Her er påskens TV-tips

VG gir deg oversikt over hva som sendes som påskekrim, og hvilke krimserier du kan meske synsnerven med på ulike strømmetjenester.

Trenger du flere TV-tips har VG en stor TV-guide med oversikt over hva som går lineært og er tilgjengelig for strømming. Den kan du finne her.

Dette sendes lineært:

TV 2:

«Cheat»

Sendes to episoder av gangen onsdag 17. april og skjærtorsdag klokken 21.40 på TV 2. Alle episodene legges ut på TV 2 Sumo 17. april.

Britisk miniserie i fire episoder. Den psykologiske thrilleren følger en universitetsprofessor (Katherine Kelly) og hennes student (Molly Windsor) og hvordan deres forhold kommer ut av kontroll.

FARLIG FORHOLD: Katherine Kelly og Molly Windsor Foto: Two Brothers Pictures /All3media International

«Agatha Christie: Mord etter alfabetet»

De to første episodene sendes langfredag fra kl. 21.40, mens de to siste vises påskeaften fra kl. 21.40 på TV 2 og TV 2 Sumo.

John Malkovich har hovedrollen som mesterdetektiv Poirot i BBC-serien og Rupert Grint, kjent fra «Harry Potter» spiller etterforsker. Handlingen er lagt til Storbritannia i 1933 der Poirot mottar trusselbrev signert ABC, og så begynner mord å skje.

STJERNE: John Malkovich spiller Hercule Poirot i «Mord etter alfabetet) Foto: Ben Blackall / BBC

NRK:

«Nedgravde hemmeligheter», sesong 3

Sendes på NRK1 mandag, tirsdag og onsdag kl. 21.20. Alle tre leges ut på NRK TV fredag 12. april.

I tredje runde av BBC-serien med Nicola Walker og Sanjeev Bhaskar dukker det opp nok et lik fra fortiden – denne gangen i forbindelse med arbeidet med en ny motorvei.

NY RUNDE: Cassie Stuart (Nicola Walker) og Sunny Khan (Sanjeev Bhaskar) i sesong 3 av «Nedgravde hemmeligheter». Foto: Des Willie/Mainstreet Pictures

«Besatt av en seriemorder»

Alle episodene sendes søndag 14. på NRK1 fra 20.55. På NRK TV fra 12. april.

Britisk serie i tre deler basert på memoarene til politietterforsker Colin Sutton som jobbet med å fange Levi Bellfield, en av Storbritannias farligste seriemordere. Martin Clunes har hovedrollen.

BASERT PÅ VIRKELIGHETEN: Clunes som Colin Sutton. Foto: DRG

«Vera»

Sendes fra skjærtorsdag til 1. påskedag på NRK1 rundt klokken 21. På NRK TV fra 12. april.

Vera i skuespiller Brenda Blethyns skikkelse er tilbake for niende (!) gang. På sin direkte og ukonvensjonelle måte oppklarer hun drap i Nord-England. De fire episodene har hver sin frittstående historie.

SESONG 9: Brenda Blethyn er tilbake som Vera i sesong 9 av den britiske krimserien. Foto: Helen Williams/ITV Global Entertainment

Strømmekrim:

Her er ti anbefalinger av nye og gamle spenningsserier som kan strømmes.

«Mirakelet»

NRK TV, alle episodene tilgjengelig

En italiensk serie i åtte episoder som blander politisk thriller med religion og mysterier. Utgangspunktet er en statue av jomfru Maria som gråter blod i et volum på ni liter i timen.

MYSTISK: Spesialstyrkene finner mafiasjefen Molocco dekket i blod fra Maria-statuen. Foto: Sky/ FremantleMedia Enterprises

«Quicksand»/«Störst av alt»

Netflix, sesong 1 tilgjengelig

Norske Per-Olav Sørensens har levert Netflix’ første svenske serie, og den kom på strømmetjenesten for få dager siden. Det er en krimserie med utgangspunkt i en skoleskyting på fornemme Djursholm, som prøver å finne ut hva som skjedde og hvorfor. Mottagelsen i Sverige har vært god: Dagens Nyheter skriver at den «klarer ved hjelp av sterke skuespillere og stram form den vanskelige balansegangen mellom et alvorlig tema og thrillerunderholdning», mens Aftonbladet oppsummerte den som «veldig, veldig bra». Her hjemme landet Dagbladet på terningkast 3.

