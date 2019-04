GÅTT BORT: Ken Kercheval, her i 1988, er død, 83 år gammel. Foto: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection

«Dallas»-stjerne død

Ken «Cliff Barnes» Kercheval ble 83 år gammel.

Det er Hollywood Reporter som melder om dødsfallet.

De siterer en talskvinne fra Frist Funeral Home i Kerchevals hjemby - Clinton, Indiana - på at veteranskuespilleren døde søndag kveld.

Til tross for at han startet sin skuespillerkarriere på Broadway tidlig på 1960-tallet, vil Ken Kercheval for alltid bli husket for sin rolle som Cliff Barnes i den svært utholdende såpeserien « Dallas » som også gikk på norske tv-skjermer i forrige årtusen.

Sammen med Larry Hagman - som døde tilbake i 2012 - var Kercheval den eneste «Dallas»-karakteren som var med hele veien fra såpestarten i 1978 til den ble avsluttet i 1991.

SAMLET IGJEN: I 2006 ble «Dallas»-gjengen samlet for en gjenforening. Fra venstre Charlene Tilton, Mary Crosby, Larry Hagman, Sheree J. Wilson, Patrick Duffy og Ken Kercheval. Foto: Jeff Kravitz / FilmMagic

Som mange andre populære, amerikanske såpeserier hadde også «Dallas» sine gjenforeninger - i 1996, i 2004 og i 2012. Kercheval var med på dem alle.

Ken Kercheval har lassevis av småroller i filmer, tv-serier og teaterstykker på merittlisten, men disse nådde aldri den samme populariteten som rollen som Cliff Barnes i «Dallas».

I 1989 var han også indirekte involvert i en bisarr episode på «Dallas»-settet da en misfornøyd forretningspartner krasjet bilen sin i porten til filmstudioet, tente på bilen og deretter tok selvmord med revolver.

Ingen av «Dallas»-stjernene var på settet denne dagen.

GLANSDAGENE: Slik husker vi Victoria Principal og Ken Kercheval fra «Dallas». Foto: CRAIG MATHEW / ASSOCIATED PRESS

Det var heller ikke hendelsesfattig på hjemmefronten hos Ken Kercheval. Ifølge Wikipedia hadde han fem barn fra de tre første av sine fire ekteskap.

Alle ekteskap endte med skilsmisse.

