Nima Shahinian i romdrakt foran en romsimulator i Star City i Moskva denne uken.

Norske Nima kan bli første nordmann i verdensrommet: − En barndomsdrøm

Norske Nima Shahinian (39) er i full gang med astronaut-trening i Russland. Målet er å bli første nordmann i rommet. NRK har sikret seg rettighetene for reisen til romeventyret.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. For en time siden krabbet jeg for første gang ut av en russisk Orlan romdrakt. En fantastisk følelse, sier Nima Shahinian til VG.

Mandag begynte han på den praktiske delen av sin astronauttrening i Moskva og Star City, i Russland. Treningsopplegget er i regi av den russiske romfartsorganisasjonen Gagarin Cosmonaut Training Centre (GCTC) – utdanningsavdelingen til russisk romsenter, Roscosmos. Går alt etter planen vil han bli sendt ut i verdensrommet og den internasjonale romstasjonen ISS i andre halvdel av 2023.

TRENING: Nima Shahinian liggende iført en Sokul-romdrakt under trening.

– Det holder ikke bare med masse penger for å være med på dette prosjektet. Her må man kvalifiserer seg både medisinsk, fysisk, og psykisk. Q-meieriene er inne som en viktig ernæringspartner og tidlig støttespiller i prosjektet, og vi har plass til flere kategorier. Jeg er i dialog med flere norske industriselskaper med tanke på å finansiere mitt prosjekt ved å blant annet ta med deres forskning ut i rommet, sier Nima Shahinian.

Den ferske astronaut-kandidaten antyder at hans plass i dette prosjektet koster over hundre millioner kroner.

PRØVESMAKER: Nima Shahinian prøvesmaker rom-mat med tanke på tilpasning til egen meny.

Afghanistan-veteranen, industridesigneren og tobarnsfaren er bosatt på St. Hanshaugen i Oslo.

– I over to år har jeg båret på denne hemmeligheten. Ikke lagt ut noe som helst på sosiale medier eller snakket med noen som ikke er involvert i prosjektet om det. Foruten et fåtall i min nærmeste krets, og noen få private norske selskaper og offentlige institusjoner, er det ingen andre som har visst om dette prosjektet, sier Shahinian videre.

OMFATTENDE TRENINGSPROGRAM: I tiden fremover vil Nima Shahinian blant annet gjennomføre G-trening i sentrifuge, lære seg bruken av avanserte romdrakter og romutstyr, samt trene i vektløs-simulering med romdrakt i et gigantisk basseng assistert av russiske dykkere.

«Exit»-produsent Fremantle er allerede i gang med en forberedelsene til en stor TV-serie om Nima Shahinian og hans romfartseventyr. Det bekrefter Petter Testmann-Koch, daglig leder og Executive Producer i Fremantle til VG.

NRK har også gått inn i prosjektet og sikret seg rettighetene.

– Prosjektet er i en tidlig fase. Vi har gått inn med en mindre sum for å være med på reisen til Moskva. Hvor mye mer vi skal investere i dette prosjektet henger sammen med hvordan det går videre med Nima Shahinian og finansieringen av selve romreisen, sier prosjektleder i NRK, Jan Egil Ådland.

Han vurderer prosjektet til Shahinian både som seriøst og velfundert.

– Jeg tenker at skal vi først få en nordmann opp i verdensrommet finnes det ingen bedre kandidat enn Nima Shahinian. Som industridesigner har han evnen til å forstå og løse ulike problemstillinger raskt. Erfaringen som soldat og dykker har gitt ham utholdenhet og mental styrke, som han vil trenge både i og utenfor romdrakten. I tillegg er han en veldig likandes kar. En mann vi heier på, sier Ådland og fortsetter:

– Skjer dette vil det bli en del av Norges historien og en slik begivenhet har et naturlig hjem på NRK – derfor følger vi det. Et ambisiøst prosjekt og mange går med denne drømmen. Men så vidt vi vet har Ingen vært så langt i prosessen som Nima er nå.

En fotograf har allerede nå begynt å følge Nima Shahinian på astronauttreningen.

– Vi følger hele reisen, fra nå og helt til han er tilbake fra verdensrommet i 2023. Vi skal ha kameraer over alt, sier Testmann-Koch.

For Nima Shahinian dette oppholdet i Star City det første av det han håper skal bli mange de neste 12–20 månedene. Treningsprogrammet inneholder blant annet intensive medisinske tester og analyser, tilpasning og testing av romdrakt, g-kraft-trening i sentrifuge og vektløs-trening i basseng med romdrakt.

Grensen mellom atmosfæren og rommet går på 100 km høyde over havet.

– Dersom Nima Shahinian blir med til den internasjonale romstasjonen i siste halvdel av 2023 vil han bli den første nordmannen i rommet.

Det sier Arvid Bertheau Johannessen til VG. Han er fagsjef for bemannet romfart og utforskning i Norsk romsenter. Det innebærer også at han representerer Norge på dette området inn mot Den europeiske romorganisasjonen ESA.

– I og med at Shahinian finansierer dette prosjektet selv, blir han betegnet som en kommersiell astronaut. Dette i motsetning til astronauter som blir ansatt i og får sin utdannelse gjennom ESA, sier Bertheau Johannessen.

I fjor søkte for øvrig ESA for første gang på over et tiår etter nye astronauter. Da hadde også nordmenn anledning til å søke.

– Da var det ca. 23.000 som søkte og 313 av dem var norske. Her er det åpenbart mange gode norske kandidater også. Disse 23.000 er nå blitt til 1300 og i neste runde skal man ned i ca. 450. Til slutt står man igjen med 4–6 utvalgte som starter utdanningen. Skulle det være noen norske som kommer gjennom nåløyet, vil de uansett ikke være ferdig med basisutdanningen før tidligst siste halvdel av 2023, sier Bertheau Johannessen til VG.