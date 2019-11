«Skal vi danse»-rekord da Aleksander Hetland vant

Både Jørgine Massa Vasstrand (30), Jørgen Nilsen (29) og Aleksander Hetland (36) og Nadya Khamitskaya (36) fikk 40 poeng på alle tre finaledanser før Aleksander stakk av med seieren.

I kveld danset hver av parene tre danser før det blir avgjort hvem som svinger seg helt til topps. Sendingen startet 19.30 og er ferdig 22.00.

Dette danser de i finalen 1. Ønskereprisen: Aleksander og Nadya danset cha cha cha til «I'm Always Here» som de danset i program 3. Jørgine og Jørgen danset rumba til «Shallow» som de danset i program 3. 2. Tidligere dans til ny låt: Jørgine og Jørgen danset tango til «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift. Aleksander og Nadya danset paso doble til «Natural» av Imagine Dragons. 3. Showdans: Aleksander og Nadya danset til «Without Me» av Halsey. Jørgine og Jørgen danset til «Hey Pachuco!» av Royal Crown Revue

VG er til stede på finalen og vil oppdatere deg på nett og VGTV gjennom kvelden.

I GANG: Finalen i «Skal vi danse» utspiller seg nå på TV 2. Nadya Khamitskaya, Aleksander Hetland, Anders Hoff, Katrine Moholt, Jørgine Vasstrand og Jørgen Nilsen. Foto: Espen Solli / TV 2

120 poeng på tre danser

Den aller siste dansen var showdans, hvor Jørgine og Jørgen danset til «Hey Pachuco!» av Royal Crown Revue.

Da var både Jørgine og dommer Trine Dehli Cleve på gråten med tydelig svikt i stemmen.

– Nå har jeg så sinnssykt mye gråt akkumulert i kroppen min, sa Vasstrand.

Så dro dommerne på med tredje runde med 40 poeng - altså 120 poeng på tre danser.

Aleksander og Nadya valgte å danse til «Without Me» av Halsey i sin aller siste dans, der de også hadde med vann på scenen.

– Dette var det vakreste jeg har sett i hele mitt liv. Tusen, tusen takk, sa dommer Tore Petterson før han løftet alle poeng-plakatene mot paret. De fikk også 120 poeng.

– Nå har det skjedd noe som aldri har skjedd før i «Skal vi danse», sa programleder Katrine Moholt da hun viste resultattavlen.

Dermed var resultatet helt opp til seerstemmene, som kåret Aleksander Hetland til vinner av tidenes mest poengrike «Skal vi danse»-finale.

80 poeng på to runder

Andre runde dreide seg om en dans parene har danset før, men til en ny sang. Jørgine og Jørgen danset da tango til «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift.

Første gangen Jørgine danset tango, fikk paret sin laveste poengsum for hele høsten - fire sjuere. Etter denne dansen sa Egor:

– Vi har hatt en sinnssyk forventning, og dere overgår det så sykt. Jeg tar av meg hatten.

TIl TOPPS: Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya paso doblet seg til 40 poeng i sin andre dans. Foto: TOMM CHRISTIANSEN, VG

Deretter leverte dommerne en ny toppscore til Jørgen og Jørgine.

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danset paso doble til «Natural» av Imagine Dragons, og høstet kommentaren «perfekt» fra dommer Merete Lingjærde.

Også i denne runden viste dommerne kun fra tiere da dommen falt.

Dermed hadde begge finalistene 80 poeng på sine to første danser. Det er uvisst om det noen gang har skjedd før i «Skal vi danse»-historien.

Programleder Anders Hoff opplyste også at det på det tidspunktet var rekordjevnt blant seerstemmene: 50–50.

Dommer Trine Dehli Cleve sa til VG i pausen at hun ikke tror dette har skjedd tidligere:

– Jeg tror ikke jeg har opplevd lignende. Men det sier egentlig litt om hele sesongen, det har aldri vært delt ut like mange tiere. Deltagerne må jo få «kred» når de leverer på denne måten. Som dommer og danser blir jeg så stolt.

Toppscore fra start

Jørgine og Jørgen var aller først ut på parketten, og danset rumba til «Shallow», som ønskereprise fra tredje program.

Det ble de belønnet med fire tiere fra dommerne for. Trine Dehli Cleve mente det var et modig valg, siden de fikk full pott forrige gang de danset.

TOPPSCORE: Livvaktene Nadya og Aleksander høstet full pott for reprisen på «Baywatch»-dansen. Foto: TOMM CHRISTIANSEN, VG

– Men du har utviklet deg enda mer siden sist du danset den dansen, sa hun.

Da det ble Aleksander og Nadyas tur, tok de reprise på en cha cha cha til «I'm Always Here» de også danset i tredje program. Og resultatet ble det samme som for konkurrentene - totalt 40 poeng fra dommerne.

Lykketrusa er på

Jørgine har tidligere snakket om et spesielt plagg hun har på seg for å bringe hell i danse. På spørsmål fra VG om hun også bruker lykketrusa på finalen, svarer Jørgine:

– Ja, ja, selvsagt. Den har gitt oss mye godt.

– Jeg tror til og med jeg skal låne den i finalen, skyter Jørgen inn.

– Hvorfor føler du at du må danse med den?

– Nei, jeg aner ikke. Det er en tvangstanke som har steget frem, og nå tør jeg ikke å ikke ha den på - sånn i tilfelle. Jeg får vel selge den etterpå, sier Vasstrand leende.

FINALISTER: Nadya Khamitskaya, Aleksander Hetland, Jørgine Massa Vasstrand og Jørgen Nilsen avbildet på trening denne uken. Foto: Thomas Andreassen, VG

Til Dagbladet har hun spøkt med at hun selger plagget, en grå truse fra Intimissimi i Italia, for en halv million om hun vinner. Ritualet startet etter at hun var iført den berømte underbuksen da hun fikk 40 poeng for dansen til «Shallow». Hun har understreket at hun vasker den mellom hvert program.

Hetland sier han ikke har noen overtroiske vaner han må gjøre før en opptreden.

– Nei, jeg vil si at jeg har brukt mange av de samme rutinene som jeg har brukt i idretten. Oppvarming, gå igjennom dansen og prøve å koble av rett før jeg skal prestere. Å ikke tenke på alt som kan gå feil, sier han.

Denne saken oppdateres løpende gjennom sendingen.

