RALLYPROFIL: Henning Solberg, her avbildet under et intervju med VG i 2019.

Henning Solberg trakk seg fra «Kompani Lauritzen» på grunn av rettssak

Et planlagt rettsmøte denne måneden satte stopper for at Henning Solberg (49) kunne være med i TV2-innspillingen. Nå har partene inngått forlik.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rettsmøtet som var berammet til 9. september i Follo og Nordre Østfold tingrett, blir dermed ikke noe av.

Uansett går Solberg glipp av «Kompani Lauritzen». Det er han lei seg for, får VG opplyst i en e-post fra Solbergs advokat, Hans Kristian Skarpholt.

– Solberg synes det er leit at det ikke ble noe av deltagelsen i programmet. Han var topptrent og hadde avsatt tid i forhold til jobb og familie, skriver Skarpholt.

Solberg har i mange år stått i en tvist med DekkNor Norge AS, som flere ganger har begjært den tidligere rallyføreren konkurs.

Smaalenenes Avis skrev i august i år at Solbergs advokat i retten hadde opplyst om at 49-åringen ikke kunne delta på det planlagte rettsmøtet i september, fordi det kolliderte «Kompani Lauritzen».

ADVOKAT: Hans Kristian Skarpholt og Henning Solberg i retten i 2019.

Ifølge avisen uttalte advokaten i retten at «Kompani Lauritzen»-innspillingen varer til 18. september.

Skarpholt opplyser til VG at Solberg i stedet valgte å droppe TV-innspillingen på grunn av rettssaken, men at partene fredag har inngått forlik.

– Solberg valgte å trekke seg fra «Kompani Lauritzen» for å kunne fokusere på å løse denne saken. Det har vist seg å ha vært en lønnsom prioritering, sier advokaten.

Hemmelig erstatter

Hvem som skal være med i den kommende sesongen av «Kompani Lauritzen», er ikke offentliggjort. Dermed er det heller ikke kjent hvem som steppet inn på kort varsel da Solberg meldte forfall.

– I en castingprosess er det mange hensyn å ta, skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, i en e-post til VG.

Han opplyser at det ikke er uvanlig at det skjer endringer helt frem mot innspillingsstart.

– Vi gleder oss til å presenteree den endelige casten senere i høst, sier Dahl.

Han kan bekrefte at innspillingen pågår nå – i Åndalsnes.

Ifølge Henning Solbergs advokat har tvisten med DekkNor dreid seg om omfanget av innskudd og uttak Solberg har gjort som opprinnelig hovedeier i DekkNor Norge AS.

Dom bortfaller

– Forliket innebærer at en mangeårig tvist med DekkNor Norge AS er avsluttet med at Solberg i det vesentlige har fått anerkjennelse for at han hadde 9,9 millioner til gode i selskapet, forklarer Skarpholt.

– Alle kravene mellom partene er nå opp og avgjort, og dommen fra i sommer, som gikk ut på at Solberg måtte betale 4,5 millioner, bortfaller, informerer advokaten.

Ole Tokvam, advokat for DekkNor, bekrefter overfor VG at det er inngått forlik.

– Men vi har kanskje en avvikende forståelse av det som ble sagt, sier Tokvam, uten at han ønsker å utdype det nærmere.

Håper på ny TV-sjanse

Ifølge Skarpholt er Solberg svært fornøyd med forliket, og at han ser frem til å kunne fokusere på andre spennende prosjekter fremover.

– Solberg håper at det blir en mulighet til å delta ved en senere anledning for å oppleve soldatlivet i «Kompani Lauritzen», sier advokaten.

Den kommende runden av «Kompani Lauritzen» er den fjerde i rekken.

Nylig kunngjorde også TV 2 hvilke deltagere som skal være med i avløperserien «Kompani Lauritzen: Tropp 1» – der «vanlige» mennesker skal i sving.