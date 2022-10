VERDENSKJENT: Anna Sorokin på tiltalebenken i New York State Supreme Court i mars 2015.

Svindeldømte Anna Sorokin fra «Inventing Anna» er ute av fengsel

Anna Sorokin (31) er løslatt, men har fått forbud mot sosiale medier og må sitte i husarrest.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

31-åringen, også kjent som Anna Delvey, slapp ut av fengselet i New York onsdag, melder Bloomberg og en rekke andre medier.

Sorokin må sone i husarrest hjemme – med elektronisk fotlenke. Hun nektes også tilgang til alle sosiale medier.

– Vi er ekstremt takknemlige over rettens beslutning i dag om å løslate Anna Sorokin, uttalte hennes advokat Duncan Levin til pressen onsdag

– Dommeren landet rettmessig på at Anna ikke utgjør noen fare for samfunnet, la han til.

Svindlet seg til glamorøst liv

Gjennom å hevde at hun var en tysk arving med en formue på 60 millioner euro, tok Sorokin New Yorks elite med storm i 2016–2017. På Instagram presenterte hun et jetsettliv.

I virkeligheten var Sorokin en russisk innvandrer, uten særlig mye penger, bosatt i Tyskland fra 2007, før hun flyttet til USA i 2013.

I RETTEN: Anna Sorokin i retten i New York i mars 2019 – før dommen falt.

Sorokin hadde allerede sittet fengslet i over 500 dager da hun i mai 2019 fikk dommen på fire til tolv år i fengsel.

Retten mente at hun hadde svindlet til seg over 200.000 amerikanske dollar – minst 1,7 millioner norske kroner – gjennom flere tilfeller av grov svindel.

Pågrepet på nytt

Den gangen ble det opplyst at Sorokin kunne søke om prøveløslatelse etter å ha sonet fire år av straffen. Hun slapp likevel ut av fengsel etter tre års soning.

Kort etter løslatelsen i februar i fjor, ble 31-åringen pågrepet av immigrasjonsmyndighetene og varetektsfengslet for å ha overskredet oppholdstillatelsen.

En rekke medier har siden meldt at hun ville bli deportert fra USA.

Det har ikke skjedd, og nå er Sorokin altså løslatt mot en kausjon på litt over 100.000 kroner.

Ifølge Bloomberg vil 31-åringen nå kjempe mot å bli utvist fra USA.

Ble TV-serie

Historien om den falske arvingen ble først avslørt av magasinet New York. Siden har historien blitt kjent for mange gjennom Netflix-serien «Inventing Anna».

Sorokin signerte en avtale med Netflix, som kjøpte rettighetene til historien hennes.

Variety skriver at Sorokin, som ifølge dommen ble pålagt å betale erstatning på 199.000 amerikanske dollar, samt en bot på 24.000 dollar, har kunnet gjøre opp for seg økonomisk på grunn av inntektene fra TV-avtalen.

Skuespiller Julia Garner (28) spiller rollen som Sorokin i Netflix-serien:

TV-SERIE: Julia Garner i rollen som Anna Sorokin i «Inventing Anna».

