TAPTE OG VANT: Åge Sten Nilsen (49) røk ut i lørdagens «Stjernekamp» og måtte forlate konkurransen, men NRK vant kampen om seerne. Foto: Trond Solberg

«Stjernekamp» vant lørdagskvelden

NRK og «Stjernekamp» vant kampen om seerne på lørdagskvelden med 686.000 seere. «Skal vi danse» og TV2 som endte opp med 457.000.

Nå nettopp







– Det er ingen tvil om at NRK vinner den lineære kampen om seerne. Men dette har noe med sammensetningen av seerne gjøre, sier TV-ekspert Morten Wiberg i Carat Media til VG.

les også Åge Sten Nilsen ute av «Stjernekamp»

Men dette bildet endrer seg fort for begge programmene.

– «Skal vi Danse» ligger på et høyt nivå i år. Når 576.000 har så langt sett lørdagens «Skal vi Danse» enten via opptak, reprise eller via TV 2 Sumo, så er vi selvsagt svært godt fornøyde med dette. Forrige uke økte «Skal vi Danse» kraftig, mens denne uken går vi marginalt tilbake. Slike svingninger vil man selvsagt se gjennom en lang sesong, sier PR- og mediesjef, Jan-Petter Dahl i TV 2 til VG.

Tilsvarende tall for «Stjernekamp ligger mandag ettermiddag på 763.000 seere.

les også Sandberg om at Letnes røk ut av «Skal vi danse»: – Jeg skal hjem og grave meg ned

Kveldens tema for «Stjernekamp» var country, og deltagerne fremførte låter av alt fra 70-tallsklassikere som Dolly Parton til mer moderne countryartister som Hunter Hayes. Det var Åge Sten Nilsen som til slutt måtte forlate programmet.

I «Skal vi danse» lørdag kveld var det til slutt Bahareh Letnes som trakk det korteste strået. Dermed er det ti deltagere igjen etter at Per Sandberg røk ut forrige lørdag.

Publisert: 16.09.19 kl. 14:19







Mer om