvel-heltene kan ha utspilt seg i alternative virkeligheter, og skal foregå over ni episoder. Det er allerede bekreftet at det kommer en andre sesong.