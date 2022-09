TV-FJES: Nick Cannon.

Nick Cannon pappa for niende gang

Komiker og programleder Nick Cannon (41) og LaNisha Cole (40) har fått en datter.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter Cannon selv på Instagram torsdag.

Datteren, som er det niende barnet for Cannon, kom til verden torsdag og har fått navnet Onyx Ice Cole.

«Enda en gang er jeg full av beundring over den guddommelige kvinneligheten», skriver Cannon under et bilde av seg, den nybakte moren og den nyfødte.

«Gud har gitt meg og LaNisha privilegiet med å få ta vare på en engel her på jorden. Jeg loer å beskytte, forsørge, rettlede og elske dette barnet etter beste evne», legger han til.

People er blant mediene som melder om familieforøkelsen.

For Cole – som er modell og fotograf – er barnet det første. Også hun skriver på Instagram at hun føler seg velsignet.

«Den lykken jeg opplever som mor, er noe som har åpnet hjertet mitt på en helt ny og stor måte», skriver hun.

Cannon har sin barneflokk med flere kvinner, blant annet ekskona Mariah Carey (53) som han har 11 år gamle tvillinger med. Paret gikk fra hverandre i 2014.

De øvrige barna er med fire andre kvinner. Den nest yngste er bare ti uker gammel, skriver People.

Kjendisbladet skriver at Cannon snart også blir pappa til barn nummer ti, når modellen Brittany Bell (34) føder deres tredje felles barn.

I fjor opplevde Cannon og ekskjæresten Alyssa Scott (29) alle foreldres mareritt, da de mistet sin fem måneder game sønn. Babyen døde av hjernesvulst.