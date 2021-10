EKTEPAR: Stian Blipp og Jamina Blipp på premieren til «Casa Numme» i januar 2020.

Stian Blipp er blitt pappa igjen: − Velkommen, lille tjommi

Stian Blipp (31) og kona Jamina Blipp (31) har fått en sønn.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Nå teller familien fire.

Blipp bekrefter fødselen av partes andre barn på Instagram:

«Velkommen, lille tjommi», skriver TV-profilen under et bilde av den nyfødtes lille hånd i sin mandag ettermiddag – samme dato som babyen så dagens lys.

Under posten strømmer det på med gratulasjoner.

VG har forsøkt å komme i kontakt med paret.

«Når jeg trodde kula ikke kunne bli større. Og det fortsatt er 4 uker igjen. Ingen lek å være rugekasse», skrev Jamina Blipp under dette bildet tidlig i oktober:

Seks måneder etter bryllupet i mai 2018, kom datteren Noelle til verden. Jamina har tidligere snakket om hvor dramatisk fødselen ble.

Blipp og kona røpet på 17. mai i år at det var enda et barn på vei. Tre uker senere betrodde Jamina Blipp i podkasten «Babyboom» at hun denne gangen hadde en liten gutt i magen.

Stian Blipp er blant deltagerne i VGTVs nyeste sesong av «Ikke lov å le på hytta». Der sørget Jamina for å overraske ektemannen med pikant spøk:

Den nybakte tobarnsmoren har de siste årene «poddet» sammen med en annen kjent tobarnsmor, nemlig TV-profil Samantha Skogrand (21). I vår bestemte de imidlertid å legge ned podkasten.

2021 ble for øvrig året der Blipp sluttet med «Senkveld» – og hele Senkveld» etterpå ble tatt av lufta. Siden har Blipp lansert soloshowet «Cirque de Blipp», som høstet en femmer på terningen av VGs anmelder.

Managementselskapet til Stian Blipp er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.