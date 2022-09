UTE AV KONKURRANSEN: Lasse Matberg og hans dansepartner Gyda Bloch Thorsen måtte forlate «Skal vi danse: All Stars» på lørdag.

«Skal vi danse: All Stars» økte antall seere

Til tross for tøffere konkurranse fra NRK, økte «Skal vi danse: All Stars» seertallene fra 446.000 seere forrige helg til 472.000 denne helgen.

Publisert: Nå nettopp

Det går frem av seertall fra TV 2.

I sesongens andre program, var det Lasse Matberg som måtte forlate «Skal vi danse: All Stars». De tre deltagerne som fikk færrest stemmer lørdag kveld var Lasse Matberg, Iselin Guttormsen og Eirik Søfteland. Men det ble Matberg og Søfteland som måtte i duell. Og til slutt ble det altså Matberg som måtte forlate konkurransen.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med, sa han til VG etter at danseventyret var over for ham.

Forrige uke var det 446.000 fikk med seg premieren på «Skal vi danse: All stars» på TV 2 i løpet av helgen. Men denne helgen var konkurransen betydelig tøffere fra NRKs side som stilte lørdag kunne lokke seene med premiere på «Verdens beste venner», «Kåss til kvelds» – og populære «Side om side». Uten at TV 2 ble slått ut i kampen om seerne av den grunn.

Konflikten med Altibox er fortsatt ikke løst. Dermed er det 530.000 TV-kunder eller rundt regnet en million TV-seere som har svarte TV 2-skjermer, noe som uten tvil påvirker TV 2s seertall også denne helgen.