SKUESPILLERNE: Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden), Adam (Simon Berger) og William (Pål Sverre Hagen) er fire menn i finansbransjen som trår langt over moralske grenser i jakt etter spenning Foto: Ingeborg Klyve

Ja, det blir ny sesong av «Exit»

NRK bekrefter at innspillingen starter til neste år.

– Vi håpet på en avklaring før jul, og det fikk vi til. Det som ligger på bordet av nye ideer, historier og research, har gjort at vi har besluttet å gå for en ny sesong av «Exit». Jeg håper og tror det er flere enn meg som er spente på fortsettelsen, sier dramasjef Ivar Køhn i en pressemelding.

Også sesong to vil være basert på ekte historier fra det norske finansmiljøet.

Tobias Santelmann: – Virkeligheten er verre

Administrerende direktør og eksekutiv produsent Petter Testmann-Koch i produksjonsselskapet Fremantle uttalte til VG allerede i oktober at de var i gang med å skrive manus og storyline til sesong to. Men da var det altså ikke ennå avgjort om NRK skulle gå for enda en runde.

– Vi er utrolig glade og takknemlige for at NRK vil ha en sesong til av «Exit», sier Testmann-Koch nå og opplyser i kunngjøringen om at de har gjort nye intervjuer i finansmiljøet i forbindelse med fortsettelsen på serien.

Mer kvinner

Testmann-Koch forsikret tidligere i høst at de har mye mer å ta av når det gjelder å beskrive finansmiljøet i Norge. 70 prosent av den kontroversielle serien skal være basert på virkeligheten og de 30 resterende fiksjon.

– Vi har tidligere sagt at det er virkelighet som langt overgår fiksjon, og denne sesongen viser et enda bredere spekter av hvor langt den virkeligheten går. Kvinnene i miljøet får mer plass denne gangen, uten at historiene på noen måte blir hverken mildere eller varmere av den grunn, sier TV-produsenten.

Alle hovedrollene fra første sesong gjør comeback.

«Exit», eller høstens TV-sjokk som VG tidligere har kalt serien, hadde premiere i slutten av september. Produksjonen er den mest strømmede dramaserien i NRK noensinne. Snittet på de åtte episodene ligger nå på over 1,1 millioner avspillinger. Legger man til lineær TV-titting, ligger snittet på 1.358.000 seere.

Eskorter om «Exit»: – Nordmenn er veldig naive

«Exit» er også den første ordinære dramaserien som blir sett av flere via strømming enn vanlig TV. Interessen fra utlandet er også stor.

Innspillingen av den nye sesongen vil skje i løpet av 2020, og sannsynligvis vil sesong to være klar for visning i 2021.

Publisert: 20.12.19 kl. 14:45

