MED PÅ LEKEN: Park Hae-soo, Lee Jung-jae og Jung Ho-yeon i en «Squid Game»-scene.

Bloomberg: «Squid Game» verdt 7,5 milliarder for Netflix

Det amerikanske finansmediet melder at strømmetjenesten selv vurderer verdien av høstens suksess-serie til 7,5 milliarder norske kroner.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Den dystopiske sørkoreanske thrillerserien «Squid Game» har i løpet av noen skarve uker seilt opp som den største Netflix-suksessen til nå.

Bloomberg skriver at de har fått tilgang interne Netflix-tall som beregner seriens «påvirkningsverdi» til 891,1 millioner dollar. Det tilsvarer litt over 7,5 milliarder norske kroner.

«Squid Game» er således et overskuddsprosjekt, for å si det forsiktig – all den tid seriens første sesong skal ha kostet 180 millioner norske kroner å lage.

Altså ca. 20 millioner per episode, hvilket er lommerusk målt mot episodesnittprisen på storserier som «The Crown» (84 millioner) og «Stranger Things» (68 millioner).

Upassende

Bloomberg påpeker at det er sjelden estimater som dette lekker ut fra Netflix, som ifølge finansmediet er tilbakeholdne med interne økonomiske evalueringer overfor både presse, investorer og endog serienes egne produsenter.

Ifølge Bloomberg har de mottatt et brev fra en advokat som representerer Netflix, hvor det påpekes at det er upassende å gjengi detaljer fra de interne dokumentene.

«Netflix diskuterer ikke disse beregningene utenfor selskapet, og gjør betydelig innsats for å verne dem mot avsløringer», heter det angivelig fra advokaten.

132 millioner seere skal ha sett på serien i løpet av de 23 første dagene den lå ute.

Netflix’ forrige serietopp, «Bridgerton», hadde til sammenligning 82 millioner seere i løpet av sine 28 første dager.

87 mill har sett hele

Ifølge Bloomberg opererer Netflix med et minimum på kun to minutters titting for å registreres i tallene nevnt ovenfor.

De skriver imidlertid også at Netflix har målinger som viser at 89 prosent av seerne som har begynt å se «Squid Game», har endt med å se minst 75 minutter av serien.

66 prosent av alle seerne, altså 87 millioner, skal ha fullført hele serien frem til søndag for en uke siden. Den hadde premiere 17. september.

«Squid Game» handler om 456 utvalgte og gjeldstyngede personer som deltar i klassiske barneleker, i håp om å vinne premien på 325 millioner kroner.

De deltar imidlertid med livet som innsats, og blir drept dersom de ikke klarer oppgavene i lekene.