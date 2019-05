GLAMORØS: Komiker Sigrid Bonde Tusvik leder nok en gang «Gullruten» på TV 2. Denne gang etter en litt over gjennomsnittet heftig vinter. Foto: ESPEN SOLLI / TV 2

Gullruten-programleder Sigrid Bonde Tusvik: – Jeg angrer på mye

BERGEN (VG) Den kjente komikeren har vært i hardt vær i vinter. Nå har hun bestemt seg for å roe litt ned.

Lørdag er det igjen klart for «Gullruten», og også denne gangen er det komiker og TV-personlighet Sigrid Bonde Tusvik (39) som leder showet. Etter sin kanskje tøffeste vinter noensinne.

I en kronikk i Dagbladet i januar gikk Tusvik hardt ut mot Humorprisen, der totalt tre kvinner – av 31 nominasjoner – var nominert. Ingen kvinnelige nominerte kunne dra hjem med en pris i lommen.

– Spiller litt mange roller

Like etter ble det kjent at komikeren har fått drapstrusler etter at Frp-politiker og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (41) publiserte et kritisk innlegg mot henne på sin egen blogg og på Facebook. Der omtalte Listhaug Bonde Tusviks protestavskjed under humorprisen med hashtagen #ikkeminkomiker. Hun skrev samtidig at en slik reaksjon «legger godt til rette for at hun kan vinne neste år».

Sett denne? Her protesterer Sigrid Bonde Tusvik mot regjeringen i «Handmaids Tale»-utkledning:

Sigrid Bonde Tusvik og komikerkollega Lisa Tønne (41) har i tillegg måttet tåle hard kritikk for sin podkast, «Tusvik & Tønne».

– Blir «Gullruten» som en liten pause for deg på et vis?

– «Gullruten» er mye jobb, så det blir ikke som en pause. Men dette er selvsagt noe helt annet enn Kronikk-Sigrid. Jeg spiller kanskje litt mange roller. Men jeg er jo humorist-programleder også, og ikke bare «pen i kjole», sier Tusvik til VG.

Blir bedt om å holde munn

Hun omtaler sin egen podkast som «en slags hobby».

– En hobby som tar ganske mye tid. Standup’en er egentlig ganske lik «Gullruten», og handler om å prestere. Men jeg har ikke så fine kjoler på Latter som jeg har nå. Kanskje jeg skal begynne med det: Å dukke opp på Latter på en tirsdag i «Gullruten»-kjole. Det hadde vært gøy å sette en ny standard i standup-bransjen.

Hun legger ikke skjul på at det har stormet litt vel mye rundt henne denne vinteren.

– Ja, det er mye kritikk akkurat når det blåser som verst. Men så roer det seg ned etter hvert. Det er mange som har bedt meg om å holde munn, og det burde jeg kanskje ta til meg. Men jeg skal prøve å være folkelig og fin på «Gullruten» i hvert fall.

– Angrer når familien blir berørt

– Tar du kritikken til deg da?

– Nja, jeg vet ikke. Det er noe med at vi komikere må få lov til å tøyse. Men vi må få mene noe også. Det er viktig å mene. Men jeg trenger kanskje ikke mene så mye som jeg har ment i vinter. Jeg får roe meg litt ned nå.

Den munnrappe komikeren ønsker ikke å snakke om drapstruslene hun har mottatt bortsett fra at «det har vært drøye saker». Men hun innrømmer at det er temaer – og personer – hun har snakket om offentlig, som hun aldri skulle gjort.

– Jeg er jo et menneske, og jeg angrer på mye. Jeg angrer når familien min blir berørt. Jeg kommer ikke på her og nå konkrete episoder, men jeg skal innrømme at jeg angrer hvis jeg har såret folk. Det er mange «andregradskrenkede» der ute, så det er vanskelig å si om man har såret noen direkte. Og da er det viktig å be om unnskyldning.

– Er du flink til å be om unnskyldning?

– Det vet jeg ikke. Men ja, jeg kan godt be om unnskyldning til hvem som helst. Det er det jeg prøver å lære barna mine, og da bør jeg klare å gjøre det selv også.

Trøblete oppladning

Men lørdag kveld er alt glemt. Da står nemlig 39-åringen på scenen i Grieghallen i Bergen for å lede seerne gjennom «Gullruten». Men oppladningen har ikke vært helt optimal, erkjenner hun.

– Jeg gruer meg litt, for alt skal jo klaffe. Og så har jeg fått øyekatarr, så nå ser det ut som at jeg har vært på fylla i fire uker på høyre øye. Men venstre øye har ikke vært på fest da, forteller Tusvik, som fredag var gjennom flere programlederprøver.

– Vi gjorde noen ekstra opptak for å teste ut noe veldig grisete greier, som jeg håper blir gøy på lørdag. Vi har gjort litt ekstra flid med ting. Vi har kanskje ikke gjort oss selv en tjeneste, men vi har prøvd å tenke litt mer visuelt sånn TV-messig i år.

– Hva handler dette grisete greiene om?

– Folk får se på lørdag hva griset blir. Men jeg håper at det blir grisete nok, vi må i hvert fall teste ut hvor grisete vi kan lage det.

Selv om Tusvik begynner å bli erfaren i «Gullruten»-sammenheng, kjenner hun fortsatt litt på presset.

– Sjefene i TV 2 sier til meg at det ser ut som at jeg gjør «Gullruten» for siste gang hvert eneste år. Og det er et kompliment, tror jeg, sier programlederen til VG.

Publisert: 11.05.19 kl. 11:16