VERTINNE: Kim Kardashian West med åpningsmonolog under nattens «Saturday Night Live» i New York.

Kim Kardashian West på «Saturday Night live: − Mer enn flotte pupper og en perfekt rumpe

Kim Kardashian West (40) spøkte ikke bare om eget utseende, men også om den gamle sexvideoen da hun gjestet «Saturday Night Live».

I åpningsmonologen forklarte realitydronningen at «hun ble like overrasket som alle andre» over at hun fikk det ærefulle oppdraget om å være vertinne for TV-showet.

– Da de spurte meg, sa jeg bare: «Vil dere ha meg? Jeg har ikke hatt en filmpremiere på veldig lenge. Sannheten er at jeg egentlig bare har gitt ut den ene filmen. Ingen fortalte meg at den skulle vises heller, sa Kim, med tydelig hint til den private sexvideoen som lekket i 2006.

– Men det var vel noe som gikk min mor hus forbi, fortsatte Kim, og siktet til familiens overhode Kris Jenner (65).

Mange mener at nettopp videoskandalen ble startet på Kardashian-familien elleville berømmelse.

Kim gjorde i tillegg et nummer av sin egen fremtoning. Hun forklarte at det var en helt spesiell grunn til at hun takket ja til vertinneoppdraget.

– Jeg vil vise alle at jeg er så mye mer enn bare et vakkert ansikt, pent hår, fantastisk sminke, flotte pupper og en perfekt rumpe, sa hun – for anledningen iført åletrang, sjokkrosa buksedrakt.

Monologen ligger ute på YouTube, og der ser man at Kim også moret seg på søstrenes bekostning.

– Når alt kommer til alt, så er jeg veldig mye mer enn et fotografi som søstrene mine kan vise til sine plastiske kirurger, sa Kim.

Mamma Kris måtte også tåler mer ironi. Kim takket for at hun ikke hadde fått navnet Karen, med referanse til navnet som den siste tiden er blitt en fellesbetegnelse på hvite, ubehøvlede kvinner.

– Med alle K-navnene våre, så er det ganske så imponerende at mamma ikke valgte Karen. På en eller annen måte visste hun vel. Men jeg vet ikke hvordan hun forutså det og ikke Caitlyn, sa Kim og siktet til morens tidligere ektefelle.

Kim presiserte også at hun er glad for at ingen kan beskylde henne for å være en «goddigger». Hun sa at hun ikke engang vet hvordan man blir en «goddigger».

– Så jeg spurte mammas kjæreste, Corey, sa hun om 40 år gamle Corey Gamble, som de siste årene har vært hennes «stefar».

Om Kanye

Kim fleipet i monologen om sin fraseparerte ektemann, Kanye West (44) – hans personlighet og hans politiske sprell. Men hun sa også at hun hadde giftet seg «med tidenes beste rapper», at han er et geni, og at han har gitt henne fire vidunderlige barn.

For øvrig takket Kim for sjansen til å debutere som «SNL»-vertinne. Hun forklarte at for en som henne, som er vant med at 360 millioner mennesker følger hvert skritt hun tar, så var det kjærkomment å få delta på en så «avslappende og intim setting» kveld som «Saturday Night Live».

– Hvor mange er det som ser på dette programmet? 10 millioner? spurte hun.

Kris Jenner var blant publikum. Det var også Kims søster Kourtney Kardashian (42).