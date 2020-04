EKSER: Morten Botten og Sofie Nilsen mens de fortsatt var et par. Foto: TERJE PEDERSEN

«Paradise»-paret Sofie Nilsen og Morten Botten har gjort det slutt

Sofie Nilsen (25) og Morten Botten (25) er ikke lenger kjærester.

Oppdatert nå nettopp

Det melder Sofie på sin blogg tirsdag.

Under overskriften «Det er slutt» skriver hun:

«Det føles helt uvirkelig å skrive den setningen, da det føles ut som at han har vært her for alltid. Jeg tror vi begge så gjerne skulle ønske at dette gikk over av seg selv da det ikke er noe særlig kult å dra inn bruddet sitt i det offentlige. Likevel så føler jeg at dere som har fulgt oss fra start fortjener å få vite det, og vi måtte vel på et eller annet tidspunkt si noe uansett».

Hun presiserer at hun ikke vil kommentere bruddet utover det som står blogginnlegget, og at de to nå trenger tid til å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Sofie og Morten to ble kjærester for litt over tre år siden, da de begge deltok i «Paradise Hotel». De siste par årene har de bodd sammen i Trondheim. Sofie, som opprinnelig kommer fra Tønsberg, er også kjent fra «Bloggerne».

«Jeg kjenner ikke til et liv uten Morten, og det knuser hjertet mitt å tenke på at det ikke er oss to mer», skriver 25-åringen og legger til at de begge vet at beslutningen er til det beste for både ham og henne.

Sofie opplyser sine følgere om at hun og kjæresten har vokst fra hverandre, og at forholdet har utviklet seg til vennskap. Sammen med bruddbetroelsene har hun postet en rekke bilder av seg og Morten.

«Det er en stund siden vi har oppført oss som kjærester, samtidig som vi er på et sted i livet der vi har helt forskjellige ønsker og drømmer», skriver hun.

Til USA

Sofie forsikrer at det ikke ligger noen dramatikk bak det at de nå har avsluttet forholdet, og at de ennå ikke har flyttet fra hverandre. Hun røper imidlertid at hun planlegger å reise til USA, mens Morten skal tilbake til Oslo, der de bodde før de flyttet til Trondheim.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Morten Botten.

Publisert: 14.04.20 kl. 12:22 Oppdatert: 14.04.20 kl. 12:50

