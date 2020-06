I SVART: Når stjernespilleren Kevin De Bruyne og Manchester City møter Arsenal 17. juni, kan flere av Get-kundene fortsatt ha svarte skjermer. Foto: Nick Potts / PA Wire

TV-ekspert om Get/TV 2-konflikten: – Dette blir det fort støy av

TV 2 inviterer til fotballfest fra 17. juni – men én million nordmenn kan bli møtt av svarte skjermer.

– Tenk når noen av verdens mest populære fotballklubber med store tilhengerskarer også her til lands møtes. Hele Norge kan se denne kampen unntatt Gets kunder. Det har potensial i seg til å skape mye frustrasjon, sier kommunikasjonsrådgiver og medieekspert, Lasse Gimnes i Gimcom til VG.

For neste uke blir det et etterlengtet gjensyn med engelske Premier League. I Norge er det TV 2 som sitter på TV-rettighetene til alle kampene.

– 17. juni starter fotballen opp igjen hos oss – og vi skal sende kamper hver eneste dag. Det skal bli en fotballfest, og derfor sendes mange av dem på hovedkanalen, sier TV 2s kommunikasjonsdirektør, Sarah Willand til VG.

Storoppgjør

Foruten oppgjøret mellom Manchester City og Arsenal går følgende kamper på TV 2 hovedkanalen i tiden som kommer. Søndag 21. juni: Everton – Liverpool og 22.00: Sociedad – Real Madrid. Onsdag 24. juni: Manchester United – Sheffield United.

KAMPEN FORTSETTER: Det har fredag ikke vært kontakt mellom Telia her representert ved kommunikasjonsdirektør Henning Lunde og TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand. Foto: TV 2 og Telia

– I tillegg går et stort antall kamper på Sport 1 og Sport 2 – kanaler som de fleste Get-kunder har, sier Willand videre.

– Dette er ikke heldig for mange som sitter med svart skjerm og ikke får se noe de allerede har betalt for. Det blir det fort støy av, sier TV-sjef Morten Wiberg i mediebyrået Carat til VG.

– Engasjementet for engelsk fotball er veldig høyt i Norge. Betalingsviljen er stor og det er en sterk lojalitet til engelske fotballklubber. For en innholdsleverandør som TV 2 kan det være positivt at det skaper frustrasjon hos Get. Slik sett kan det være formålstjenlig. det skal bli spennende å se hva som skjer nå, sier Gimnes videre.

– Vi vet at nordmenn elsker engelsk fotball og Premier League. Vi jobber for og håper på en rask enighet med TV 2. Samtidig handler disse forhandlingene om å komme frem til en bærekraftig løsning som begge parter kan leve godt med på lang sikt, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia til VG.

Han bekrefter overfor VG at når TV 2 legger fotballkampene på den åpne hovedkanalen, rammes alle Gets kunder. Get har i dag i underkant av 500.000 TV-kunder, som tilsvarer godt over en million TV-seere, som er rammet av konflikten mellom TV 2 og Telia/Get.

TV-EKSPERT: Kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes mener at dersom Gets kunder ikke får sett fotballkamper de har betalt for har det potensial i seg til å skape mye frustrasjon.

– En liten prosentandel av våre kunder kjøper i dag Premier League-produktet og selvsagt er disse kundenes interesser også noe vi vil forsøke å ivareta, sier Lunde.

TV 2-kanalene Sport 1 og Sport 2, som TV 2 nå vil sende Premier League-kamper på, er åpne kanaler som de de fleste Get-kunder har. Premier League-produktet må man kjøpe tilgang til.

– Det er en dyr rettighet, men vi har gitt TV 2 et tilbud om en bedre pris på dette forutsatt at vi bare betaler for de kundene som faktisk får tilgang og benytter seg av produktet, sier Lunde.

Men det er et forslag som TV 2 ikke kan godta. Sarah Willand sier til VG at hun ikke kan kommentere detaljene i avtalen, men:

– Sportskanalene våre og Premier League er valgfri, slik at de som ikke er interessert i sport, skal kunne velge dem bort og ikke betale ekstra. Dessverre er det slik at sportsrettighetene er blitt mye dyrere siden sist vi forhandlet med Get og den kostnaden må Get være med på å ta. Hvis vi skulle la Get være gratispassasjer på sport slik de ber om, ville det gått utover resten av programtilbudet vårt, sier Willand.

Det har ikke vært kontakt mellom partene fredag.

Publisert: 12.06.20 kl. 20:46

