Skuespiller Chris Noth anklaget for seksuelle overgrep

Skuespilleren, mest kjent for rollen som Mr. Big i «Sex og singelliv», avviser anklagene om seksuelle overgrep som skal ha skjedd i 2004 og 2015.

Etter nyheten om at det skulle komme et gjensyn med rollefiguren i den nye oppfølgerserien til «Sex og singelliv», «And Just Like That», ble The Hollywood Reporter (THR) kontaktet av to separate kvinner som sier at medieomtalen trigget vonde minner og som ønsket å fortelle sine historier.

De to kvinnene kjenner ikke hverandre, og kontaktet avisen med flere måneders mellomrom, skriver THR.

11 års mellomrom mellom hendelsene

Kvinnene som nå er 31 og 40 år, skal begge ha blitt utsatt for seksuelle overgrep fra skuespilleren, hevder de selv. Den første hendelsen skal ha skjedd i Los Angeles i 2004 og den andre i New York i 2015.

Kvinnen i den første hendelsen var 22 år da hendelsen skal ha skjedd med den 49-årige skuespilleren.

I den andre skal kvinnen ha vært 25 år og Noth 60.

Begge anklager skuespilleren for sex uten samtykke. I begge tilfellene skal overgrepene har skjedd i leiligheter Chris Noth disponerte.

Nekter

Noth selv avviser anklagene i en uttalelse til avisen.

– Anklagene mot meg, av personer jeg møtte for mange år siden, er falske. Disse historiene kunne vært 30 år eller 30 dager gamle – men nei betyr alltid nei – og det er en linje jeg ikke har krysset. Hendelsene var med samtykke, skriver han, og legger til at det er vanskelig å ikke sette spørsmålstegn ved tidspunktet for anklagene.

Fjernet reklame

Peloton, som har brukt Noth i en reklame for sitt treningsutstyr i det siste, har nå trukket reklamen.

«Enhver anklage om seksuelle overgrep må bli tatt på alvor», sier selskapet i en uttalelse til Daily Mail.

«Vi var ikke kjent med disse beskyldningene da vi brukte Noth i reklamen etter at HBO-serien hadde premiere», skriver de om «And Just Like That». Serien inneholder en helt spesiell scene med Noth på tredemølle (spoiler-advarsel).

Peloton opplyser videre at de har trukket reklamen «mens de prøver å få mer informasjon om saken».

Noth har siden 2012 vært gift med samme kvinne, som han har to barn med.