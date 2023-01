TIL TV-SKJERMEN: Pedro Pascal spiller rollen som Joel i TV-adapsjonen i «The Last of Us».

«The Last of Us»: Er «spillforbannelsen» brutt?

Film- og TV-produsenter har i flere tiår prøvd å adaptere spill til storskjermen. Stort sett har det endt i fiasko, men filmekspert mener trenden nå kan ha snudd.

Mandag norsk tid har HBO premiere på storsatsingen «The Last of Us». Serien handler om livstrøtte Joel og tenåringen Ellie som tar seg gjennom et postapokalyptisk og livsfarlig USA, fullt av blodtørstige zombier.

Serien er basert på det megapopulære PlayStation-spillet fra 2013 med samme navn, og skal gå på strømmeplattformen i ni episoder.

Denne uken har anmeldelsene begynt å renne inn, og tonen er stort sett meget positiv.

Film- og TV-journalist og programleder i VGTV-programmet «Blåkkbøster», Benjamin Brekken, har fått se fem episoder. Han har også spilt spillene handlingen er basert på, og er begeistret over det han har sett.

– Serien er tro mot spillet. De har klart å fange atmosfæren og essensen i karakterene. Og det ser lekkert ut. Noen friheter har de selvsagt tatt seg, men dette er veldig bra, sier han.

Britiske The Guardian bruker overskriften «TV har endelig fått den perfekte spill-adapsjonen».

Så hvorfor er dette bemerkelsesverdig? Jo: Tidligere forsøk på å bringe kjente spill til TV-skjermen har historisk sett nemlig ofte gått på trynet.

KOMMENDE STJERNE: Bella Ramsey fikk sitt gjennombrudd i «Game of Thrones», og skal nå spille Ellie i «The Last of Us»-universet.

Flopp etter flopp

Det har nesten blitt opplest og vedtatt at filmer og serier basert på spill vil feile.

Noen av forsøkene har riktignok tjent penger, som fjorårets «Uncharted», med Tom Holland i hovedrollen, men både kritikere og publikum har de siste årene vært lunkne til titler som «Resident Evil», «Assassin’s Creed» og «Warcraft», for å nevne noen.

Går vi enda lenger tilbake i tid, ble «Super Mario Bros.» nærmest en legendarisk kalkun i 1993, med Bob Hoskins og John Leguizamo i rollene som Mario og Luigi. Nå avdøde Hoskins sa i et intervju i 2011 at filmen var det verste han hadde gjort.

Så hva er det som ikke har funket, men som kanskje løsner litt nå?

– Jeg tror noe av grunnen til at spill-filmer- og serier har blitt bedre, er at det nå vokser opp en ny generasjon produsenter som har spilt selv, forstår innholdet og ikke minst: De involverer spillskaperne, sier Brekken.

BEGEISTRET: Filmekspert i VG, Benjamin Brekken, mener spill-filmer- og serier går en lys fremtid i møte.

I «The Last of Us» er nemlig en sjefene i spillselskapet Naughty Dog, Neil Druckmann, tett involvert i produksjonen av serien.

– Dette var ikke like vanlig før. Ta «Super Mario Bros.», for eksempel. Der var det filmskapere som kjøpte rettighetene og sa «takk, ha det bra», uten noe dialog med menneskene bak spillet. Det var folk som aldri hadde gamet i sitt liv, som ville gjøre det på sin måte. Nå er skaperne mye mer involvert.

Lenger nede i saken kan du se intervjuet Brekken gjorde med Druckmann i forbindelse med serien.

Blått pinnsvin klarte overgangen

Brekken mener det har vært noen undervurderte forsøk på spill-adapsjoner de siste årene. Selv er han fan av «Halo» på Amazon Prime, som er basert på Xbox-spillet med samme navn, til tross for at fansen har vært delt.

Likevel er det en franchise han mener har satt standarden.

– «Sonic the Hedgehog» ble nesten et paradigmeskifte. Den ble en så stor suksess, både kommersielt og blant kritikerne, at mange i bransjen mener den endret bildet litt. Nå er ikke spill-filmer bare noe man lager som en enkel pengemaskin, man kan faktisk bygge franchiser.

«Sonic»-filmens første trailer gikk i 2019 viralt, etter at publikum for første gang fikk se hovedkarakterens utseende.

Designet ble så latterliggjort at produsentene valgte å utsette filmen, for å begynne helt på nytt. Filmen ble likevel en økonomisk suksess, men Brekken bruker dette som eksempel på en utfordring spill har.

– Overgangen er vanskelig fordi spill allerede er et visuelt medium. Du har allerede sett det. Så når noen vil gjøre det på nytt, så krever det mye. «Hvorfor skal jeg se en halvdårlig versjon av noe jeg har sett?» Og så var det nok før vanligere å vike vekk fra historiene, å gjøre sin egen greie i større grad. Igjen, fordi de ikke involverte skaperne.

– Har du noen tips til andre undervurderte spill-filmer eller serier?

– En film jeg så for ikke så lenge siden var «The Werewolves Within». Den synes jeg var artig, og jeg ante ikke at den var basert på et spill. Den kan anbefales!

Under kan du se Blåkkbøster-intervjuet med Neill Druckmann. NB! Kan inneholde små spoilere for «The Last of Us».