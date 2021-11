Mikkel Niva om kompisen: − Det er Herman som er geniet

Mikkel Niva og Herman Flesvig gjør stor suksess sammen, både i podkast og på skjermen. Under årets innspilling av «Førstegangstjenesten» ble de enda bedre kjent.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Sammen med Herman Flesvig (29) har Mikkel Niva (33) skapt stor suksess i NRK. Duoen har podkasten «Friminutt», som er en av Norges største, og millioner av seere med TV-serien «Førstegangstjenesten».

VG møter Niva på NRK før de siste episodene av suksess-serien publiseres, og han skryter stort av humorkompisen.

– Det er Herman som er geniet. For meg er det gøy å få være med. Jeg har veldig glede av å være med på reisen hans, fordi han har noen sinnssyke egenskaper, sier Niva.

– Det virker som om alt dere tar i blir en suksess. Hva er det dere gjør?

– Vi er veldig langt fra perfekte, men vi holder på med det vi synes er gøy. Ting trenger ikke å være så perfekt og heller mer fjasete. Det vi gjør er jo veldig gjennomsiktige og ekte, uten ironi.

les også Rekordhøye tall for «Førstegangs­tjenesten»

«Er det dette vi skrev?»

Niva spiller rollen som Lauritzen i «Førstegangstjenesten». Flesvig spiller flere av rollene i serien, men det er i karakteren Tanja-Laila Gaup han og Niva er på skjermen sammen.

– Vi hadde lyst til å sette inn en ordentlig klisjé-kjærlighetshistorie, sier han.

Karakteren Aurora, som spilles av Josefine Frida Pettersen (25), blir en del av et kjærlighetsdrama. Niva sier forholdet mellom Tanja-Laila og Lauritzen blir ennå hetere i de siste episodene.

– Plutselig var vi i en situasjon hvor vi har skrevet et manus med mye bar hud også sto vi under innspillingen og tenkte: «Er det dette vi skrev? Er det dette vi vil?».

RØD LØPER: Her er Herman Flesvig og Mikkel Niva på den røde løperen før Gullruten 2020. «Førstegangstjenesten» var da nominert i kategorien «beste humorprogram».

Under innspillingen ble han mer kjent med kompisens edlere deler.

– På et tidspunkt måtte Herman gjemme tissen sin da han skulle spille Tanja-Laila i en stram kjole. Da noen av kostymedamer sa «vi skal hjelpe deg med å ta tape», tenkte jeg «dere skal få slippe det her», sier han og fortsetter:

– Vi gikk inn på et trangt rom, tok en strømpe rundt tissen hans og dro den mellom beina for å feste den fast bak ryggen hans.

les også Josefine Pettersen: – Med på guttastemningen

Sammen om manus

Niva forteller at han har vært mer involvert i skriving av manuset i årets sesong, enn tidligere. Han har mye erfaring fra improteater og forteller at flere av de planlagte scenen ble endret da de spilte inn «Førstegangstjenesten».

– Det har vært forskjellige folk innom, men veldig mye tid har gått med til at Herman og jeg har vært inne på et rom og fist sammen. Serien er et produkt av tre–fire måneder med lavt blodsukker, sier han.

Duoen liker å teste ut ideer med en gang for å se om de fungerer.

– Vi er litt like på den måten. Jeg gjennom improteater og han sikkert gjennom ADHD-en. Vi har to hoder som jobber veldig fort, noen ganger fortere enn at vi klarer å følge med selv.

les også Slik var det å spille inn «Førstegangstjenesten»:–Sliten av latterkrampe

Møttes tilfeldig

33-åringen forteller at han møtte Flesvig tilfeldig i gangene på NRK.

– Jeg tenkte: «Fy faen, han der er så langt unna meg selv». Men så begynte vi å prate sammen og han er jo en veldig sårbar gutt født inn i en modellkropp. Han så mye mer «douchbag» ut en han var. Så begynte vi å henge. Det er litt som på ungdomsskolen når du oppdager noen i parallellklassen som er kul, sier Niva.

Han forteller at podkasten ble en unnskyldning, slik at de kunne henge sammen på jobb.

– Vi har veldig mye tilfelles til å være så forskjellige. Det er få jeg kan snakke med så mye forskjellig om som med ham.

–Jeg orker ikke forholde meg til det

– Blir dere påvirket av suksessen?

– Med podkasten så har jeg vært veldig opptatt av å ikke få vite hvor mange som hører på. Den er bare en lekeplass for meg og Herman.

Januar 2020 kom Podtoppen som måler hvilke podkaster som har flest lyttere, «Friminutt» topper listen av Norges mest populære.

les også «Friminutt» er Norges største podkast

– Det var dritt til å begynne med. Det gikk jo bra og det jo gøy med skryt, men de første ukene der var det «satan vi må klare å være nummer én».

Niva forteller at han ikke har vært inne og sjekket pod-listen en eneste gang i 2021.

– Jeg orker ikke forholde meg til det. En eller annen dag kommer vi til å gå ned på listen, og da vil jeg ikke vite det.

Siste «Friminutt»-episode

Tidligere i år ble det kjent at Herman Flesvig og Mikkel Niva har meldt podkast-overgang fra NRK til Schibsted, som eier VG.

– Siste «Friminutt»-episode i NRK spilles inn neste uke, men det blir jo samme greie i Schibsted. Det er litt den samme følelsen som når man skal flytte til nytt kollektiv. Det er det samme livet, men litt andre folk og opplegg rundt. Jeg tror det blir bra. Det er bra med litt forandring.

Niva fortsetter å jobbe i NRK, selv om podkaster flytter.

– Jeg har følelse av at NRK har en god plan for meg. Det kommer flere ting fremover, jeg har spilt inn flere serier som kommer.