DRAPSGÅTE: Hanna Ardéhn som Maja Norberg i «Størst av alt». Foto: Johan Paulin / Netflix

«Wisting»

Viaplay, to episoder ute, resten kommer torsdager

Norges største krimsatsing noensinne. VG ga den 3 på terningen, men skrev også at den «lykkes å skape et helhetlig thriller-univers» som gir en «grøssende nordisk noir-følelse». Er du fan av krimbøkene til Jørn Lier Horst, eller bare er nysgjerrig på norsk skjærgårdskrim med internasjonalt tilsnitt, er denne verd en titt.

POLITI: Mads Ousdal og Sven Nordin spiller politietterforskere som får en stor sak i hendene. Foto: Dag G. Nordsveen / Cinenord

«Den som dreper – Mørket»

Viaplay, sesong 2 tilgjengelig

Danske «Den som dreper» kom i 2011 og var en kvalmende spennende krim med Laura Bach og Jakob Cedergren. Dette er en frittstående fortsettelse med nye ansikter – Kenneth M. Christensen og Natalie Madueño har hovedrollene i en tettpakket jakt på en seriemorder som mishandler og dreper kvinner.

ETTERFORSKER: Kenneth M. Christensen og Natalie Madueño. Foto: Per Arnesen / Viaplay

«Killing Eve»

HBO Nordic, hele sesong 1 og sesong 2 har nylig begynt (kommer lørdager)

En av fjorårets beste og mest overraskende krimserier har akkurat fortsatt. Sandra Oh fikk Golden Globe for hovedrollen som Eva Polastri som blir rekruttert til en hemmelig granskingsgruppe som prøver å få has på drapskvinnen Villanelle (Jodie Comer).

PLAGET: Sandra Oh som Eve Polastri i sesong 2. Foto: Aimee Spinks / BBC America

«Bodyguard»

Netflix, sesong 1 tilgjengelig

Nei, denne serien har ingenting med hverken Whitney Houston eller Kevin Costner å gjøre. Men Keeley Hawes er en fremadstormende britisk politiker den PTS-rammede ekssoldaten Richard Maddens rollefigur blir satt til å vokte. Det ender med både blodsprut, sex og traumer. Og underveis vet man selvsagt ikke hvem man kan stole på.

KOLLEGER: Richard Madden som David Budd og Keeley Hawes som innenriksminister Julia Montague. Foto: World Productions/Netflix

«Rød snø»

NRK TV, hele tilgjengelig

En klassiker til glede for nye seere. Krigs-krimserien fra 1985 med Kjersti Holmen, Sven Nordin og Thomas von Brömmsen satte et støkk i en hel generasjon med sine sjokkscener lagt til et svensk pensjonat nær grensen til Norge i 1942.

KLASSIKER: Kjersti Holmen som Anne Eriksen i «Rød Snø». Foto: Skjermdump fra NRK TV

«La Trêve», sesong 2

Netflix, to sesonger tilgjengelig

Den belgiske krimserien markerte seg i 2016 med historien om den plagede etterforskeren Yoann som flytter med sin datter tilbake til sin hjemby og blir viklet inn i flere drap som gravde opp smertefulle minner fra fortiden. I slutten av 2018 kom sesong 2, der Yoann blir bedt om å bistå når en pasient blir beskyldt for å ha drept en baronesse.

KRIMGÅTE: Yoann Blanc (t.v.) som Yoann Peeters i sesong 1 av «La trêve/The Break». Foto: Netflix

«Secret City»

Netflix, sesong 1 tilgjengelig

En av de beste australske krimseriene de siste årene er tilgjengelig på Netflix, og sesong 2 har akkurat hatt premiere i hjemlandet. Anna Torv har hovedrollen som journalisten Harriet Dunkley som oppdager at ikke alt er som det skal i den politiske høyborgen Canberra.

NYSGJERRIG: Anna Torv spiller politisk journalist som snubler over en død kropp som blir hentet opp av vannet. Foto: NETFLIX

«True Detective», sesong 3

HBO Nordic, hele sesongen

Etter en fantastisk første sesong og en skuffende sesong to, leverte HBO en seig, mørk masse i sesong tre. Mahershala Ali bærer sesongen med sin rørende jakt på hvem som egentlig sto bak drap på en gutt og bortføringen av en jente da han var ung etterforsker. I kjent stil hopper serien fram og tilbake i tid mens vi legger puslespillet.

JAKT: Mahershala Ali og Stephen Dorff som kollegene Wayne Hays og Roland West i sesong 3. Foto: Warwick Page / HBO

Publisert: 14.04.19 kl. 21:47