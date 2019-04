TV-VETERAN: Michael Segerström på den svenske Guldbagge-gallaen i Stockholm i 2017. Foto: Claudio Bresciani/TT NYHETSBYRÅN

Skuespiller Michael Segerström (75) står frem som bifil

Svenske Michael Segerström er lei av å leve med løgnen.

Skuespilleren har båret på hemmeligheten om sin legning gjennom hele livet. Nå er han 75 år, og tiden er inne for å si det som det er. Og det skal skje foran publikum.

Fredag går stjernen på scenen med monologen «En arg gubbe», der han forteller at han er bifil, og at han har fortrengt denne siden ved seg selv helt siden tenårene.

Til Sydsvenskan sier Segerström at han synes det er «patetisk å komme ut av skapet som 75-åring». Han angrer på at han ikke gjorde det tidligere.

– Jeg vil ikke leve med en falskhet og en løgn, sier 75-åringen til Aftonbladet og beskriver monologen som et oppgjør med eget liv.

Gjennom alle år har skuespilleren, kjent fra serier som «Halvveis til himmelen», «Springflo», «Torpederna og «Rederiet», levd som heterofil. Blant annet har han et ekteskap bak seg med skuespiller Susanne Hallvares (68). Paret har en adoptivsønn sammen.

Men det å undertrykke legningen har hatt sin pris.

– Det er klart at det har vært noe som har plaget meg hele tiden, en fornektelse som har ført til depresjoner i perioder, forklarer han.

Grunnen til at det har drøyd så lenge for Segerström å stå frem, er at han kommer fra et lite samfunn i Skåne, der homofili ifølge ham var et absolutt tabu. Og Segerström var redd for ikke å være «normal».

Vendepunktet kom for et år siden, da han oppsøkt en terapeut. Det fikk ham til å innse at det å leve med hemmeligheten, ikke var sunt, og at det nå var på høy tid å stå frem.

Segerström sier at responsen fra ekskona, sønnen og de nærmeste vennene har vært utelukkende positive. Mange har gratulert ham med beslutningen om å dele. Men han er bekymret for hvordan resten av verden vil reagere.

– Jeg vet jo at det finnes homofobe mennesker i samfunnet. Det skremmer meg litt, disse konservative personene. Men man kan ikke slutte å være et seksuelt vesen bare fordi det finnes sånne folk, sier 75-åringen.

Segerström er lettet over at katta nå er ute av sekken, men han vet at det gjenstår mye før han føler seg komfortabel og har ro i sjelen. Han kjenner fortsatt på en slags fornektelse, og venter på en form for aksept. Den har han ennå ikke oppnådd, mener han. Fortsatt går han i terapi.

Fredagens fremføring av «En arg gubbe» er en av seks førpremierer i Helsingborg i mai. Den store premieren skjer under Stockholm Pride, som arrangeres fra 29. juli til 3. august i år. Når han i monologen dykker ned i det vonde og vanskelige, gjør han det med humor.

– Jeg hadde ikke holdt ut å fortelle en gravalvorlig historie på scenen. Det må være latter også, sier han til Expressen.

Segerström kan skilte med en over 40 år lang karriere. Han er kjent fra en rekke teateroppsetninger, både som regissør og skuespiller, samt filmer som «LasseMajas detektivbyrå», «Kronjuvelene», «Darling», «Helsereisen – en smal film med stor vekt» og Adam og Eva».

