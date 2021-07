10 ÅR ETTER: Eskil Pedersen, Lara Rashid og Line Oma i «Arven etter 22. juli». Foto: TV 2

TV-anmeldelse «Arven etter 22. juli»: Trollet som ikke sprakk

10 år. Har vi lært noe?

Av Morten Ståle Nilsen

«Arven etter 22. juli»

Norsk dokumentarfilm/serie i to deler

Sendes på TV 2 19. og 20. juli kl.

Regi: Tommy Gulliksen

Med: Eskil Pedersen, Lara Rashid, Line Oma

Det tok tid, men på et tidspunkt i løpet av de siste par årene ble det merkbart at den offentlige diskusjonen om 22. juli var i ferd med å endre karakter. Katalysatoren kan ha vært moské-angrepet i Bærum i 2019: Ideologien bak angrepene, i fare for å komme i skyggen av rosetog og vakre ord, viste seg å på ingen måte være død.

Hallvard Notakers «Arbeiderpartiet og 22. juli», Aslaug Holm og Sigve Endresens kinofilm «Generasjon Utøya», Anne Bitsch’ bok om fremveksten av den moderne norske høyreekstremismen, «Brorskapet», og en haug avisartikler- og kronikker i forbindelse med 10-årsmarkeringen, har holdt debatten om det manglende oppgjøret varm. Tommy Gulliksens «Arven etter 22. juli» er ytterligere et innlegg.

10 ÅR ETTER: Eskil Pedersen i «Arven etter 22. juli». Foto: TV 2

Gulliksens «En liten øy i verden», vist på TV 2 i 2012, var en av de første dokumentarene om 22. juli, bestående av råstoff filmet på Utøya og intervjuer med overlevende fra både AUF-campen og regjeringskvartalet.

Intervjuene fant sted bemerkelsesverdig kort tid etter hendelsene: I «Arven etter 22. juli», Gulliksen oppfølger til den første filmen, får vi vite at intervjuet med Eskil Pedersen fant sted bare et par uker etter terrorangrepene.

Noe av det mest bevegende i den nye filmen inntreffer når tre av de samme intervjuobjektene fra den gang – Pedersen, Lara Rashid og Line Oma – ser tilbake på sine 10 år yngre, trolig fremdeles sterkt traumatiserte jeg.

10 ÅR ETTER: Line Oma i «Arven etter 22. juli». Foto: TV 2

Varmen fra rosetogene glødet fremdeles i dem da: «Jeg tenkte at nå forsvinner rasismen fra det norske samfunnet», sier Pedersen i dag – «nå var fremtiden vår». Rashid, som hadde mistet storesøsteren Bano på Utøya, var «full av håp», og tenkte at en «god aviskronikk om at vi ikke må være så sinte» var nok til å vinne kampen mot høyreekstremismen.

Når får hun spørsmålet om når hun begynte å føle at «folk var lei 22. juli». «Tidlig», svarer hun. «Arven fra 22. juli» gir oss en tidslinje over høyreekstrem terror i Norge, fra 1979 til 2019, og etterlater ingen tvil om at gode aviskronikker nok har sin misjon, men neppe er tilstrekkelig.

10 ÅR ETTER: Lara Rashid i «Arven etter 22. juli». Foto: TV 2

Bevegende er også mor, far og datter Rashids besøk tilbake i Nesbyen, bygda de ankom som asylsøkere i 1994. Scenen der Laras mor forteller at hun alltid drømte om å bli journalist, men aldri fikk anledning «fordi hun ikke var medlem av Baath-partiet», er definisjonen av bittersøt. Datteren er i dag journalist og forfatter – i øyeblikket i herværende avis.

Noe endelig om «arven etter 22. juli» kan ikke denne filmen si. For det første er det – 10 år til tross – for tidlig. For det andre føles dokumentaren for springende for oppgaven. De tre stemmene i den, er svært sterke. Men om målet var å si noe «definitivt», måtte stemmene vært flere.

Målet et trolig et annet: Å holde liv i debatten. Hjelpe til med å dytte den et steg videre, i retning et mer forpliktende oppgjør. I så måte er «Arven etter 22. juli» en gripende suksess.

For ordens skyld: Lara Rashid er ansatt som journalist i VG.