TV-stjernen Christopher McDonald slipper fengsel

Christopher McDonald (64) var tiltalt for fyllekjøring, men slipper med samfunnstjeneste og tre års prøvetid.

Den amerikanske stjernen, kjent fra storfilmer som «Thelma and Louise», «Happy Gilmore» og «American Pie», kjørte av veien med Porschen sin i et veiarbeid-område i Lake Arrowhead i oktober 2017.

Først nå er saken avgjort, melder Fox News.

McDonald, som innrømmet skyld, er i tillegg til 35 timers samfunnstjeneste og prøvetid pålagt å gjennomføre et alkoholavvenningsprogram.

Skuespilleren er også dømt til én dags soning, men det gjorde han seg ferdig med samme døgn som han ble pågrepet. Altså slipper 64-åringen å måtte inn bak murene igjen.

Amerikanske medier meldte den gangen at McDonald under pågripelsen opplyste politiet om sin rolle i komedien «Happy Gilmore», angivelig for å sjarmere seg ut av situasjonen. Det lyktes imidlertid ikke, og han ble tatt med til en politistasjon i Los Angeles, der han måtte sove av seg rusen i fyllearresten.

McDonald slapp å betale kausjon, men ble tiltalt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand.

Det er ikke første gang McDonald havner i hardt vær på grunn av fyllekjøring.

Skuespilleren er i tillegg kjent fra TV-serier som «The Good Wife» og «Law & Order».

For syv år siden var det filmstjernen Reese Witherspoon (41) som forsøkte å trekke kjendiskortet da hun ble arrestert for å ha kjørt i fylla.

