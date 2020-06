Carole Baskin vant i retten: Får overta «Tiger King»-parken

Joe Exotic må se på at erkerivalen, som han er fengslet for å ha forsøkt å drepe, blir eier av hele hans tidligere dyrehage.

Nå nettopp

Alle som har sett de to fiendene i Netflix-dokumentaren «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)», skjønner at det er en oppsiktsvekkende utvikling. Men nå har altså det skjedd som Joseph Maldonado-Passage (57), alias Joe Exotic, fryktet.

Carole Baskin (58), dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, fikk mandag gjennomslag for søksmålet sitt. CNN og mange andre store medier omtaler saken.

FENGSLET: Joe Exotic, eller Joseph Maldonado-Passage – som han egentlig heter. Foto: Santa Rosa County Jail

Det betyr at hun har overtatt retten til hele det store området og dyrehagen som Joe Exotic levde og åndet for – frem til han i januar ble dømt til 22 års fengsel for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å ta livet av Baskin.

Baskin har nemlig i alle år vært sterk motstander av Joe Exotics tigerpark og mener han har holdt på med dyremishandling. Hun på sin side hevder å redde de store dyrene.

Bakgrunnen for søksmålet var at Baskin allerede i 2011 vant et søksmål mot Joe Exotic, fordi han hadde kopiert hennes varemerkenavn. Den gangen ble han pålagt å betale henne nærmere 10 millioner kroner.

Pengene ble imidlertid aldri utbetalt, for den eksentriske tiger-oppdretteren overførte hele eiendommen i Wynnewood, Oklahoma, til sin mor. Og noe annet sted var det ikke å hente pengene fra.

les også Dette så du ikke i «Tiger King»: Dødsfall, drap og dyremishandling

Altså kunne ikke Baskin kreve eiendommen som oppgjør for rettsstriden. Da Baskin i 2016 på nytt gikk rettens vei og hevdet at overføringen av eiendommen var planlagt nettopp for å unngå konkurs, innrømmet Joe Exotics mor å ha løyet under ed.

TV-KJENDIS: Carole Baskin – omstridt skikkelse i TV-dokumentaren «Tiger King». Foto: Netflix

Dermed ble overføringen mellom mor og sønn vurdert som et lovbrudd. Nå er saken opp og avgjort, og Baskin kan over sommeren flytte inn på området – eller gjøre hva hun vil med det.

Retten har gitt selskapet Greater Wynnewood Development Group, som tidligere var eid av Joe Exotic, og som nå drifter stedet, 120 dager til å fjerne alt som kan fjernes, deriblant flyttbare bygninger, en rekke biler og andre kjøretøy – samt alle dyrene som fortsatt befinner seg på det over 60.000 kvadratmeterstore området.

Nettstedet «The Wrap» skriver at overtagelsen neppe er av stor betydning for Joe Exotic, som skal sitte bak murene i mange år til.

TV-seerne som kjenner til historien og bakgrunnen, er nok av en annen oppfatning. Å vite at Baskin nå flytter seg og sitt inn på hans tidligere «hellige område», er trolig et svært sviende nederlag for tigerkjendisen.

les også Politiet håper på rask oppklaring av «Tiger King»-mysterium

Baskin har selv måttet tåle spekulasjoner rundt hvorvidt hun kan bære på en mørk hemmelighet.

58-åringen er gift med Howard Baskin (69), men helt siden hennes forrige ektemann Don Lewis forsvant sporløst i 1997, har hun hatt mistanken hengende over seg om at hun skal ha drept ham for deretter å servere levningene til tigrene sine. Dette avviser hun på det sterkeste.

les også «Tiger King»-skaperne snuser på gammelt scenesjokk

«Tiger King» har blitt en massiv suksess for Netflix. Flere prosjekter basert på snakkisen er nå under oppseiling, blant annet er det klart at Hollywood-stjernen Nicolas Cage (56) skal spille hovedrollen som oe Exotic i en ny serie.

Samtidig ryktes det at «American Pie»-skuespiller Tara Reid (44) skal være en kandidat for rollen som Carole Baskin (58) i en kommende film basert på historien.

Publisert: 02.06.20 kl. 16:09

Les også

Fra andre aviser