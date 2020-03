I HARNISK: Piers Morgan, her avbildet for noen år siden. Foto: Ramin Talaie / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Piers Morgan hudfletter alle som er uforsiktige: – Tullinger

Den kontroversielle TV-profilen Piers Morgan (54) raser mot dem han mener risikerer andres og eget liv ved å oppsøke turiststeder og kjøpesenter.

Nå nettopp

Britiske Piers Morgan er beryktet for sine nådeløse ytringer og tidvise raserianfall i mediene. Nå lar han tiraden skylle over alle han mener oppfører seg uansvarlig ved ikke å holde den pålagte avstanden til andre mennesker mens coronaviruset truer kloden.

– Hva feiler det folk? Hvorfor vil du være blant disse tullingene? Seriøst? Forstår du ikke det som skjer i dette landet? Skjønner du ikke alvoret? tordnet Morgan til TV-seerne på «Good Morning Britain» mandag.

Tusenvis med briter skal ifølge Daily Mail ha ignorert myndighetenes oppfordring om å danne menneskemengder – eller å oppsøke disse. Strender, parker, parkeringsplasser og lekeplasser skal ha vært fylt med folk i helgen.

Samtidig øker coronakrisen i Storbritannia. I skrivende stund skal nærmere 6000 være smittet, mens dødstallet har passert 280.

Morgan, også kjent fra en rekke andre medier og TV-show – deriblant «Piers Morgan Live» på CNN, langer ut:

– Når har dere tidligere blitt bedt om å gjøre sånn som nå? Svaret er for nesten hver og en av dere: Aldri i deres levetid.

les også Helsedirektoratet til foreldre: Dette bør dere ikke gjøre nå

Morgan gir seg ikke med det. Han refser også kjøpesenter og markeder som holder åpent i disse dager.

– Ingen trenger å samle seg for å gå på kjøpesenter eller drikke vin i parkene. Ja, de er alle tullinger, og ja – de risikerer sitt eget liv og alle andres. Og ja, de er uvitende, de fatter det ikke. De skjønner det ikke, raser TV-kjendisen, også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent».

– Bomben kommer til å gå av i dette landet, og de som ikke lytter, er med på å legge til rette for detonasjonen, lyder det i den harmdirrende talen.

les også Boris vil ikke stenge puben

Også i sosiale medier i Norge herjer debatten om hvorvidt det passer seg å sitte på uteserveringer og bruke offentlige områder. Blant annet har Oslo Idrettskrets bed om hjelp fra kommunen og politiet for å stoppe aktivitet på fotballbaner.

Europa takler krisen ulikt: – Varer ikke corona-smitten lenger enn et influensautbrudd, så er vi heldige

les også Livredd Christine Koht ute av sykehus: Takker Norge for dugnaden

les også Jon Almaas: – Synd at pokalen er så stygg

les også Hanne Sørvaag: – Rart å fylle ut NAV-skjema

les også Piers Morgan tordner mot prins Harry og hertuginne Meghan: – Bortskjemte og hyklerske

Publisert: 23.03.20 kl. 13:55

Les også

Fra andre aviser