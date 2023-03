Slik var Olaf Tuftes vinner-taktikk i «Mesternes mester»: − Nytter ikke å være «gærne Olaf»

Olaf Tufte (46) hadde en klar strategi på hvordan han skulle gjøre det best mulig i «Mesternes mester».

– Jeg ville gjerne vinne – men bare fordi Kristin var så veldig god. Hun skulle jeg virkelig ønske jeg hadde blitt kjent med for mange år siden.

Olaf Tufte er stolt og glad over seieren i «Mesternes mester». Men det hadde ikke gjort ham noe dersom det var Kristin Holte (36) som hadde vunnet finalen som ble vist på NRK1 fredag kveld.

HYLLES: De andre deltagerne i «Mesternes mester» hyller Olaf Tufte etter at seieren var et faktum.

– Vi er så like på så mange områder, sier Olaf Tufte.

Han forteller at normalt sett så ville han i forkant av en finale som dette, gått for seg selv og planlagt «løpet» i sin egen boble.

– Men Kristin og jeg gikk sammen og diskuterte øvelsene og måten å løse dem på. Helt frem til start. Det var en ganske magisk inngang på den finalen.

LIKE: Det hadde ikke gjort Olaf Tufte noe dersom det var Kristin Holte som hadde vunnet finalen. – Vi er så like på så mange områder, sier han.

Tufte legger ikke skjul på at han hadde lagt en plan på forhånd for hvordan han skulle komme lengst mulig i «Mesternes mester».

– Skal du komme deg til finalen må du være smart. Da nytter det ikke å være «gærne Olaf». Du kan ikke sette rekorder for moro skyld for det slår bare tilbake i neste runde. Jeg kunne jo gått «all in» i øvelser som Skranken og Kronidioten, men da ville jeg vært helt «ødelagt» etterpå.

KJEMPET HARDT: Både Kristin Holte og Olaf Tufte kjempet hardt om seieren i årets «Mesternes mester».

Tufte forteller videre at det også var viktig for han å unngå å havne i nattest.

– For det var virkelig en situasjon jeg ville hatt liten kontroll på. Men det unngikk jeg heldigvis, sier han.

PÅ PREMIEREFESTEN: Olaf Tufte og kona Aina på premierefesten for «Mesternes mester» som ble arrangert i fjor høst.

Årets sesong av «Mesternes mester» ble spilt inn i mai-juni i fjor i Sandefjord. Tufte forteller at han hadde ikke trent spesielt mye – eller testet ut de forskjellige øvelsene før innspillingen.

– Da tenker jeg at litt av vitsen blir borte. Alle kan vi bli gode i for eksempel 90-graderen dersom vi bare trener. Som idrettsutøvere vet vi hvordan vi skal få det til. Men jeg skjønner at de som er eldre, kanskje har behov for å trene å komme i bedre form.

Fredag kveld er det stor finale fest for alle deltagerne og deres partnere i Oslo. Lørdag reiser Olaf Tufte til Sverige for å være med i Vasaloppet VasaloppetVasaloppet er et svensk turrenn i langrenn som går mellom Sälen og Mora i Dalarna søndag.

– Perfekt oppladning, sier «Mesternes mester»-vinneren.

DELTAGERNE: Helene Spilling (sportsdans), Hanne Staff (orientering), Linn Jørum Sulland (håndball), Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint) og Kristin Holte (CrossFit). Olaf Tufte (roing), Frode Johnsen (fotball), Ola Vigen Hattestad (langrenn) og Andreas Lødrup (kickboksing) Stig André Berge (bryting)