TV-VENNINNER: Tori Spelling (t.v.) og Jennie Garth på førpremieren i Los Angeles 3. august. Foto: NICK AGRO / AFP

Dom over nye «Beverly Hills 90210»: Rar, komplisert og parodisk

«Beverly Hills»-gjengen er tilbake – til blandet mottagelse fra TV-kritikerne.

Nå nettopp

«En slags såpeparodi», skriver Variety, som mener at rollefiguren til nylig avdøde Luke Perry burde fått litt mer plass i form av mimring. Perry, som spilte Dylan, døde av hjerneslag i mars i år. Han ble bare 52 år.

19 år har gått siden Fox rundet av den 10 år lange TV-serien. Nå får TV-seerne altså gjensyn med den populære staben. Jason Priestley (49), Tori Spelling (46), Jennie Garth (47), Ian Ziering (55), Gabrielle Carteris (58), Brian Austin Green (45) og Shannen Doherty (48) er alle med i oppfølgerserien, som hadde premiere på Fox i USA onsdag.

PRESSEKONFERANSE: F.v. Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Shannen Doherty, Ian Ziering, Jennie Garth og Tori Spelling i Beverly Hills onsdag. Jason Pristley var ikke til stede. Foto: Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«BH90210», som er navnet på fortsettelsen, strekker seg i første omgang over én sesong og seks episoder. Amerikanske anmeldere har fått de to første episodene til gjennomsyn.

Selv om Variety er lunkne og beskriver serien som «selvparodisk», skryter de av flere av skuespillerne, deriblant Spelling og Garth, som angivelig gjør en troverdig innsats.

Ifølge Hollywood Reporter er nykommeren en blanding av «metabiografi, parodi, satire og såpeopera». Anmelderen mener for øvrig at serien virker «uambisiøs».

LYSTIG: Brian Austin Green og Shannen Doherty. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

CNNs anmelder skryter av at «BH90210» koster på seg en god dose selvironi, ved at skuespillerne i sine repriseroller fleiper om sine egne mindre vellykkede karrieregrep i tiden som har gått siden sist. CNN mener også at nyversjonen har såpepreg, og at den fremstår litt «rotete».

Tilbakeblikk: Skuespillerne lettet over slutten

Nettstedet Toofab roser skuespillerne for at de klarer å skape humor på tidvis egen bekostning. TVLine, derimot, mener at nye «Beverly Hills» er for komplisert.

««BH90210» er helt klart det rareste showet på Fox siden «The Masked Singer», og det er en tilfeldighet Tori Spelling bidrar tungt i begge disse. Ikke misforstå, vi er henrykt over at hele den originale gjengen i «Beverly Hills» har sagt ja til å gjøre et nytt show sammen. Vi er bare ikke sikre på at det burde vært dette showet», skriver anmelderen.

KJENNINGER: Ian Ziering, Jennie Garth og Tori Spelling. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

NPR spør seg: «Hvordan kan man gjøre en nyversjon når det absolutt ikke finnes en grunn til å gjøre det?». De omtaler resultatet som et «nostalgiprodukt», og at det er vanskelig å skille de fiktive karakterene fra skuespillerne som fyller dem.

Dødsfall, kreft, sex med hverandre og ansiktslammelser: Slik gikk det med «Beverly Hills 90210»-stjernene

TV Guide skryter av skuespillerstaben fordi alle fortsatt ser ut som de samme hjerteknuserne de var da de først entret TV-skjermen for 29 år siden.

ENGASJERT: Tori Spelling. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Da nyheten om oppfølgeren ble bekreftet på nyåret, var ikke Doherty aktuell for comebacket. Hun betrodde på denne ukens pressekonferanse i nettopp Beverly Hills at Luke Perrys død fikk henne til å snu.

– Jeg var absolutt ikke innstilt på å være med. Det var ikke det at jeg ikke likte serien, for jeg visste at den ville gjøre det bra – også uten meg. Men de trengte meg ikke, så akkurat da var det ikke noe jeg ville gå for, fortalte skuespilleren, som i mange år spilte kjæresten til Luke Perrys rollefigur.

– Da Luke døde, forandret alt seg drastisk for meg. Jeg følte at det å være med, ville være en fin måte å hedre ham på.

MED IGJEN: Gabrielle Carteris. Foto: MARIO ANZUONI / X90045

Chris Alberghini og Mike Chessler, som produserte den fem år lange «Beverly Hills»-spinoffen for noen år siden (der noen få av de originale stjernene viste seg), står bak roret også her. Alle seks skuespillerne er medprodusenter. Serien har foreløpig ikke fått noen norsk premiere.

Originalen ble skapt av Darren Star og ble produsert av selskapet til Tori Spellings far, Aaron Spelling.

1992: Tilbakeblikk: Bak f.v.: Ian Ziering, Gabrielle Carteris og Jason Priestley. Foran f.v.: Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling, Luke Perry og Shannen Doherty. Foto: TV 2

Publisert: 08.08.19 kl. 11:42

